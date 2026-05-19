Γράφει ιστορία η ΔΕΗ, πάτησε «φρένο» η ΕΛΧΑ, ο «μαγνήτης» του Ελλάκτωρ, ξανά στην Ουάσιγκτον ο Παπασταύρου, το «παιχνίδι» με το χρέος

Ιστορική τείνει να αποδειχθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Και μην θεωρήσετε υπερβολή αυτήν την εκτίμηση, που είναι γενική στην αγορά, διότι εκτός του ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΜΚ των τελευταίων δεκαετιών, η προσφορά είναι «εκκωφαντική».

Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε πηγή της στήλης, καθώς ήδη έχουν προσφερθεί πάνω από 12 δισ. ευρώ.

Στα πρώτα λεπτά μάλιστα, όταν άνοιξε το βιβλίο των προσφορών, είχαν μπει στο «σύστημα» πάνω από 10 δισ.

Funds, sovereigns και data centers

Μάλιστα, τραπεζικές πηγές περιέγραφαν ως εξαιρετικά επιθετική τη ζήτηση από μεγάλα διεθνή funds, sovereign wealth funds, μακροπρόθεσμους θεσμικούς επενδυτές αλλά και χαρτοφυλάκια που επιδιώκουν αυξημένη έκθεση στην ενεργειακή μετάβαση, τις υποδομές και τα data centers.

Μάλιστα, δεν αποκλείουν και το σενάριο οι συνολικές προσφορές να ξεπεράσουν ακόμη και τα 15 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική της έκδοσης αλλά και την αυξημένη διεθνή εμπιστοσύνη προς το ελληνικό story στον ενεργειακό κλάδο.

Παρά την ταχύτατη υπερκάλυψη, η παραμονή του βιβλίου προσφορών ανοιχτού θεωρείται πλέον περισσότερο τυπική διαδικασία, καθώς στόχος είναι να καταγραφεί το πλήρες εύρος της ζήτησης και να διαμορφωθεί η τελική κατανομή μεταξύ των επενδυτών.

Eurobank: Ισχυρή υπερκάλυψη και πτώση επιτοκίου

Δεν είναι όμως μόνο η ΔΕΗ που κέντρισε το ενδιαφέρον.

Η υπερκάλυψη για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Eurobank έφτασε τις 3,8 φορές, με την τράπεζα να συγκεντρώνει 700 εκατ. ευρώ μέσω προσφορών που έφτασαν τα 2,68 δισ. ευρώ.

Και η ισχυρή ζήτηση οδήγησε τελικά σε σημαντική αποκλιμάκωση του επιτοκίου, το οποίο διαμορφώθηκε στις Mid Swaps +97 μονάδες βάσης, έναντι αρχικής καθοδήγησης για MS+125 μονάδες βάσης.

Τα ελληνικά assets στην καλύτερη τους φάση…

Την ώρα που…

Και όλα αυτά την ώρα που βαθαίνει το sell off στην παγκόσμια αγορά ομολόγων, με τους επενδυτές να εγκαταλείπουν μαζικά τους κρατικούς τίτλους υπό τον φόβο ενός νέου κύματος πληθωρισμού, υψηλότερων επιτοκίων και εκρηκτικής διόγκωσης του δημόσιου χρέους.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς εκτινάχθηκε στο 4,631%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2025, έχοντας ενισχυθεί πάνω από 20 μονάδες βάσης μέσα σε μία εβδομάδα.

Αντίστοιχη η εικόνα και σε Ευρώπη και Ιαπωνία, με τα γερμανικά bunds να κινούνται σε υψηλά 15ετίας και τα ιαπωνικά ομόλογα σε επίπεδα-ρεκόρ για την 27χρονη ιστορία τους.

Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα αναμένεται να κυριαρχήσει στις επαφές των υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών της G7 στο Παρίσι, με την Κριστίν Λαγκάρντ να δηλώνει χαρακτηριστικά πως «πάντα ανησυχεί» για τη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων.

