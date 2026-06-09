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Μέση Ανατολή: «Παγώνει» η σύγκρουση, συνεχίζονται οι απειλές

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου το «πάγωμα» της ανάφλεξης, συνοδεύεται με απειλές από όλες τις πλευρές για νέα ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση

Κόσμος 09.06.2026, 09:50
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Μέση Ανατολή: «Παγώνει» η σύγκρουση, συνεχίζονται οι απειλές
Επιμέλεια Παρασκευή Τσιβόλα

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Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή βρέθηκε πολύ κοντά στο να καταρρεύσει πλήρως μετά τις ανταλλαγές επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Τελικά άντεξε για μια ακόμη φορά οριακά ωστόσο αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί ως εκτόνωση της κρίσης. Οι δηλώσεις για «πάγωμα» της ανάφλεξης, συνοδεύονται με απειλές από όλες τις πλευρές για νέα ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση, καθώς παραμένουν οι αιτίες που πυροδοτούν τη σύγκρουση σε μια περιοχή που «συναντιούνται» οι ενεργειακές πηγές, ο ορυκτός πλούτος και τα κρίσιμα εμπορικά περάσματα.

Τα γεγονότα των τελευταίων 24 ωρών αποτελούν ακόμη μία απόδειξη ότι τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ και του Ισραήλ — καθώς και τα πολιτικά συμφέροντα του Τραμπ και του Νετανιάχου — αποκλίνουν όλο και περισσότερο, αναφέρει το αμερικανικό Axios και όχι μόνο. Αρκετά ξένα ΜΜΕ καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.

Εκατό ημέρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη καταφέρει να εξασφαλίσει μια πολυπόθητη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και πέρασε το τελευταίο 24ωρο προσπαθώντας εναγωνίως να αποτρέψει την πλήρη επανέναρξή του. Ο αμερικανός πρόεδρος φέρεται να δήλωσε στο Axios ότι είχε προειδοποιήσει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό πως, αν επέστρεφε στον πόλεμο με το Ιράν, ίσως κατέληγε να πολεμά μόνος του.

Οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό το Σαββατοκύριακο προκάλεσαν αντίποινα από το Ιράν, το οποίο εξαπέλυσε τις πρώτες επιθέσεις του κατά του Ισραήλ από τότε που επιτεύχθηκε η εκεχειρία στις 8 Απριλίου. Το Ισραήλ απάντησε με πλήγματα εναντίον στόχων σε ολόκληρο το Ιράν, ενώ οι σύμμαχοι του Ιράν στην Υεμένη και το Ιράκ απείλησαν να διευρύνουν τον πόλεμο.

Οι επιθέσεις και αντεπιθέσεις συνεχίστηκαν έως το πρωί της Δευτέρας, πριν οι δύο πλευρές ανακοινώσουν παύση των εχθροπραξιών, επιτρέποντας στον Τραμπ να δηλώσει ότι η εκεχειρία επανέρχεται σε ισχύ. Παράλληλα, ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ παραμένει σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί μια τελική συμφωνία».

«Τα πράγματα θα κινηθούν γρήγορα», υποσχέθηκε ο Τραμπ μέσω του Truth Social, επαναλαμβάνοντας μια διαβεβαίωση που έχει δώσει πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών της εκεχειρίας — με ολοένα και μικρότερη επίδραση στις παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου.

Και θέμα πολιτικών συμφερόντων

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μπήκαν μαζί στον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, όμως σύντομα άρχισαν να ακολουθούν διαφορετικές πορείες. Μόλις έγινε σαφές ότι η γρήγορη νίκη και η αλλαγή καθεστώτος που προέβλεπε το Ισραήλ δύσκολα θα πραγματοποιούνταν, τα συμφέροντά τους άρχισαν να αποκλίνουν όλο και  περισσότερο, μεταδίδει ο Guardian.

Όταν το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η διακοπή της ροής χημικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές μετατράπηκαν σε πολιτική απειλή για τον Τραμπ. Παρά τις εκλογικές πρακτικές των Ρεπουμπλικανών που ευνοούν το κόμμα τους, οι Δημοκρατικοί εξακολουθούν να έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να κερδίσουν τουλάχιστον ένα από τα δύο σώματα του Κογκρέσου στις εκλογές του Νοεμβρίου, γεγονός που θα περιόριζε την εξουσία του.

