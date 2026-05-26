Ουγγαρία: Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η κεντρική τράπεζα

Η Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας διατήρησε το επιτόκιο στο 6,25% - Σήμα για μείωση στην επόμενη συνεδρίαση

World 26.05.2026, 16:10
Αμετάβλητο διατήρησε το βασικό επιτόκιο της Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας πριν ενδεχομένως εξετάσει το ενδεχόμενο χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής τον επόμενο μήνα.

Η κεντρική τράπεζα άφησε το βασικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 6,25%,σύμφωνα με προβλέψεις του Bloomberg. Πρόκειται για το δεύτερο υψηλότερο επιτόκιο στην ΕΕ μετά τη Ρουμανία.

Το ράλι στο φιορίνι βοηθά στη συγκράτηση του πληθωρισμού, είχε αναφέρει σε δηλώσεις του ο διοικητής Μιχάλι Βάργκα, ενώ ο αναπληρωτής του έδειξε ότι η βελτίωση των προοπτικών αύξησης των τιμών μπορεί να επιτρέψει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να εξετάσουν μια μείωση των επιτοκίων τον Ιούνιο, όταν δημοσιεύονται νέες προβλέψεις για τον πληθωρισμό.

Ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1% τον Απρίλιο, κάτω από τον στόχο του 3% της κεντρικής τράπεζας. Η κεντρική τράπεζα θέλει να φτάσει σε ένα σημείο όπου τα επιτόκια μπορούν να μειωθούν ουσιαστικά, τόνισε σε προηγούμενες δηλώσεις του ο Βάργκα. «Προσπαθούμε για σταθερότητα τιμών στη χώρα και μια ισχυρότερη συναλλαγματική ισοτιμία βοηθά στην επιβράδυνση του πληθωρισμού» πρόσθεσε.

Οι προοπτικές για τα επιτόκια

Οι προοπτικές της Ουγγαρίας έρχονται σε αντίθεση με πολλές κεντρικές τράπεζες, οι οποίες σταθμίζουν το ενδεχόμενο αυξήσεων των επιτοκίων ως απάντηση στις πληθωριστικές πιέσεις από τον πόλεμο στο Ιράν. Το βασικό επιτόκιο της Ουγγαρίας είναι ήδη υψηλό σε σύγκριση με τους περιφερειακούς ομολόγους της, την Τσεχική Δημοκρατία και την Πολωνία, όπου τα επιτόκια αναφοράς είναι 3,5% και 3,75% αντίστοιχα.

Η ουγγρική νομισματική πολιτική ήταν συχνά αποκομμένη από τις περιφερειακές και παγκόσμιες τάσεις τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, καθώς οι υψηλές δαπάνες και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις απαιτούσαν αυξημένα επιτόκια για τη σταθεροποίηση του φιορινιού.

Όλα αυτά άλλαξαν στις 12 Απριλίου, όταν ο Πέτερ Μαγυάρ κέρδισε με σαρωτική νίκη τις εκλογές με την υπόσχεση να περιορίσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, να ξεκλειδώσει τα παγωμένα κεφάλαια της ΕΕ, να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και να θέσει τη χώρα σε τροχιά υιοθέτησης του ευρώ.

Το φιορίνι έχει κυμανθεί κοντά σε υψηλό τετραετίας έναντι του ευρώ, αφού κέρδισε περισσότερο από 8% από την αρχή του έτους, καταγράφοντας την τρίτη καλύτερη απόδοση στις αναδυόμενες αγορές, μετά το ρωσικό ρούβλι και το βραζιλιάνικο ρεάλ.

