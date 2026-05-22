Ευάγγελος Μυτιληναίος: Νέες μπίζνες σε ενέργεια, άμυνα και γάλλιο

Με ισχυρά θεμέλια που πατάνε στο διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο της η Metlen, όπως σημείωσε στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Εκτελεστικός Πρόεδρος της εισηγμένης στο Λονδίνο και το Euronext Athens βλέπει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στους βασικούς τομείς της δραστηριότητάς της: Ενέργεια και Μέταλλα.

Πρόκειται για τομείς, οι οποίοι παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα γνωρίζουν πρωτοφανείς αλλαγές και η Metlen επιδιώκει να αδράξει τις ευκαιρίες. «Η Ενέργεια και τα Μέταλλα αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες ανάπτυξής μας, υποστηριζόμενοι από νέους τομείς ανάπτυξης, όπου προωθούμε τα Κυκλικά Μέταλλα, την Άμυνα και τις Υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του επόμενου σταδίου ανάπτυξης της METKA», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για το γάλλιο

Μεγάλη βαρύτητα η Metlen δίνει στο γάλλιο. «Η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας και η επένδυσή μας στο γάλλιο — μια στρατηγική πρώτη ύλη αναγνωρισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο — αντανακλούν τη φιλοδοξία μας να διαμορφώσουμε νέες βιομηχανικές αλυσίδες αξίας στο σημείο τομής ενέργειας, τεχνολογίας και βιομηχανικής πολιτικής», τόνισε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Η πιλοτική μονάδα γαλλίου είναι ήδη σε λειτουργία, ενώ η κύρια εγκατάσταση βρίσκεται υπό κατασκευή με στόχο να είναι έτοιμη έως το Δ’ τρίμηνο του 2027. Παράλληλα, η έρευνα στα μεταλλεία βωξίτη συνεχίζεται σταθερά, διασφαλίζοντας τη μελλοντική διαθεσιμότητα πόρων.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έδωσε και το περιβάλλον στο οποίο κινούνται η ζήτηση και η προσφορά στο γάλλιο, επιδιώκοντας να αναδείξει τις ευκαιρίες. Μίλησε για πρωτόγνωρες συνθήκες καθώς η ζήτηση κινείται 50% υψηλότερα από τη διαθέσιμη παραγωγική δυνατότητα. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για ένα στρατηγικό μέταλλο με αυξανόμενη γεωπολιτική, βιομηχανική και εμπορική αξία.

Η Κίνα, σύμφωνα με τον ίδιο διατηρεί τα σκήπτρα στην παραγωγή επιδρώντας στη διαθεσιμότητα. Από την άλλη μεριά το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης προέρχεται από γεωγραφικές περιοχές με ισχυρή τεχνολογική και βιομηχανική χρήση του γαλλίου, όπως η Ιαπωνία, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Νότια Κορέα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η τιμή του γαλλίου έχει εκτιναχθεί στα 2.500 δολάρια το κιλό από 400 κιλό. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος συνέστησε την αναγκαιότητα ενός «ταβανιού» στην τιμή σε συμβόλαια πώλησης αφού λκανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για την πορεία της ζήτησης και της προσφοράς.

Στο σημείο αυτό επικρότησε την κίνηση της Ε.Ε. για τη δημιουργία μίας οργανωμένης πλατφόρμας κατά πάσα πιθανότητα στο Ρότερνταμ. Εκεί θα γίνονται πράξεις φυσικής παράδοσης για σπάνια μέταλλα, όπως το γάλλιο.

Η πυρηνική ενέργεια στο προσκήνιο

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος αναφερόμενος στις ενεργειακές εξελίξεις διαπιστώνει ότι η πυρηνική ενέργεια βρίσκεται στο προσκήνιο με την ευρωπαϊκή ατζέντα να έχει ανοίξει σχετικά με την αναγκαιότητα της τεχνολογίας στην ενεργειακή ασφάλεια.

Ο ίδιος απέφυγε να μιλήσει για συγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο και στάθηκε στην ελληνική αγορά σημειώνοντας πώς οι συνθήκες για σχέδια τέτοιας τεχνολογίας χρειάζονται πολύ χρόνο για να ωριμάσουν.

Το ραντεβού με τη γαλλική EDF

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε επίσης γνωστή τη συνάντηση που είχε προχθές με τον πρόεδρο του γαλλικού ενεργειακού Ομίλου EDF Μπερναρντ Φοντανά. Αν και ο ίδιος δεν αναφέρθηκε σε καμία συμφωνία με τους Γάλλους, εντούτοις πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές εξετάζουν τις πιθανές συνέργειες για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ, συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας datacenters αλλά και για αρθρωτούς αντιδραστήρες SMRs.

Η άμυνα

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος μίλησε και για τη δραστηριότητα της Metlen στον τομέα της άμυνας.

Μάλιστα εκτίμησε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας M Technologies στον τομέα θα έχει υπερδιπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν απέκλεισε και νέα συνεργασία με τη Naval και άλλες διεθνείς συνέργειες. Μίλησε για την επέκταση του από δύο σε έξι παραγωγικές μονάδες στο hub του Βόλου, προσδιορίζοντας την πλήρη λειτουργία τους το 2028.

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για τη ΔΕΗ

Οι μέτοχοι ρώτησαν τον Εκτελεστικό Πρόεδρο και για το πλαίσιο συνεργασίας με τη ΔΕΗ.

Αφού τόνισε το γεγονός του ανταγωνισμού σε συγκεκριμένα πεδία της αγοράς, ωστόσο χαρακτήρισε «άψογη» τη συνεργασία στις ΑΠΕ. Δεν απέκλεισε στο πλαίσιο της γεωγραφικής επέκτασης των δύο εταιρειών και νέες συνεργασίες.