Ακόμη πιο άμεσα, ο Τραμπ θα προτιμούσε να αποφύγει διεθνείς κρίσεις όσο φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Οι εκλογικές πιέσεις στον Νετανιάχου λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν δεν καταφέρει να ανατρέψει το πολιτικό κλίμα, ο κυβερνητικός συνασπισμός του κινδυνεύει να ηττηθεί στις εκλογές, οι οποίες πρέπει να διεξαχθούν πριν από τα τέλη Οκτωβρίου.

Μέχρι στιγμής, παρά τους βομβαρδισμούς των τελευταίων τριών ετών, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι πέτυχε κάποιον από τους βασικούς στόχους του: να εξουδετερώσει το Ιράν, τη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς. Η πολιτική λογική του Νετανιάχου τον ωθεί προς νέα στρατιωτική κλιμάκωση, με την ελπίδα κάποιας αποφασιστικής εξέλιξης, όπως η κατάρρευση του καθεστώτος στην Τεχεράνη, αναφέρει o Guardian.

«Ο Μπίμπι χρειάζεται να συνεχιστεί ο πόλεμος για να επιβιώσει πολιτικά στο Ισραήλ και ο Τραμπ χρειάζεται να τελειώσει ο πόλεμος για να επιβιώσει πολιτικά στις ΗΠΑ», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος, στο Axios.

Για να διατηρήσει την υποστήριξη της ισραηλινής ακροδεξιάς, πρέπει να δείχνει ότι είναι πρόθυμος να αψηφά τον Τραμπ κατά διαστήματα. Ωστόσο, κανένας ηγέτης του Ισραήλ δεν μπορεί να διακινδυνεύσει τη ρήξη με την Ουάσιγκτον, τον βασικό εγγυητή της ασφάλειας της χώρας.

Παραμένει ο κίνδυνος ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Η μεγαλύτερη επιτυχία της πολιτικής καριέρας του Νετανιάχου ήταν ότι κατάφερε να πείσει τον Τραμπ να συμμετάσχει στην επίθεση κατά του Ιράν. Όμως αυτή η επιτυχία αρχίζει να καταρρέει. Η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν διαπραγματεύεται χωρίς τη συμμετοχή του Ισραήλ και, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, θα επέτρεπε στο ιρανικό καθεστώς να παραμείνει στην εξουσία, διατηρώντας παράλληλα ένα περιορισμένο αλλά ενεργό πυρηνικό πρόγραμμα.

Κατόπιν απαίτησης της Τεχεράνης, μια τέτοια συμφωνία θα περιόριζε επίσης την ελευθερία κινήσεων του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Η καλύτερη ελπίδα πολιτικής επιβίωσης για τον Νετανιάχου είναι να αποτύχουν οι ειρηνευτικές συνομιλίες και οι ΗΠΑ να εμπλακούν ξανά στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησής του προβλέπουν εδώ και καιρό αυτό το σενάριο σε ανεπίσημες ενημερώσεις και μέχρι στιγμής έχουν δικαιωθεί.

Παρά τις συνεχείς δηλώσεις του ότι η ειρήνη βρίσκεται πολύ κοντά, ο Τραμπ φαίνεται να δυσκολεύεται να αποδεχθεί μια συμφωνία που θα θύμιζε τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν που πέτυχε ο Μπαράκ Ομπάμα το 2015 — ιδιαίτερα αν περιλάμβανε εικόνες πολιτικά δυσάρεστες, όπως η μεταφορά αποδεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στην Τεχεράνη.

Σημειώνεται επίσης, ότι το Ιράν επιμένει ότι ο Λίβανος πρέπει να συμπεριληφθεί στην όποια διευθέτηση του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον θέλει το ζήτημα του Λιβάνου να διαχωριστεί, να επιλυθεί σε δεύτερο χρόνο.

Μέση Ανατολή: «Συμφωνία με το Ιράν ακόμη κι αν δεν αρέσει στο Ισραήλ…»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους καθ’ οδόν προς τον αγώνα των πλέι-οφ του ΝΒΑ των Νιου Γιορκ Νικς, ο Τραμπ είπε ότι οι ισραηλινοί πύραυλοι ήταν «ήδη καθ’ οδόν» προς το Ιράν πριν από τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου τη Δευτέρα. Στο BBC, ο Τραμπ είπε ότι ο Νετανιάχου δεν τον είχε αψηφήσει και στη συνέχεια δήλωσε στο Sky News ότι δεν πιστεύει ότι ο Ισραηλινός ηγέτης θα ξαναρχίσει τον πόλεμο. «Δεν νομίζω ότι θα συμβεί», είπε. «Όλα πάνε πολύ καλά. Το Ιράν κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί αυτό, εντάξει;»

