ΓΑΙΑΟΣΕ: Νέες χρήσεις για ανενεργούς σιδηροδρομικούς χώρους

Η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά σε αξιοποίηση ανενεργών σιδηροδρομικών ακινήτων μέσω συνεργασιών με δήμους και φορείς σε όλη τη χώρα

Μεταφορές 21.05.2026, 17:14
ΓΑΙΑΟΣΕ: Νέες χρήσεις για ανενεργούς σιδηροδρομικούς χώρους
Ανενεργούς σιδηροδρομικούς χώρους σε ενεργό ρόλο για τις τοπικές κοινωνίες επαναφέρει η ΓΑΙΟΣΕ δημιουργώντας νέες δημόσιες χρήσεις και παρεμβάσεις με κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα σε όλη την ελληνική Περιφέρεια.

Μέσα από συνεργασίες με Δήμους και θεσμικούς φορείς, η εταιρεία αξιοποιεί χώρους που για χρόνια παρέμεναν ανενεργοί ή αναξιοποίητοι, μετατρέποντάς τους σε σημεία εξυπηρέτησης πολιτών, αστικής αναζωογόνησης, πολιτισμού και τοπικής δραστηριότητας.

Με παρεμβάσεις που εκτείνονται από τη Θεσσαλονίκη και την Αλεξανδρούπολη έως τη Χαλκίδα, τη Στυλίδα και τον ιστορικό Σταθμό Καρυάς, η ΓΑΙΑΟΣΕ εφαρμόζει παραγωγική και αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης της δημόσιας σιδηροδρομικής περιουσίας, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, την καθημερινότητα των πολιτών και τις ανάγκες της ελληνικής Περιφέρειας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και εντός των πρώτων μηνών του 2026, η ΓΑΙΑΟΣΕ υλοποιεί ήδη σειρά συνεργασιών σε διαφορετικές περιοχές της χώρας:

Συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης για τη δημιουργία δημόσιου χώρου στάθμευσης

Στη Θεσσαλονίκη, όπου τα μεγάλα έργα υποδομής έχουν αυξήσει σημαντικά τις κυκλοφοριακές πιέσεις στο κέντρο της πόλης, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε σύμβαση παραχώρησης έκτασης προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η εταιρεία παραχώρησε έκταση περίπου δύο στρεμμάτων στον Εμπορικό Σιδηροδρομικό Σταθμό, απέναντι από το Δικαστικό Μέγαρο, προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προχωρήσει στη διαμόρφωση και λειτουργία προσωρινού χώρου στάθμευσης για την κάλυψη των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών λόγω των έργων υποδομής και ειδικότερα του Flyover.

Η σύμβαση έχει μέγιστη διάρκεια τριών (3) ετών ή έως την ολοκλήρωση του Flyover, ενώ τη διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου αναλαμβάνει ο Δήμος με έμφαση στην ασφάλεια, στη λειτουργικότητα και στη δημόσια ωφέλεια.

Η παρέμβαση έρχεται να δώσει μια άμεση λύση σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τη λειτουργία της πόλης, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση κατοίκων και επισκεπτών.

Σύμβαση μίσθωσης με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Στην Αλεξανδρούπολη, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε σε σύμβαση μίσθωσης με τον Δήμο για ακάλυπτη έκταση 1,5 στρέμματος εντός του ευρύτερου χώρου του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αλεξανδρούπολης, διάρκειας δέκα (10) ετών.

Ο χώρος θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τις δημοτικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται στις ιστορικές αποθήκες του λιμανιού, καλύπτοντας λειτουργικές ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνολική αναβάθμισή της.

Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ένας χώρος που παρέμενε ανενεργός επανεντάσσεται λειτουργικά στον αστικό ιστό της πόλης, εξυπηρετώντας πλέον την τοπική κοινωνία και τις δημοτικές λειτουργίες.

Συνεργασία με τον Δήμο Στυλίδας για την αστική αναζωογόνηση της περιοχής

Στη Στυλίδα, η ΓΑΙΑΟΣΕ και ο Δήμος προχωρούν σε μια ευρύτερη παρέμβαση αστικής αναζωογόνησης, μέσα από την αξιοποίηση ακινήτων που διαχειρίζεται η εταιρεία εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

Η συνεργασία αφορά εκτάσεις και κτίρια στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Στυλίδας και στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, με στόχο την επαναλειτουργία ανενεργών χώρων και τη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας της περιοχής.

Στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Στυλίδας προβλέπεται η ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση ακάλυπτης έκτασης περίπου 9 στρεμμάτων, ενώ στην Αγία Μαρίνα Στυλίδας προβλέπεται η ανάπλαση αντίστοιχης έκτασης περίπου 7 στρεμμάτων.

Παράλληλα, προχωρά η μίσθωση στον Δήμο δύο ανενεργών επί σειρά ετών κτιρίων συνολικού εμβαδού 360 τ.μ., τα οποία επιστρέφουν σε λειτουργική χρήση για την κάλυψη αναγκών του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας.

Τα έργα ανάπλασης θα υλοποιηθούν από τον Δήμο Στυλίδας, με σεβασμό στον σιδηροδρομικό χαρακτήρα των ακινήτων και στη διατήρηση της ιστορικής τους ταυτότητας.

Συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με επίκεντρο τη Χαλκίδα

Σε συνέχεια της μίσθωσης τριών κτιρίων του Σιδηροδρομικού Σταθμού Ορεστιάδας στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για την κάλυψη των στεγαστικών του αναγκών, η ΓΑΙΑΟΣΕ υπέγραψε νέα σύμβαση μίσθωσης με το ΤΕΕ, διάρκειας δεκαπέντε (15) ετών, για την εκμίσθωση ακάλυπτης έκτασης 6,1 στρεμμάτων και τριών κτιρίων συνολικής επιφάνειας 700 τ.μ., πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Χαλκίδας.

Τα κτίρια πρόκειται να ανακαινιστούν και να αξιοποιηθούν για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΤΕΕ στην περιοχή, επαναφέροντας σε χρήση υποδομές που για χρόνια παρέμεναν αναξιοποίητες.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση ενισχύει τη λειτουργική παρουσία ενός σημαντικού επιστημονικού φορέα στην Περιφέρεια και συμβάλλει στη σταδιακή αναβάθμιση της περιοχής γύρω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Χαλκίδας.

Παραχώρηση Σιδηροδρομικού Σταθμού Καρυάς στο Υπουργείο Πολιτισμού

Πέρα από τις παρεμβάσεις αστικής και κοινωνικής αξιοποίησης, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχωρά και σε πρωτοβουλίες που συνδέονται με τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής μνήμης.

Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε στην παραχώρηση της χρήσης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Καρυάς και του περιβάλλοντος χώρου του στο Υπουργείο Πολιτισμού για 30 έτη.

Ο Σταθμός, χαρακτηρισμένος ως ιστορικός τόπος, συνδέεται με τη μνήμη του Ολοκαυτώματος και αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας για τη συλλογική ιστορική συνείδηση.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, διασφαλίζεται η διατήρηση και ανάδειξη ενός ιστορικού χώρου ιδιαίτερης σημασίας, με στόχο τη μετατροπή του σε επισκέψιμο σημείο μνήμης και ιστορικής γνώσης για τις επόμενες γενιές.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, με αφορμή τις συνεργασίες δήλωσε τα ακόλουθα:

«Στόχος μας είναι ανενεργοί σιδηροδρομικοί χώροι και υποδομές να επιστρέφουν στους πολίτες μέσα από χρήσεις που έχουν πραγματικό όφελος για την καθημερινότητα και τις τοπικές κοινωνίες.

Για τη ΓΑΙΑΟΣΕ, η αξιοποίηση της σιδηροδρομικής ακίνητης περιουσίας δεν αφορά μόνο υποδομές και ακίνητα. Αφορά τη δημιουργία νέων δημόσιων χρήσεων, την αναβάθμιση περιοχών της ελληνικής Περιφέρειας και την επαναφορά χώρων που για χρόνια παρέμεναν ανενεργοί σε έναν ενεργό ρόλο για τις πόλεις και τους πολίτες.
Μέσα από συνεργασίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και θεσμικούς φορείς, επιδιώκουμε όχι μόνο την αύξηση των εσόδων και της αξίας των παγίων της εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα κινητοποιούμε παρεμβάσεις με κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες συνδυάζουν λειτουργικότητα, βιώσιμη ανάπτυξη και σεβασμό στην ιστορική ταυτότητα κάθε περιοχής.»

