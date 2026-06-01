ΗΠΑ: Η αλήθεια για την αμερικανική μηχανή κέρδους

Η οικονομία των ΗΠΑ δεν είναι πολύ ισχυρότερη τώρα από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom

World 01.06.2026, 23:00
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Η αλήθεια για την αμερικανική μηχανή κέρδους
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Η κυρίαρχη άποψη των επενδυτών στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την οποία η σημερινή άνοδος της Wall Street στηρίζεται σε ισχυρά εταιρικά κέρδη και δεν θυμίζει τη φούσκα των dotcom, παραβλέπει σημαντικές αδυναμίες υποστηρίζει ο Ρουτσίρ Σάρμα στους Financial Times.

Όπως σημειώνει, η  εταιρική κερδοφορία στις ΗΠΑ πράγματι παραμένει εντυπωσιακή τόσο σε ιστορική όσο και σε διεθνή σύγκριση. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος αυτής της επίδοσης δεν οφείλεται αποκλειστικά στον επιχειρηματικό δυναμισμό, αλλά και στη διαρκή διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Τα ελλείμματα των ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 6% του ΑΕΠ, διοχετεύοντας σημαντικούς πόρους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ενισχύοντας έμμεσα τα εταιρικά κέρδη.

Ο Σάρμα επικαλείται την εξίσωση Kalecki-Levy, σύμφωνα με την οποία τα εταιρικά κέρδη αποτελούν εν μέρει αντανάκλαση των κρατικών ελλειμμάτων. Με βάση αυτή τη λογική, τα ελλείμματα υπήρξαν ο σημαντικότερος παράγοντας πίσω από την αύξηση των κερδών ως ποσοστού του ΑΕΠ τις τελευταίες δεκαετίες. Σήμερα, μάλιστα, η συμβολή τους στα συνολικά κέρδη είναι περίπου διπλάσια σε σχέση με την περίοδο της φούσκας των dotcom.

Ο αρθρογράφος αμφισβητεί επίσης την άποψη ότι η δεκαετία του 1990 χαρακτηριζόταν αποκλειστικά από εταιρείες χωρίς κέρδη και χωρίς βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Όπως επισημαίνει, οι τεχνολογικοί κολοσσοί της εποχής, όπως η Cisco, η Intel, η Microsoft, η Qualcomm και η Oracle, κατέγραφαν τότε ετήσιους ρυθμούς αύξησης κερδών αντίστοιχους με αυτούς που εμφανίζουν σήμερα οι εταιρείες των «Magnificent Seven». Η διαφορά είναι ότι η περίοδος εκείνη κατέληξε σε υπερβολικές αποτιμήσεις και τελικά σε κατάρρευση της αγοράς.

ΗΠΑ

Η κερδοσκοπία στις ΗΠΑ δεν εξαφανίστηκε, μετατοπίστηκε

Κατά την άποψή του, η κερδοσκοπία δεν έχει εξαφανιστεί, αλλά έχει μετακινηθεί από τις δημόσιες στις ιδιωτικές αγορές. Μετά το 2000, ο αριθμός των εισηγμένων εταιρειών στις ΗΠΑ έχει μειωθεί σημαντικά, καθώς πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις παραμένουν ιδιωτικές για μεγαλύτερο διάστημα, χρηματοδοτούμενες από venture capital και private equity. Έτσι, οι χρηματιστηριακοί δείκτες περιλαμβάνουν πλέον κυρίως μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρείες, δημιουργώντας μια εικόνα ισχύος που δεν αντανακλά πλήρως την πραγματική οικονομία.

Ο Σάρμα σημειώνει ότι πολλές από τις πιο πολυσυζητημένες ιδιωτικές εταιρείες που ενδέχεται να εισαχθούν στο χρηματιστήριο τα επόμενα χρόνια, όπως η SpaceX, η Anthropic και η OpenAI, διαθέτουν περιορισμένη ή και μηδενική κερδοφορία, θυμίζοντας σε κάποιο βαθμό τα χαρακτηριστικά της προηγούμενης τεχνολογικής φούσκας.

Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, η Ευρώπη παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα δημοσιονομικά ελλείμματα παραμένουν συγκριτικά περιορισμένα, τα εταιρικά κέρδη ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά και οι ιδιωτικές αγορές είναι μικρότερες και λιγότερο επιρρεπείς σε υπερβολές.

Καταλήγοντας, ο αρθρογράφος αναγνωρίζει ότι η αμερικανική εταιρική κερδοφορία εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον υπόλοιπο κόσμο. Προειδοποιεί όμως ότι πίσω από την εντυπωσιακή εικόνα υπάρχουν αδυναμίες που συγκαλύπτονται από τις υψηλές κρατικές δαπάνες και τη μεταφορά της κερδοσκοπίας στις ιδιωτικές αγορές. Εάν κάποια στιγμή οι αγορές ομολόγων αναγκάσουν την αμερικανική κυβέρνηση να περιορίσει τα ελλείμματα, οι αδυναμίες αυτές ενδέχεται να γίνουν εμφανείς τόσο στις χρηματοπιστωτικές αγορές όσο και στην πραγματική οικονομία.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
ΕΕ: Κράτη μέλη ζητούν να τους επιτραπεί η θανάτωση των κορμοράνων
World

Κορμοράνοι vs ιχθυοκαλλιέργειες - Γιατί ξεσηκώθηκε η ΕΕ
ΗΠΑ: Η αλήθεια για την αμερικανική μηχανή κέρδους
World

Αλήθειες και ψέματα για την αμερικανική «μηχανή κέρδους»
Societe Generale: Πού βρίσκονται τα «περιστέρια» ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ;
World

Εν αναμονή της αύξησης των επιτοκίων απο την EKT
UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices
Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο
Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ευρωπαϊκός προϋπολογισμός: Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης
World

Το νέο δημοσιονομικό ρήγμα και οι δύο «φυλές» της Ευρώπης

Η μάχη των 16, οι «φειδωλοί» και ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός που θα κρίνει την επόμενη δεκαετία

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΗΠΑ: Η αλήθεια για την αμερικανική μηχανή κέρδους
World

Αλήθειες και ψέματα για την αμερικανική «μηχανή κέρδους»

Η οικονομία των ΗΠΑ δεν είναι πολύ ισχυρότερη τώρα από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες
Τράπεζες

Τράπεζες: Το digital μοντέλο δοκιμάζει τις σχέσεις με τους πελάτες

Οι τράπεζες έχουν περιορίσει δραστικά τις συναλλαγές στα καταστήματα – Η απειλή στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες τους

Αγης Μάρκου
Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας
Ναυτιλία

Clarksons Research: Τα μυστικά της επιτυχίας της ελληνικής ναυτιλίας

Οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες διαδραματίζουν έναν αξιοσημείωτο και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία, επισημαίνει Stephen Gordon, Managing Director της Clarksons Research

Λάμπρος Καραγεώργος
Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό Xρηματιστήριο τον Μάιο με άνοδο 8,4%
Xρηματιστήριο Αθηνών

Deutsche Bank: «Χάλκινο» για το ελληνικό XA τον Μάιο με άνοδο 8,4% [γραφήματα]

To XA παραμένει στο top- 10 των βασικών χρηματιστηριακών αγορών από την αρχή του έτους - Tι αναφέρει η μηνιαία ανάλυση της Deutsche Bank

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Delivery: Ο αθέατος πόλεμος για την αγορά των 2 δισ. ευρώ
Business

Ο αθέατος πόλεμος για τα 2 δισ. ευρώ στο delivery

Η κόντρα για τις προμήθειες ανάμεσα στις πλατφόρμες delivery και τις επιχειρήσεις εστίασης

Γιώργος Μανέττας
«Σπίτι μου ΙΙ»: Οι αγκυλώσεις που «πάγωσαν» 300 εκατ. ευρώ και το νέο στεγαστικό σχέδιο που έρχεται
Ακίνητα

