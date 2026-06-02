Motor Oil: Με πλειοψηφική συμμετοχή στην ENACT

Τη συμφωνία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ανακοίνωσε η Motor Oil.

Ειδικότερα, η κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD και έδρα την Κύπρο υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 60% των μετοχών εκδόσεως της EN.ACT.

Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 29 Μαΐου 2026 η κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία IREON INVESTMENTS LTD (έδρα Κύπρος) υπέγραψε συμφωνία για την απόκτηση ποσοστού 60% των μετοχών εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία EN.ACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (διακριτικός τίτλος ENACT A.E.). Η τελευταία δραστηριοποιείται στον τομέα της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, παρέχοντας υπηρεσίες που περιλαμβάνουν αναβαθμισμένα συστήματα συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας απορριμμάτων και συναφείς δραστηριότητες.

Η απόφαση για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ENACT Α.Ε. είναι συμβατή με τη στρατηγική του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για την ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο της Κυκλικής Οικονομίας.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της πλήρωσης αναβλητικών αιρέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης έγκρισης από την αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.