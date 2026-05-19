ΔΕΗ: Σε ΑΜΚ 4,25 δισ. ευρώ προχωρά – Στα 18,63 ευρώ η τιμή διάθεσης

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε guidance για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ κατά 4,25 δισ. ευρώ προχωρούν οι τράπεζες που συντονίζουν τη διαδικασία, αναφέρουν πηγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τιμή διάθεσης των μετοχών θα είναι στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή με 0% discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της ΔΕΗ όταν ανακοινώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (22 Απριλίου).

Έκρηξη προσφορών για την ΑΜΚ της ΔΕΗ

Όπως αναφέρουν πληροφορίες οι τράπεζες που συντονίζουν προχωρούν σε νέα ενημέρωση αναφορικά με το ύψος του ποσού που θα αντλήσει η ΔΕΗ. Το ποσό θα είναι της τάξης των 4,25 δισ. ευρώ έναντι 4 δισ. ευρώ που είχε ανακοινώσει αρχικά η εταιρεία.

Το guidance, λένε πηγές της αγοράς δίνεται καθώς η διοίκηση της εταιρείας με βάση το μέγεθος των προσφορών που έχει δεχτεί. Οι πληροφορίες λένε πώς σήμερα δεύτερη ημέρα της υποδοχής προσφορών συγκεντρώθηκαν συμμετοχές αξίας άνω των 14 δισ. ευρώ.

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της ΔΕΗ

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι, λένε οι πληροφορίες στα 18,63 ευρώ ανά μετοχή. Όπως εξηγούν με τον τρόπο αυτό οι παλαιοί μέτοχοι δεν επηρεάζονται ως προς την αξία των μετοχών που διέθεταν πριν την ΑΜΚ. Την ίδια στιγμή στους νέους μετόχους δίνονται μετοχές με ένα discount της τάξης του 5,6% σε σχέση με τα 19,75 ευρώ που ήταν η τιμή κλεισίματος την περασμένη Παρασκευή.

Το στρατηγικό σχέδιο 2026 – 2030

Τα κεφάλαια θα χρηματοδοτήσουν μέρος του τεράστιου επενδυτικού προγράμματος της ΔΕΗ ύψους 24,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026-2030, το οποίο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν παρουσιαστεί ποτέ από ελληνική εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η πλειονότητα των επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έργων αποθήκευσης και ευέλικτης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ειδικότερα, περίπου 16,7 δισ. ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις στις ενοποιημένες δραστηριότητες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων φωτοβολταϊκών, αιολικών, υδροηλεκτρικών έργων, μονάδων αποθήκευσης και μονάδων φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και άλλες αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Στόχος της ΔΕΗ είναι να φτάσει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 24,3 GW έως το 2030.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους επενδυτές συγκεντρώνει και το project ανάπτυξης data center στην Κοζάνη, για το οποίο προβλέπονται επενδύσεις περίπου 1,2 δισ. ευρώ στην πρώτη φάση ανάπτυξης.

Η διοίκηση στοχεύει σε λειτουργική δυναμικότητα 300 MW έως το τέλος του 2028, μετατρέποντας τη Δυτική Μακεδονία σε σημαντικό ψηφιακό και ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, περίπου 1,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν σε επενδύσεις σε τηλεπικοινωνίες, ηλεκτροκίνηση και ψηφιοποίηση.

Όπως σχολίασαν πρόσφατα και πλήθος αναλυτών, η συγκεκριμένη στρατηγική διαφοροποιεί πλέον τη ΔΕΗ από μία παραδοσιακή εταιρεία ηλεκτρισμού σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό και τεχνολογικό όμιλο υποδομών.