Οι αγκυλώσεις που πάγωσαν 300 εκατ. και το νέο στεγαστικό

Το «Σπίτι μου ΙΙ» εξελίσσεται τελικά σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς η υψηλή ζήτηση δεν αρκεί όταν η αγορά ακινήτων δεν μπορεί να ανταποκριθεί στους όρους ενός προγράμματος

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από World
ΕΕ: Κράτη μέλη ζητούν να τους επιτραπεί η θανάτωση των κορμοράνων
World

Κορμοράνοι vs ιχθυοκαλλιέργειες - Γιατί ξεσηκώθηκε η ΕΕ

Εννεά κράτη μέλη ζητούν από την ΕΕ να θανατωθούν οι κορμοράνοι για τις καταστροφές στις ιχθυοκαλλιέργειες

Societe Generale: Πού βρίσκονται τα «περιστέρια» ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ;
World

Εν αναμονή της αύξησης των επιτοκίων απο την EKT

Οι αγορές έχουν πλέον σχεδόν προεξοφλήσει νέα αύξηση επιτοκίων, υποστηρίζουν οι αναλυτές της Societe Generale- Επόμενη αύξηση το Σεπτέμβριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices

Τα family offices στρέφονται σε ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

Με την Tesla να καταγράφει ισχυρή άνοδο στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Μάιο, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων δείχνει νέα σημάδια ανάκαμψης - αλλά και ανακατανομής ισχύος

Πετρέλαιο: Αλμα για τις τιμές μετά την διακοπή των συνομιλιών Ιράν-ΗΠΑ
Markets

Φωτιά οι τιμές στο πετρέλαιο μετά το ναυάγιο Ιράν-ΗΠΑ

Η άνοδος των τιμών πετρελαίου προκάλεσε ανησυχίες οδηγώντας σε απώλειες τα κρατικά ομόλογα, με τις αποδόσεις των 10ετών να ξεπερνούν το 4,5%.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Deutsche Bank: Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026
World

Ενεργειακό σοκ και κίνδυνος ύφεσης για την Ευρωζώνη το 2026 [γραφήματα]

Επιδείνωση στις προοπτικές της οικονομίας της Ευρωζώνης διαπιστώνει η Deutsche Bank, εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
ΕΕ: Κράτη μέλη ζητούν να τους επιτραπεί η θανάτωση των κορμοράνων
World

Κορμοράνοι vs ιχθυοκαλλιέργειες - Γιατί ξεσηκώθηκε η ΕΕ

Εννεά κράτη μέλη ζητούν από την ΕΕ να θανατωθούν οι κορμοράνοι για τις καταστροφές στις ιχθυοκαλλιέργειες

Wall Street: Νέα ιστορικά υψηλά για S&P 500 και Nasdaq με ώθηση από τη Nvidia παρά το άλμα του πετρελαίου
Markets

Τεχνολογία και ενέργεια οδηγούν το νέο ρεκόρ στη Wall Street

Οι τεχνολογικές μετοχές έσπρωξαν τους βασικούς δείκτες της Wall Street σε νέα ρεκόρ

ΗΠΑ: Η αλήθεια για την αμερικανική μηχανή κέρδους
World

Αλήθειες και ψέματα για την αμερικανική «μηχανή κέρδους»

Η οικονομία των ΗΠΑ δεν είναι πολύ ισχυρότερη τώρα από ό,τι ήταν κατά τη διάρκεια της άνθησης των dotcom

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Societe Generale: Πού βρίσκονται τα «περιστέρια» ενόψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ;
World

Εν αναμονή της αύξησης των επιτοκίων απο την EKT

Οι αγορές έχουν πλέον σχεδόν προεξοφλήσει νέα αύξηση επιτοκίων, υποστηρίζουν οι αναλυτές της Societe Generale- Επόμενη αύξηση το Σεπτέμβριο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ποσειδώνια 2026: Άνοιξαν τις πύλες τους με φόντο την κρίση στα Στενά του Ορμούζ – Και ρεκόρ συμμετοχών
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο «Σπίτι της Ναυτιλίας» η παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα

