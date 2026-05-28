Μαγιάρ: Η Ουγγαρία θα ενταχθεί στον οργανισμό της ΕΕ για την καταπολέμησης της απάτης

Στροφή 180 μοιρών για την Ουγγαρία υπό τον νέο της πρωθυπουργό, Πέτερ Μαγιάρ, όσον αφορά τη σχέση της χώρας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στον ευρωπαϊκό μηχανισμό καταπολέμησης της απάτης. Πρόκειται για μια απότομη στροφή της Βουδαπέστης σε σχέση με τη μακροχρόνια άρνηση του Βίκτορ Ορμπάν να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Εισαγγελία της ΕΕ (EPPO) έχει την εξουσία να διερευνά και να ασκεί δίωξη για εγκλήματα που αφορούν τον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως η απάτη και η διαφθορά.

Η Ουγγαρία παραμένει μία από τις λίγες χώρες της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στον οργανισμό καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, καθώς ο προηγούμενος πρωθυπουργός υποστήριζε ότι η συμμετοχή θα υπονόμευε την εθνική κυριαρχία.

«Θα ήθελα να ανακοινώσω εδώ από τις Βρυξέλλες ότι σύντομα θα υποβάλω επίσημα την πρόθεση της Ουγγαρίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στους προέδρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», δήλωσε ο Μαγιάρ σε βίντεο που δημοσίευσε στο Facebook από τις Βρυξέλλες την Πέμπτη.

Στόχος η καταπολέμησης της διαφθοράς στην Ουγγαρία

Ο Μαγιάρ χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως μέρος της προσπάθειας της κυβέρνησής του για την καταπολέμηση της διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι οι διαπραγματεύσεις με τις Βρυξέλλες σχετικά με τα δεσμευμένα κονδύλια της ΕΕ επικεντρώνονταν στην «καταπολέμηση της διαφθοράς».

Η ανακοίνωση έγινε ενώ ο Μαγιάρ επισκέπτεται τις Βρυξέλλες σε μια προσπάθεια να επαναφέρει τις τεταμένες σχέσεις της Ουγγαρίας με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ μετά από χρόνια συγκρούσεων υπό την ηγεσία του Όρμπαν. Η Βουδαπέστη προσπαθεί να ξεμπλοκάρει δισεκατομμύρια ευρώ από τα δεσμευμένα κονδύλια της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 10,4 δισ. ευρώ από τα κονδύλια ανάκαμψης μετά την πανδημία, τα οποία είχαν ανασταλεί λόγω ανησυχιών σχετικά με το κράτος δικαίου κατά τη διάρκεια των 16 ετών της διακυβέρνησης του Όρμπαν.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να συναντηθεί με τον Μαγιάρ την Παρασκευή. Ο Ούγγρος ηγέτης θα έχει επίσης συνομιλίες με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και τον Πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ Ντε Βέβερ την Πέμπτη.

Ο Μαγιάρ επανέλαβε στο βίντεό του ότι η κυβέρνησή του είχε ήδη καταλήξει σε συμφωνία με τις Βρυξέλλες για «πολλά σημαντικά θέματα», συμπεριλαμβανομένων των μεταρρυθμίσεων που σχετίζονται με τα ιδρύματα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων δημοσίου συμφέροντος.