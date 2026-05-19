Euronext: 8ο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης – Ισχυρή η συμβολή της Αθήνας

Ρεκόρ εσόδων και ώθηση από την ελληνική αγορά

Business 19.05.2026, 19:19
Το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης, πέτυχε η Euronext το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη διοίκηση να κάνει λόγο για «ισχυρή εκκίνηση της χρονιάς» και σημαντική πρόοδο στην υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου “Innovate for Growth 2027”. Κομβική χαρακτηρίζεται και η συμβολή της ελληνικής αγοράς, μετά την πλήρη ενσωμάτωση της Αθήνας στο ευρωπαϊκό χρηματιστηριακό δίκτυο.

Τα συνολικά έσοδα και λοιπά έσοδα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 15,3% στο πρώτο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν στα 528,5 εκατ. ευρώ, με τις δραστηριότητες που δεν εξαρτώνται από τον όγκο συναλλαγών να αντιστοιχούν πλέον στο 56% των συνολικών εσόδων. Η Euronext σημείωσε ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση στις υπηρεσίες θεματοφυλακής και διακανονισμού, στα δεδομένα αγοράς και στις υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή της Euronext Athens.

Παράλληλα, τα έσοδα από τις αγορές μετοχών αυξήθηκαν κατά 28,1%, ενισχυμένα από τη μεταβλητότητα των αγορών, τη δυναμική ανάπτυξη των ETFs αλλά και την αυξανόμενη δραστηριότητα στην ελληνική αγορά, η οποία επωφελείται από τη βελτιωμένη εικόνα της χώρας και την επανατοποθέτηση διεθνών επενδυτών.

Η Αθήνα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Η Euronext υπογράμμισε ότι τον Απρίλιο του 2026 το Χρηματιστήριο Αθηνών μετονομάστηκε επίσημα σε Euronext Athens, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα για την πλήρη ενσωμάτωση της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο πανευρωπαϊκό οικοσύστημα του ομίλου. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε στην Αθήνα νέο Κέντρο Τεχνολογίας και Υποστήριξης, με στόχο να αναδειχθεί η ελληνική πρωτεύουσα σε χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό hub για την Ευρώπη.

Η διοίκηση της Euronext επιβεβαίωσε ότι η μετάβαση της ελληνικής αγοράς στην πλατφόρμα Optiq προγραμματίζεται για τον Ιούνιο του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης ενοποίησης των ευρωπαϊκών αγορών.

Ισχυρή κερδοφορία και επέκταση σε νέες αγορές

Τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν κατά 16,7% στα 343,2 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο ιδιαίτερα υψηλό 64,9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 216,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,7%.

Παράλληλα, η Euronext συνέχισε την επέκτασή της σε νέες δραστηριότητες, με την επιτυχημένη έναρξη των Euronext Nord Pool Power Futures στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας των σκανδιναβικών και βαλτικών χωρών, αλλά και τη σημαντική ανάπτυξη της πανευρωπαϊκής πλατφόρμας repo clearing.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στην ανάπτυξη της αγοράς ETFs, καθώς μετά την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Euronext ETF Europe τον Σεπτέμβριο του 2025, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών εκτινάχθηκε κατά 84%, φτάνοντας τα 1,6 δισ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Η Ευρώπη χρειάζεται ενοποιημένες κεφαλαιαγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Euronext, Stéphane Boujnah, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δύναμη του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου και τη στρατηγική δημιουργίας μιας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Όπως σημείωσε, η Euronext βρίσκεται πλέον «στην πρώτη γραμμή» για να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές τάσεις στην Ευρώπη, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη δυναμική της ελληνικής αγοράς μετά την αναβάθμισή της σε ανεπτυγμένη αγορά.

«Βλέπουμε αυξανόμενη δυναμική στην ελληνική αγορά, υποστηριζόμενη από την επαναταξινόμησή της ως ανεπτυγμένη αγορά», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Euronext επιδιώκει να προσφέρει στους συμμετέχοντες της αγοράς μια πραγματικά ευρωπαϊκή εναλλακτική απέναντι στον κατακερματισμό των τοπικών αγορών.

