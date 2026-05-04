Παγκόσμιο Κύπελλο: Στον… αέρα η μετάδοση για εκατομμύρια φιλάθλους σε Ινδία και Κίνα

Εκατομμύρια οπαδοί του ποδοσφαίρου στις δύο πιο πυκνοκατοικημένες χώρες του κόσμου ενδέχεται να μην μπορέσουν να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινά τον επόμενο μήνα, λόγω αδιεξόδου σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα μετάδοσης στην Ινδία και έλλειψης επίσημης απόφασης στην Κίνα.

Στην Ινδία, μια κοινοπραξία των Reliance και Disney προσέφερε 20 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ένα κλάσμα του ποσού που ζητούσε η FIFA, το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τον παγκόσμιο οργανισμό που διοικεί το ποδόσφαιρο, όπως ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters τη Δευτέρα. Η Sony πραγματοποίησε συνομιλίες, αλλά αποφάσισε επίσης να μην υποβάλει προσφορά για τα δικαιώματα της FIFA στην Ινδία, σύμφωνα με μια τρίτη πηγή που διαθέτει άμεση γνώση του θέματος.

Δεν έχει υπάρξει επίσης ανακοίνωση συμφωνίας για την Κίνα, η οποία σύμφωνα με τη FIFA αντιπροσώπευε το 49,8% όλων των ωρών τηλεθέασης σε ψηφιακές και κοινωνικές πλατφόρμες παγκοσμίως κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022.

Η FIFA έχει συνάψει συμφωνίες με ραδιοτηλεοπτικούς φορείς σε περισσότερες από 175 περιοχές παγκοσμίως, ανέφερε σε ανακοίνωσή της στο Reuters.

«Οι συζητήσεις στην Κίνα και την Ινδία σχετικά με την πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 βρίσκονται σε εξέλιξη και πρέπει να παραμείνουν εμπιστευτικές σε αυτό το στάδιο», ανέφερε η ανακοίνωση των Reliance-Disney. Η κοινοπραξίας με επικεφαλής την Reliance του δισεκατομμυριούχου Mukesh Ambani δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό, ούτε και η Sony.

Η έλλειψη επιβεβαιωμένης συμφωνίας μετάδοσης με την Ινδία ή την Κίνα είναι ασυνήθιστη σε αυτό το στάδιο.

Σε προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, συμπεριλαμβανομένων των 2018 και 2022, ο κινεζικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας CCTV εξασφάλισε τα δικαιώματα πολύ νωρίτερα και άρχισε να μεταδίδει διαφημιστικό περιεχόμενο και διαφημίσεις χορηγών εβδομάδες πριν από το τουρνουά.

Το CCTV, το οποίο έχει εκτεταμένη εμβέλεια σε τηλεοπτικές και ψηφιακές πλατφόρμες, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Η Κίνα αντιπροσώπευε το 17,7% και η Ινδία το 2,9% της παγκόσμιας εμβέλειας τηλεοπτικής κάλυψης του τουρνουά του 2022. Οι δύο χώρες μαζί αντιπροσώπευαν το 22,6% της συνολικής παγκόσμιας εμβέλειας ψηφιακής ροής για εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Το τουρνουά του 2026 ξεκινά στις 11 Ιουνίου, αφήνοντας μόλις πέντε εβδομάδες για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία, να δημιουργηθεί η υποδομή μετάδοσης και να πωληθεί το διαφημιστικό υλικό.

Πολύ δημοφιλές το ποδόσφαιρο σε Κίνα και Ινδία

Για την Ινδία, η FIFA αρχικά ζήτησε 100 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα μετάδοσης των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 2026 και του 2030, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες αρνήθηκαν να κατονομαστούν επειδή οι συνομιλίες είναι ιδιωτικές.

Όταν το Παγκόσμιο Κύπελλο μεταδόθηκε τελευταία φορά στην Ινδία το 2022, ο τότε ανεξάρτητος μεσάζων της Reliance εξασφάλισε τα δικαιώματα για περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια, ποσό που ανακοινώθηκε περίπου 14 μήνες πριν από τη διοργάνωση στο Κατάρ.

«Η FIFA αναζητά ένα παρόμοιο ποσό για αυτή την έκδοση του τουρνουά», δήλωσε πηγή της FIFA στο Reuters.

Οι Reliance και Disney έχουν έκτοτε σχηματίσει μια κοινοπραξία για να αναδειχθούν ως κυρίαρχη δύναμη στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης και του streaming της Ινδίας, και η προσφορά των 20 εκατομμυρίων δολαρίων της FIFA υπογραμμίζει τη διαπραγματευτική δύναμη που διαθέτει ο ινδικός όμιλος.

Παζάρια FIFA για το Παγκόσμιο Κύπελλο και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις

Η FIFA είχε μειώσει σημαντικά το αίτημά της από τα 100 εκατομμύρια δολάρια που είχε ζητήσει νωρίτερα, αλλά δεν ήταν ενθουσιασμένη με το ποσό των 20 εκατομμυρίων δολαρίων που προσέφερε η Reliance, ανέφερε μια πηγή.

Η Reliance-Disney, η οποία έχει δαπανήσει δισεκατομμύρια σε δικαιώματα μετάδοσης κρίκετ, πιστεύει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει χαμηλότερη τηλεθέαση στην Ινδία, καθώς το τουρνουά διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό, και οι περισσότεροι αγώνες θα μεταδοθούν μετά τα μεσάνυχτα στην Ινδία, ανέφεραν οι πηγές.

Η Κίνα έχει περίπου 200 εκατομμύρια οπαδούς ποδοσφαίρου, περισσότερους από οποιαδήποτε άλλη χώρα, αλλά δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει ομάδες παγκόσμιας κλάσης, εν μέρει λόγω μιας προσέγγισης από πάνω προς τα κάτω, όπου οι σύλλογοι επιλέγουν παίκτες από μια πολύ μικρή ομάδα προ-ελεγμένων υποψηφίων.

Η δεύτερη πηγή πρόσθεσε ότι το ποδόσφαιρο δεν έχει την εμπορική πριμοδότηση στην Ινδία όπως το πιο δημοφιλές άθλημα κρίκετ, και μια επιβράδυνση της διαφήμισης που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν έχει διαβρώσει περαιτέρω τις προσδοκίες για έσοδα.

«Το ποδόσφαιρο είναι ένα εξειδικευμένο τμήμα στην Ινδία», δήλωσε η πηγή.

Η Sony, η οποία διαθέτει τηλεοπτικά κανάλια και εφαρμογή streaming στην Ινδία, αποφάσισε επίσης να μην αγοράσει δικαιώματα μετάδοσης από τη FIFA, καθώς αυτό δεν είχε οικονομικό νόημα για τον όμιλο, δήλωσε η τρίτη πηγή του κλάδου.

«Δεν έχει απομείνει πολύς χρόνος, αλλά δεν θα το χαρακτηρίσω ως αδιέξοδο. Είναι περισσότερο σαν να βρισκόμαστε στο τέλος μιας παρτίδας σκακιού με μερικές κινήσεις να απομένουν», δήλωσε ο Rohit Potphode, διευθύνων σύμβουλος αθλητικών θεμάτων στο διαφημιστικό πρακτορείο Dentsu India.