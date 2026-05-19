Μυτιληναίος: Προειδοποίηση για πολιτική αστάθεια και κόστος ενέργειας

Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο επικεφαλής της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, μιλώντας στο συνέδριο με τίτλο «Εθνικό Σχέδιο Δράσης υπό συνθήκες παγκόσμιας αβεβαιότητας», που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών και το Delphim Economic Forum.

Ο κ. Μυτιληναίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η Ελλάδα αυτήν τη στιγμή βρίσκεται σε πραγματικό σταυροδρόμι αμυντικών και γεωπολιτικών αναταράξεων – άρα για εμάς, σαν χώρα, η πολιτική αστάθεια είναι πολύ μεγάλη πολυτέλεια. Για αυτό ποια είναι η λύση αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία: όλοι πρέπει να αφήσουν κατά μέρος την τοξικότητα και να καθίσουν να δουν πώς μπορεί να γίνει μια σωστή και όσο το δυνατόν πιο επωφελής διακυβέρνηση». Πρόσθεσε, όμως, ότι: «δεν βλέπω διάθεση συνεννόησης, εξ ου και ο λόγος για μη κυβερνησιμότητα» και κατέληξε προειδοποιώντας: «Πιστεύω πάρα πολύ, μιλώντας από την επιχειρηματική οπτική γωνία, ότι η κυβερνητική σταθερότητα είναι το νούμερο ένα. Αν αρχίσει έντονη πολιτική αστάθεια θα είναι πολύ δυσμενής η εξέλιξη για τη χώρα μας».

Ενεργειακό κόστος

Ο κ. Μυτιληναίος σημείωσε ότι η σημερινή συγκυρία χαρακτηρίζεται από την απόλυτη κυριαρχία των γεωπολιτικών εξελίξεων έναντι των οικονομικών δεδομένων, όπου «τα γεωπολιτικά υπερισχύουν των πάντων», αναφερόμενος μάλιστα στη ρήση του Ηράκλειτου «πατήρ πάντων πόλεμος».

Στο μέτωπο της ενέργειας ο κ. Μυτιληναίος άφησε σαφείς αιχμές εις βάρος της ευρωπαϊκής πολιτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι σημαίνει ακριβή ενέργεια: τρώει τα σωθικά της οικονομίας. Από το πρωί μέχρι το βράδυ – και το βράδυ. Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη. Συμβαίνει για πολύ καιρό και από ό,τι φαίνεται θα συμβαίνει για αρκετό καιρό ακόμη».

Επεσήμανε ότι οι Βρυξέλλες πήραν την απόφαση να παύσει η ΕΕ να εισάγει φυσικό αέριο από τη Ρωσία και σε ό, τι αφορά τη βιομηχανία «το αν θα προμηθευόμαστε από άλλες πηγές δεν απασχολεί τις Βρυξέλλες. Η συζήτηση που γίνεται είναι ότι “παίρνετε κάποιες πολιτικές αποφάσεις που έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο στις επιχειρήσεις. Πώς θα μας βοηθήσετε να το αντιμετωπίσουμε;” Η απάντηση είναι “zero. Δεν υπάρχει τίποτα”».

Οσον αφορά τις ΑΠΕ, ο επικεφαλής της Metlen αναφερόμενος στην απόφαση της ΕΕ να στηρίξει την αυτάρκεια της Ευρώπης με τις ΑΠΕ, σχολίασε χωρίς περιστροφές ότι «η τρομερή επιθυμία και η πολιτική επικράτηση στην κοινή γνώμη της απανθρακοποίησης κόστισε πάρα πολλά λεφτά, δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, δεν έφτασε στον λογαριασμό του σπιτιού και σίγουρα δεν έφτασε στον λογαριασμό της βαριάς βιομηχανίας».

Για την Ελλάδα σχολίασε: «Εμείς στην Ελλάδα με τα άπειρα φωτοβολταϊκά γίναμε εξαγωγείς ενέργειας. Είμαστε περήφανοι για αυτό, αλλά το μεσημέρι και μετά περισσεύει και κάνουμε εξαγωγές. Οταν, όμως, κάνεις εξαγωγές έχει προηγηθεί μηδενική τιμή ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι εσύ που έκανες την επένδυση, δεν έχεις να πληρώσεις όχι τα χρεολύσια ούτε τους τόκους. Θα δούμε σιγά σιγά να τα παίρνουν οι τράπεζες» και προειδοποίησε πως αυτή θα «είναι η επόμενη γενιά κόκκινων δανείων».

Σπάνιες γαίες

Αναφερόμενος στη συνάντηση κορυφής Τραμπ – Σι ο κ. Μυτιληναίος σχολίασε ότι δεν θα μείνει στην ιστορία ως μια συνάντηση που άλλαξε τις τύχες του κόσμου» μεν, όμως, ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν και αφορά την οικονομική δραστηριότητα προηγμένης τεχνολογίαςήταν οι σπάνιες γαίες. Οι Κινέζοι έχουν μαζέψει σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και 99% των σπανίων γαιών. Οπότε πάρα πολύ βασικοί τομείς της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων και η αμυντική, βασίζεται σε αυτές τις σπάνιες γαίες, επεσήμανε.

Αναφορικά με την πολιτική της Ευρώπης, σχολίασε ότι «δυστυχώς η Ευρώπη για ένα ακόμη θέμα είναι πολύ καθυστερημένη. Πριν από 2 χρόνια ανακοινώθηκαν 34 κρίσιμες πρώτες ύλες που είναι στο στόχαστρο της ΕΕ και έκτοτε μηδέν. Ολοι περιμένουμε αφού τις ορίσαμε, να δούμε τι θα κάνει. Η απάντηση τίποτα. Χαλκός, αλουμίνιο, είναι βασικά και πολύ αναγκαία μέταλλα. Κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει. Δεν γνωρίζουμε τους ρυθμούς με τους οποίους προχωράει».

Η επένδυση της Metlen στο γάλλιο

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στην επένδυση της Metlen στο γάλλιο, στον Αγιο Νικόλαο Βοιωτίας, ύψους 300 εκατ. ευρώ.

«Είναι η πρώτη μεγάλη επένδυση στον τόσο κρίσιμο τομέα. Είμαστε πολύ περήφανοι που μετά από χρόνια έρευνας και ανάπτυξης στον κλάδο και με μεγάλη προϋπηρεσία στο θέμα των μετάλλων και μεταλλευμάτων φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Το πιο σημαντικό: έχουμε καταφέρει να φτάσουμε στο τέρμα με ένα κόστος μικρότερο από των κινέζων. Το μεγάλο τους όπλο ήταν πάντα το χαμηλό κόστος και η απειλή ότι ανά πάσα στιγμή θα ανοίξουν της πύλες και θα πλημμυρίσουν την αγορά. Με αυτή την απειλή δεν τολμούσε κανείς να ασχοληθεί. Ο τρόπος με τον οποίο ασχοληθήκαμε εμείς με το θέμα έχει περίπου το μισό κόστος από των Κινέζων. Οπότε δεν φοβόμαστε». Ο ίδιος τόνισε ότι «σε σύντομο διάστημα θα αναγγείλουμε τις πρώτες συμφωνίες. Η παραγωγή δοκιμαστικά έχει ξεκινήσει, μεγαλώνει το χρόνου και στην κορύφωσή της θα φτάσει το 2928» και πρόσθεσε ότι η ζήτηση προέρχεται κυρίως από τις πολύ προηγμένες χώρες, ΗΠΑ και Ευρώπη, πάρα πολύ Ιαπωνία και Κορέα.