Στο ABC News, ο Τραμπ είπε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, κατά την οποία του είπε να «χρησιμοποιήσει τη δική του κρίση», αλλά τον προειδοποίησε να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν. «Μέσα σε λίγες μέρες ίσως έχω “μια ιδέα” για μια συμφωνία με το Ιράν (…) Η ειρηνευτική συμφωνία είναι στο τελικό στάδιο», πρόσθεσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ JD Vance δήλωσε ότι το Ιράν δεν θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και βάζει «πραγματικά θέματα στο τραπέζι» για πιθανές διαπραγματεύσεις και πρόσθεσε ότι αν επιτευχθεί συμφωνία, θα είναι «μεγάλη επιτυχία για τον αμερικανικό λαό».

Ο Βανς είπε ότι Ισραήλ και ΗΠΑ «έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν», καθώς ο παρουσιαστής του Fox News Τζέσι Γουότερς τον ρώτησε πόσο «ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ισραήλ κατασκοπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενεργεί αυθαίρετα στο Λίβανο».

«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο: ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς ορισμένους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε και συνέχισε  «κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο όπου ο πρόεδρος πιστεύει – και νομίζω ότι έχει δίκιο – ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν».

«Τώρα, μπορεί αυτό να αρέσει στο Ισραήλ, μπορεί και να μην του αρέσει… Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής».

Όταν ρωτήθηκε αν οι Ιρανοί «προσπαθούν να παίξουν παιχνίδια» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Βανς απάντησε: «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν παιχνίδια με όλους».

Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ συνεχίζει τις φονικές επιδρομές στον Λίβανο

Η τελευταία ανάφλεξη  πλήττει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρότι οι διαβουλεύσεις με το Πακιστάν, που μεσολαβεί, συνεχίζονται, ανέφερε η ιρανική διπλωματία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Τραμπ εκφράζοντας δυσαρέσκεια που η διαδικασία επιβραδύνεται από την «άγνοια ή την ηλιθιότητα».

Στο μεταξύ οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν χθες στον νότιο Λίβανο, με τη στοχοποίηση δεκαπέντε κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της Τύρου, με αποτέλεσμα 14 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι και πλέον να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις αρχές στη Βηρυτό και τον Ερυθρό Σταυρό.

Η Χεζμπολάχ από την άλλη ανέλαβε την ευθύνη για νέες επιθέσεις εναντίον των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στον νότιο Λίβανο, αλλά όχι εναντίον του βόρειου Ισραήλ.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει σχεδόν 3.500 αεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο, 407 κατεδαφίσεις και 6 επιχειρήσεις «ισοπέδωσης», διαλύοντας ολόκληρα χωριά στον νότιο Λίβανο, από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός στη χώρα και συμφωνήθηκε η «εκεχειρία» στις 16 Απριλίου. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι εξάλλου έχουν εκτοπιστεί λόγω των ισραηλινών επιδρομών και των απειλών αναγκαστικής εκκένωσης σε ολόκληρο τον Λίβανο.

Πηγή: in.gr

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«Κάρτα» απο το Πεντάγωνο σε κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας

Οι ΗΠΑ προσθέτουν μεγάλες κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας όπως οι Alibaba, Baidu και BYD στον κατάλογο εταιρειών που συνδέονται με τον (κινεζικό) στρατό - Για λανθασμένη πρακτική έκανε λόγο το Πεκίνο

Επιθεώρηση Εργασίας: Αρνητικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα το 2025
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Επιθεώρηση Εργασίας: Πάνω από 20.000 εργατικά ατυχήματα το 2025

Σχεδόν 20.500 εργατικά ατυχήματα κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας το 2025 - Τι σχολιάζει ο πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ Ανδρέας Στοϊμενίδης

Αφροδίτη Τζιαντζή
Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires
English Edition

Flexible Employment Still Accounts for Nearly Half of New Hires

Flexible work arrangements accounted for nearly half of all new hires in 2025, while overtime employment surged by more than 85% year-on-year

Κώστας Παπαδής
Lamda: Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου
Business

Που θα αξιοποιηθούν τα αντληθέντα κεφάλαια του ομολογιακού δανείου της Lamda

Πως έγινε η κατανομή των ομολογιών της Lamda - Στο 4,2% η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών

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