ΗΠΑ: Δάνεια 560 δισ. δολ. απο ιδιωτικά κεφάλαια σε αμερικανικές εταιρείες

Περίπου 560 δισεκατομμύρια δολάρια, σε νέα δάνεια σε επιχειρήσεις των ΗΠΑ τα τελευταία τρία χρόνια, χορήγησαν τα ιδιωτικά πιστωτικά κεφάλαια συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων από 6,5 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με έκθεση της Managed Funds Association (MFA) , που είδε το Reuters.

Η έκθεση καταδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο των διαχειριστών εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και της ευρύτερης οικονομίας, με τον κλάδο να αναπτύσσεται ραγδαία την τελευταία δεκαετία, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τις τοποθετήσεις τους στις ιδιωτικές αγορές.

Καθώς οι παραδοσιακοί δανειστές αποσύρθηκαν από τη χρηματοδότηση πιο επικίνδυνων δανείων τα τελευταία χρόνια λόγω αυστηρότερων κανονισμών, οι ιδιωτικές πιστωτικές εταιρείες ανέλαβαν να καλύψουν το κενό.

Η MFA εκτιμά ότι η χορήγηση ιδιωτικών πιστώσεων από το 2023 δημιούργησε περίπου 897 δισεκατομμύρια δολάρια σε οικονομική δραστηριότητα σε όλες τις ΗΠΑ, με την Καλιφόρνια, το Ιλινόις και το Τέξας να κατέχουν τα μεγαλύτερα μερίδια.

«Οι διαχειριστές εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων συμβάλλουν σημαντικά στην οικονομία των ΗΠΑ και στην καθημερινότητα των Αμερικανών. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να συνεχίσουν να προωθούν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που ενθαρρύνει αυτά τα οφέλη σε εθνικό επίπεδο», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της MFA, Bryan Corbett.

Η MFA, με έδρα την Ουάσιγκτον, η οποία εκπροσωπεί τον παγκόσμιο κλάδο διαχείρισης εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, ανέλυσε για την έκθεση δεδομένα σχετικά με τις επενδύσεις σε ιδιωτικά δάνεια και hedge funds από την Preqin της BlackRock και ομοσπονδιακά σύνολα δεδομένων.

Οι τοποθετήσεις σε hedge funds από συνταξιοδοτικά ταμεία, πανεπιστημιακά ταμεία και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα σε όλες τις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε περίπου 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι επενδυτές επιδιώκουν να χρηματοδοτήσουν μακροπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις.

Οι θεσμικοί επενδυτές χρησιμοποιούν τα hedge funds για να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους και να αποκομίσουν σταθερές μακροπρόθεσμες αποδόσεις. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία ηγήθηκαν με 940 δισεκατομμύρια δολάρια επενδυμένα σε hedge funds, ενώ τα μη κερδοσκοπικά ιδρύματα έχουν επενδύσει 510 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Νέα Υόρκη, η Καλιφόρνια και το Τέξας είναι οι κορυφαίες πολιτείες όσον αφορά τις θεσμικές επενδύσεις σε hedge funds.