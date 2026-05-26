Ρούμπιο: Εφικτή η συμφωνία με το Ιράν παρά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις στο νότιο Ιράν στοχεύοντας «σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες»

Κόσμος 26.05.2026, 07:12
Εφικτή παραμένει η η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν εκτίμησε ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, παρά το γεγονός ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς εναντίον εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυραύλων στο νότιο τμήμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας καθώς και πλοίων που φέρονται να πόντιζαν νάρκες.

«Έγιναν κάποιες συνομιλίες στο Κατάρ (…) θα δούμε αν θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Νομίζω πως οι συνομιλίες στρέφονται περισσότερο γύρω από τις ακριβείς διατυπώσεις του αρχικού κειμένου, αυτό θα πάρει κάποιες ημέρες», είπε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στην Τζαϊπούρ, καθώς συνεχίζει την επίσημη επίσκεψή του στην Ινδία.

«Ο πρόεδρος (σ.σ. των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) έχει εκφράσει τη βούλησή του να καταλήξουμε (σ.σ. σε συμφωνία). Είτε θα συνάψει συμφωνία, είτε δεν θα υπάρξει καμιά συμφωνία», είπε ακόμη ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Ο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι η θαλάσσια οδός θα «παραμείνει ανοιχτή με τον έναν ή τον άλλον τρόπο».

Αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν

Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν τη Δευτέρα επιθέσεις που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ – CENTCOM χαρακτήρισε ως «επιθέσεις αυτοάμυνας»  στο νότιο Ιράν. Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν τα χτυπήματα που ακούστηκαν στην ξηρά στο νότιο Ιράν, αλλά και τα χτυπήματα στα ταχύπλοα του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα εν μέσω εκεχειρίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν σήμερα επιθέσεις αυτοάμυνας στο νότιο Ιράν για να προστατεύσουν τα στρατεύματά μας από τις απειλές που θέτουν οι ιρανικές δυνάμεις», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του CENTCOM, πλοίαρχος Τιμ Χόκινς.

«Οι στόχοι περιλάμβαναν σημεία εκτόξευσης πυραύλων και ιρανικά σκάφη που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνεχίζει να υπερασπίζεται τις δυνάμεις μας, επιδεικνύοντας παράλληλα αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης εκεχειρίας», πρόσθεσε.

