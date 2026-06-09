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Ευρωπαϊκή Ένωση: 25 δισ. ευρώ για πράσινη ενέργεια στη Μεσόγειο

Τι προβλέπει το T-MED που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για ΑΠΕ, δίκτυα και clean tech

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ 09.06.2026, 16:36
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Ευρωπαϊκή Ένωση: 25 δισ. ευρώ για πράσινη ενέργεια στη Μεσόγειο
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Σε μια περίοδο αυξανόμενων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρά στην υλοποίηση μιας από τις πλέον φιλόδοξες ενεργειακές πρωτοβουλίες για τη Μεσόγειο, εγκαινιάζοντας το Trans-Mediterranean Renewable Energy and Clean Tech Cooperation (T-MED). Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του Pact for the Mediterranean και φιλοδοξεί να επιταχύνει την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υδρογόνου και καθαρών τεχνολογιών, δημιουργώντας μια πιο ολοκληρωμένη και βιώσιμη περιφερειακή ενεργειακή αγορά.

Η επίσημη παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας, από την Επίτροπο για τη Μεσόγειο, Dubravka Šuica, και τον Επίτροπο Ενέργειας και Στέγασης, Dan Jørgensen, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική σημασία της πρωτοβουλίας για το μέλλον των ευρωμεσογειακών σχέσεων.

Χρηματοδότηση και μόχλευση κεφαλαίων

Κεντρικός στόχος του T-MED είναι η κινητοποίηση επενδύσεων έως 25 δισ. ευρώ μέχρι το 2035, σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το επενδυτικό αυτό πακέτο αναμένεται να κατευθυνθεί κυρίως στην ανάπτυξη έργων ανανεώσιμης ενέργειας, στην παραγωγή και μεταφορά πράσινου υδρογόνου, καθώς και στη δημιουργία μονάδων καθαρής τεχνολογίας.

Καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση θα διαδραματίσει η παροχή εγγυήσεων άνω των 5 δισ. ευρώ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Plus (EFSD+). Οι εγγυήσεις αυτές λειτουργούν ως μηχανισμός μείωσης του επενδυτικού ρίσκου, επιτρέποντας τη μόχλευση σημαντικά μεγαλύτερων ιδιωτικών κεφαλαίων, ιδίως σε αγορές με αυξημένη αβεβαιότητα ή θεσμικές προκλήσεις.

Παράλληλα, το σχήμα επιδιώκει να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή διεθνών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, εμπορικών τραπεζών, επενδυτικών κεφαλαίων και αναπτυξιακών ιδρυμάτων, ενισχύοντας τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ενεργειακή μετάβαση με μετρήσιμα αποτελέσματα

Το T-MED θέτει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους, επιχειρώντας να μετατρέψει τη Μεσόγειο σε κόμβο καθαρής ενέργειας και διασυνδεδεμένων αγορών. Μέχρι το 2035, η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει:

Στην εγκατάσταση 15 γιγαβάτ νέας ισχύος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενισχύοντας την παραγωγική βάση της περιοχής

Στη δημιουργία περισσότερων από 100.000 νέων θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η ενέργεια, η βιομηχανία και οι τεχνολογίες αιχμής

Στην προώθηση θεσμικών και ρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων που θα διευκολύνουν τις επενδύσεις και θα ενισχύσουν τη διαφάνεια

Ταυτόχρονα, η πρωτοβουλία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση από παραδοσιακές πηγές ενέργειας, να διαφοροποιήσει τις αλυσίδες εφοδιασμού και να ενισχύσει τη συνολική ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Οι πέντε πυλώνες του T-MED

Η υλοποίηση του σχεδίου βασίζεται σε πέντε αλληλένδετους άξονες πολιτικής και δράσης:

  • Κινητοποίηση επενδύσεων: Δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διεθνών οργανισμών και ιδιωτών επενδυτών, με στόχο τη χρηματοδότηση ώριμων και βιώσιμων έργων.
  • Ρυθμιστική συνεργασία: Στήριξη των χωρών-εταίρων για την απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών, την εναρμόνιση κανονισμών και τη μείωση γραφειοκρατικών εμποδίων.
  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Υλοποίηση της «T-MED Skills Agenda», με στόχο την προσαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρτισης στις ανάγκες της πράσινης οικονομίας, ενισχύοντας την απασχολησιμότητα του τοπικού εργατικού δυναμικού.
  • Υποδομές και ενεργειακές διασυνδέσεις: Εκσυγχρονισμός των ηλεκτρικών δικτύων, ανάπτυξη διασυνοριακών διασυνδέσεων και αξιοποίηση «έξυπνων» τεχνολογιών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης ενέργειας.
  • Βιομηχανική συνεργασία στην καθαρή τεχνολογία: Προώθηση της τοπικής παραγωγής εξοπλισμού, ενίσχυση της καινοτομίας και δημιουργία ανθεκτικών και διαφοροποιημένων αλυσίδων εφοδιασμού.

Επόμενα βήματα και επενδυτική κινητικότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ενεργοποιήσει τις πρώτες διαδικασίες για την υλοποίηση του T-MED, απευθύνοντας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς ιδιώτες επενδυτές – συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, asset managers και impact funds – με προθεσμία έως τις 15 Ιουνίου.

Παράλληλα, πρόσκληση προς φορείς ανάπτυξης έργων (project promoters) θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Αυγούστου, με στόχο τη συγκέντρωση ώριμων επενδυτικών προτάσεων.

Ο επόμενος σταθμός τοποθετείται χρονικά στον Οκτώβριο του 2026, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συγκαλέσει την πρώτη επιχειρησιακή συνεδρίαση της Πλατφόρμας Επενδύσεων T-MED. Μέχρι το 2027, αναμένεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πρώτες κοινές ευρωμεσογειακές βιομηχανικές συνεργασίες στον τομέα της καθαρής τεχνολογίας.

Γεωοικονομική και στρατηγική διάσταση

Πέραν της ενεργειακής διάστασης, το T-MED ενσωματώνει μια ευρύτερη γεωοικονομική στρατηγική. Η ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της στη Μεσόγειο, προσφέροντας ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη βιωσιμότητα, τη συνεργασία και τη θεσμική σταθερότητα.

Η πρωτοβουλία αναμένεται να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών της Βόρειας Αφρικής και της Μέσης Ανατολής, περιορίζοντας παράλληλα ανισότητες και ενισχύοντας τη σταθερότητα στην περιοχή. Ταυτόχρονα, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών και της τεχνολογίας.

Το T-MED αποτελεί βασικό πυλώνα του Pact for the Mediterranean, το οποίο εγκαινιάστηκε στις 28 Νοεμβρίου 2025 στη Βαρκελώνη. Το Σύμφωνο στοχεύει στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Μεσογείου, με έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες, μεταξύ των οποίων η δημιουργία πιο ανθεκτικών, βιώσιμων και ολοκληρωμένων οικονομιών.

Μέσα από το T-MED, η ΕΕ επιχειρεί να μετατρέψει την ενεργειακή μετάβαση σε μοχλό ευρύτερης οικονομικής και πολιτικής σύγκλισης, θέτοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή ευρωμεσογειακής συνεργασίας.

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