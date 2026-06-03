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Ουγγαρία: Εξασφαλίζει περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια από όσα μπορεί να ξοδέψει

Η Ουγγαρία πρέπει να βρει έργα για 10 δισεκατομμύρια ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης από την πανδημία, το οποίο λήγει τον Δεκέμβριο

World 03.06.2026, 16:28
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Ουγγαρία: Εξασφαλίζει περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια από όσα μπορεί να ξοδέψει
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Περισσότερα κονδύλια της ΕΕ έχει αποδεσμεύσει η νέα κυβέρνηση από όσα μπορεί να δαπανήσει η Ουγγαρία σε λίγους μήνες, αφού εξασφάλισε την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν παγώσει για χρόνια κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Την επόμενη μέρα από τη σαρωτική εκλογική του νίκη τον Απρίλιο, ο πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ ξεκίνησε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποδέσμευση παγωμένων κεφαλαίων. Οι Βρυξέλλες ενέκριναν την αποδέσμευση 16,4 δισεκατομμυρίων ευρώ την περασμένη εβδομάδα και εξακολουθούν να συνομιλούν για δισεκατομμύρια ακόμη, με αξιωματούχους στη Βουδαπέστη να αναγνωρίζουν την πρόκληση της απορρόφησης των χρημάτων πριν λήξουν, αναφέρουν οι Financial Times.

«Υπάρχουν λίστες έργων που έπρεπε να επαναδιαπραγματευτούν πλήρως», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών και Επενδύσεων Ντάβιντ Βιτέζι στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Το κύριο ερώτημα ήταν τι θα μπορούσαμε ρεαλιστικά να δαπανήσουμε έως τις 31 Αυγούστου».

Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προθεσμία μέχρι τα τέλη Αυγούστου για να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις για την αποδέσμευση χρημάτων από ένα ταμείο για την εποχή της πανδημίας Covid-19. Ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους 577 δισεκατομμυρίων ευρώ συστάθηκε το 2021 με αυστηρή προθεσμία τα τέλη Δεκεμβρίου, όταν τα κεφάλαια λήγουν.

Ο Βιτέζι δήλωσε ότι αναμένει έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο. «Μέσα σε εβδομάδες πρέπει να οριστικοποιήσουμε τα σχέδια, να συμφωνήσουμε στο κείμενο με την Επιτροπή, να ψηφίσουμε ένα κυβερνητικό ψήφισμα και να εξασφαλίσουμε την έγκριση [του Ecofin], ώστε όλα να είναι κλειδωμένα μέχρι τα τέλη Αυγούστου».

Λίγοι περίμεναν ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας θα εξασφαλίσει έστω και το ήμισυ του μεριδίου RRF ύψους 10 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ουγγαρίας. «Η αρχική θέση της Επιτροπής ήταν 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το αυξήσαμε στα 10 δισεκατομμύρια ευρώ», δήλωσε ο Βιτέζι. «Υπήρξαν δύσκολοι γύροι συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες».

Η Ουγγαρία πήρε τα κονδύλια που είχε στερηθεί λόγω Όρμπαν

Η Ουγγαρία κινήθηκε γρήγορα για να εφαρμόσει τους όρους της ΕΕ για την καταπολέμηση της διαφθοράς και το κράτος δικαίου που συνδέονται με τα κεφάλαια. Η Ουγγαρία μάλιστα ξεπέρασε τις απαιτήσεις κλείνοντας ένα κενό που επέτρεπε στο καθεστώς Όρμπαν να παραμείνει εκτός της δικαιοδοσίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διώκει υποθέσεις απάτης και διαφθοράς με χρήματα της ΕΕ.

Για να δώσει προτεραιότητα στην απορρόφηση των κονδυλίων ανάκαμψης, ο Βιτέζι δήλωσε ότι τακτικά έργα της ΕΕ αξίας 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ έχουν αναταξινομηθεί για το RRF, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης δεκάδων νέων τραμ για το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών στη Βουδαπέστη.

Μια άλλη λύση είναι να διοχετευθούν κάποια από τα χρήματα του RRF σε εθνικές εγκαταστάσεις, κάτι που θα επιτρέψει στη Βουδαπέστη να τα χρησιμοποιήσει μετά τον Δεκέμβριο. Ο υπουργός Ενέργειας και Οικονομίας Τστβάν Καπιτάνι δήλωσε ότι άλλα 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για αναβαθμίσεις του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, οικονομικά προσιτή στέγαση και υποστήριξη μικρών επιχειρήσεων.

«Μπορούμε να παρέχουμε αυτά τα χρήματα μέσω αύξησης κεφαλαίου στην τράπεζα ανάπτυξης MFB», είπε.

Ο υπουργός Οικονομικών Αντράς Καρμάν πρέπει να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, διαχειριζόμενος παράλληλα ένα έλλειμμα του προϋπολογισμού που είναι πιθανό να υπερβεί τον στόχο του 5% του ΑΕΠ της προηγούμενης κυβέρνησης φέτος. Ο Καρμάν δήλωσε ότι τα κεφάλαια, τα οποία περιλαμβάνουν 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχορηγήσεις, θα μετριάσουν τις δημοσιονομικές πιέσεις.

Οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ουγγαρίας παραμένουν «ζοφερές», σύμφωνα με τον αναλυτή της ING, Πέτερ Βίροβατζ, «εν μέρει λόγω του αντίκτυπου του σοκ στις τιμές της ενέργειας και εν μέρει λόγω της εξασθένισης των έκτακτων παραγόντων που παρατηρήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο» όταν ο Όρμπαν προχώρησε σε μια μαζική προεκλογική δαπάνη.

«Χρειαζόμασταν ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια απλώς για να αποφύγουμε μια περαιτέρω επιδείνωση του ελλείμματος», δήλωσε ο Καρμάν. «Αλλά σε κάθε περίπτωση, η αποδέσμευση κονδυλίων της ΕΕ είναι πιστωτικά θετική. Θα βοηθήσει τον προϋπολογισμό, θα ενισχύσει τη θέση του χρέους μας και θα δώσει ώθηση στην οικονομία».

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