Διόρθωση αλλά…

Τώρα θα αναρωτηθείτε γιατί η χρηματιστηριακή αγορά είχε αυτή τη συμπεριφορά χτες.

Διότι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής είναι ακόμη ανοιχτό και διότι οι ανάγκες ρευστότητας από χαρτοφυλάκια που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ήταν μεγάλες.

Ελέω και ΔΕΗ.

Δεν αποκλείεται μάλιστα μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της ΑΜΚ να δούμε «απελευθέρωση» αυτής της ρευστότητας και επαναδιάχυση στο ταμπλό.

Ξανά στην Ουάσιγκτον

Να μείνω λίγο στα όσα εκτυλίσσονται στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και κυρίως στα ενεργειακά.

Μαθαίνω ότι ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επισκεφτεί ξανά την Ουάσιγκτον. Και τώρα που σας γράφω αυτές τις αράδες, η αλήθεια είναι πώς έχω χάσει τον λογαριασμό από τα πήγαινε – έλα του Παπασταύρου στις ΗΠΑ.

Να επανέλθω στο ταξίδι του Έλληνα υπουργού και να σας πω ότι θα βρίσκεται το διάστημα 9 με 12 Ιουνίου στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της ενεργειακής συμμαχίας των «3+1». Να θυμίσω ότι πρόκειται για την σύμπλευση των Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ. Μετά την πρώτη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας τον περασμένο Νοέμβριο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του P-TEC ακολουθεί και το δεύτερο ραντεβού των τεσσάρων υπουργών Ενέργειας.

Η ατζέντα όπως μπορείτε να αντιληφθείτε θα έχει αντικείμενο κοινά ενεργειακά projects των εμπλεκόμενων χωρών στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Metlen: Κλείνει το short κάτω από το όριο

Αίσθηση προκάλεσε ότι το fund Voleon Capital Management μείωσε τη short θέση του το στη Metlen, σε 0,49% από 0,51%.

Να σας πω όμως ότι η μείωση της θέσης καταγράφηκε στις 15 Μαΐου, με το fund να διατηρεί ανοιχτή τη συγκεκριμένη θέση ήδη από τις 27 Μαρτίου, όταν η μετοχή κινούνταν πέριξ των 32 ευρώ.

Στις 15 Μαΐου η τιμή είχε ήδη μετακινηθεί στη ζώνη των 39 ευρώ.

Πάτησε «φρένο» η ΕΛΧΑ

Δέκα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις «έτρεξε» η ElvalHalcor πριν πατήσει φρένο χθες, καταγράφοντας απώλειες 6,44%.

Η διόρθωση πάντως μόνο τυχαία δεν θεωρείται από την αγορά, καθώς η μετοχή είχε προηγουμένως πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ράλι από τα 4 ευρώ έως τα 5,59 ευρώ, πριν υποχωρήσει στα 5,23 ευρώ.

Χρηματιστηριακοί παράγοντες σχολίασαν πάντως στη στήλη ότι μετά από μια τόσο επιθετική ανοδική κίνηση ήταν αναμενόμενη μια φάση κατοχύρωσης κερδών, χωρίς αυτό να αλλάζει τη θετική εικόνα που έχει διαμορφωθεί γύρω από το story της εισηγμένης.

Ισχυρό το ενδιαφέρον

Το ενδιαφέρον πάντως παραμένει ισχυρό, καθώς κατά την πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2025 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, τα στελέχη της εταιρείας επανέλαβαν πολλές φορές το αφήγημα της ανθεκτικότητας των οικονομικών μεγεθών και εμφανίστηκαν συγκρατημένα αισιόδοξα για το 2026.

Όπως εξήγησαν στους αναλυτές, η αισιοδοξία αυτή συνδέεται άμεσα με τα μεγάλα megatrends της ανακύκλωσης και της ενεργειακής μετάβασης, όπου το αλουμίνιο και ο χαλκός αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Παράλληλα, η διοίκηση διαπιστώνει διατήρηση της ισχυρής ζήτησης, κυρίως λόγω της ανάπτυξης των data centers αλλά και του Μουντιάλ, που συνεχίζει να στηρίζει την κατανάλωση ανακυκλώσιμων κουτιών στον κλάδο της συσκευασίας.

Ερωτηματικό οι προθέσεις

Αίσθηση προκάλεσε πάντως στην αγορά και το γεγονός ότι η Reggeborgh αύξησε στο 64,626% το ποσοστό της στην Ελλάκτωρ, μετά την απόκτηση του 11,9905% που κατείχε η Motor Oil.

Ευλόγως ανέκυψαν ερωτήματα για τις προθέσεις της Reggeborgh για μια εισηγμένη που από την υψηλή κεφαλαιοποίηση έχει μείνει με ελάχιστη δραστηριότητα.

Και μπορεί το retail να εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 11% της εισηγμένης, ωστόσο οι ισορροπίες έχουν πλέον αλλάξει πλήρως, καθώς η Reggeborgh ενισχύει σταθερά τη θέση της σε έναν όμιλο που έχει μετασχηματιστεί ριζικά τα τελευταία χρόνια.

«Μαγνήτης» οι διανομές

Θυμίζω εδώ ότι η Ελλάκτωρ έχει ήδη ρευστοποιήσει τις περισσότερες από τις παραδοσιακές δραστηριότητές της, αλλά και σημαντικά assets στο real estate, διατηρώντας πλέον ως βασικό πυρήνα δραστηριοτήτων το real estate, το hospitality και τη Μαρίνα Αλίμου.

Οι «δεύτερες σκέψεις» λοιπόν για τη δραστηριότητα της εισηγμένης υπάρχουν, αλλά οι επιστροφές κεφαλαίου λειτούργησαν ως «μαγνήτης» για πολλές θέσεις.

Από τον Ιούλιο του 2024 έως σήμερα οι συνολικές επιστροφές κεφαλαίου και μερισμάτων έχουν φτάσει τα 646 εκατ. ευρώ, ποσό που ξεπερνά την τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας.

Στην ουσία δηλαδή όποιος έχει θέση την τελευταία διετία και πλέον έχει καλύψει το κεφάλαιο του.

Πάντως, στο τέλος του 2025 τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 307 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός έχει ουσιαστικά μηδενιστεί, στοιχείο που λειτουργούσε θετικά, παρά τη συρρίκνωση του ομίλου.

Το…όνειρο και το πολιτικό ρίσκο

Στην κυβέρνηση έχουν αρχίσει να παίζουν το «χαρτί των αναβαθμίσεων της αξιολόγησης για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στη στήλη πως η πρόωρη αποπληρωμή των 6,9 δις. ευρώ η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί περί τα μέσα Ιουνίου θα ενισχύσει προς αυτήν την κατεύθυνση. Το όφελος από μια τέτοια κίνηση είναι η…ελάφρυνση περίπου 2,5% για το ελληνικό δημόσιο χρέος.

Με τις κινήσεις αυτές, όπως η πρόωρη αποπληρωμή χρέους αλλά και η επίτευξη μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων κάνουν ορισμένους –εντός του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης να ονειρεύονται αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας στη βαθμίδα ΒΒΒ+ από ΒΒΒ που είναι σήμερα. Και μάλιστα εντός του 2026.

Με λίγα λόγια λίγο πριν από τις επερχόμενες κάλπες, οι οποίες δύσκολα θα φέρουν μια μονοκομματική κυβέρνηση στο «τιμόνι» της χώρας.

Δεν είναι σαφές εάν στο οικονομικό επιτελείο έχουν συμπεριλάβει το πολιτικό ρίσκο στις αναλύσεις τους (οι οίκοι αξιολόγησης σίγουρα θα το συμπεριλάβουν) ή γνωρίζουν κάτι που οι υπόλοιποι δε γνωρίζουν.

Άλλωστε μία γεύση την πήρατε από το χθεσινό δημοσίευμα του ΟΤ που αφορούσε στο σχετικό report της Moody’s για το ρίσκο των εθνικών εκλογών…