Με 2.227 εκθέτες από 83 χώρες και έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα, τα Ποσειδώνια 2026 ξεκίνησαν στην Αθήνα συγκεντρώνοντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα

Τουρισμός: Υπερσυγκέντρωση δραστηριοτήτων και έντονες ανισότητες στα νησιά
Τουρισμός

Η «μονοκαλλιέργεια» του τουρισμού στα νησιά και οι έντονες ανισότητες

Ο τουρισμός καθορίζει τις οικονομίες στα νησιά – Αποκαλυπτική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τις επιπτώσεις στην κοινωνία και το περιβάλλον

Μάχη Τράτσα
Τραμπ: Ισχυρίζεται πως πήρε διαβεβαιώσεις για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο
Κόσμος

Ο Τραμπ μιλά για κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο

Μετά την απάντηση του Ιράν πως οι έμμεσες διαπραγματεύσεις έχουν τελειώσει, ο Τραμπ, μίλησε με Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να προχωρήσει η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τραυλού: H ναυτιλία είναι η αόρατη εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής μας διαβίωσης
Ναυτιλία

Τραυλού: H ναυτιλία εγγυήτρια δύναμη της καθημερινής διαβίωσης

Χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς, δεν υπάρχει ασφαλές παγκόσμιο εμπόριο και χωρίς ισχυρή ναυτιλία, δεν υπάρχει ανθεκτική οικονομία, είπε η Μελίνα Τραυλού

UBS: Η γεωπολιτική κρίση φέρνει ανατροπές στις στρατηγικές των family offices
World

Το νέο «Ελ Ντοράντο» των Family Offices

Τα family offices στρέφονται σε ανθεκτικότητα και διαφοροποίηση εν μέσω γεωπολιτικής αβεβαιότητας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers
English Edition

Why Greeks Remain Europe’s Most Pessimistic Consumers

A new ECB study finds that households scarred by repeated economic crises react more intensely to each new geopolitical shock -- and Greece is the starkest example of this pattern

Theon: Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ
Business

Νέες παραγγελίες ύψους 42 εκατ. ευρώ για τη Theon

Από την αρχή του έτους έως σήμερα, η αξία των νέων παραγγελιών και των πρόσθετων δικαιωμάτων αγοράς για τη Theon ανέρχεται συνολικά σε 144 εκατ. eyr;v και 67 εκατ. , αντίστοιχα

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας
Ναυτιλία

Μητσοτάκης: Στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα η ναυτιλία μας

Η ελληνική ναυτιλία λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Καναδάς: Μείωση του ΑΕΠ για δεύτερο τρίμηνο
World

Μείωση του ΑΕΠ στον Καναδά για δεύτερο τρίμηνο

Οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική ύφεση - Η τράπεζα του Καναδά προβλέπει ανάπτυξη 1,2%

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status
English Edition

Musk Eyes Tesla-SpaceX Merger and a Path to Trillionaire Status

Reports suggest Elon Musk is actively discussing a merger between Tesla and SpaceX, which is preparing for its IPO -- a deal that could consolidate his control but raise red flags for Tesla shareholders

Enterprise Greece: Επιχειρηματικές ευκαιρίες για ελληνικές εταιρείες σε 7 διεθνείς εκθέσεις του Ιουνίου
Business

Enterprise Greece: «Διαβατήριο» για νέες αγορές μέσω 7 εκθέσεων

Η Enterprise Greece επιδιώκει να δημιουργήσει νέες γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων και των διεθνών αγορών

Tesla: Άλμα ταξινομήσεων στην Ευρώπη τον Μάιο με έως και 655% αύξηση
Business

Ισχυρό comeback για την Tesla στην Ευρώπη, με άλμα ταξινομήσεων

Με την Tesla να καταγράφει ισχυρή άνοδο στις ευρωπαϊκές ταξινομήσεις τον Μάιο, η αγορά ηλεκτρικών οχημάτων δείχνει νέα σημάδια ανάκαμψης - αλλά και ανακατανομής ισχύος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies