HELMEPA: Έδωσε φωνή στα παιδιά και έδειξε το μέλλον της ναυτιλίας στα Ποσειδώνια 2026

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Στο διεθνές συνέδριο «Ocean Intelligence in MetaShipping: Biodiversity – People – Innovation – Investment», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων 2026, η Ένωση, υπό την προεδρία της κας Σεμίραμις Παληού επεδίωξε να ενώσει τη ναυτιλία, την τεχνολογία, την εκπαίδευση και το περιβάλλον, με 0τα παιδιά που θα κληθούν να διαχειριστούν το μέλλον του πλανήτη.

Το μήνυμα της HELMEPA κορυφώθηκε όταν στο κλείσιμο του συνεδρίου μαθητές δημοτικού από την Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph Πεύκης και το 14ο Νηπιαγωγείο Νίκαιας μπήκαν στην αίθουσα μαζί με τη μασκότ-γλάρο της Ένωσης, μεταφέροντας ένα όραμα ελπίδας και ευθύνης. Μαζί τους ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, Γιώργος Αλεξανδράτος, ο οποίος διάβασε απόσπασμα από το νέο βιβλίο γνώσης της HELMEPA «Μα τα Χίλια Κύματα…», σε μια στιγμή που συγκίνησε το κοινό και θύμισε γιατί η περιβαλλοντική εκπαίδευση παραμένει θεμέλιο της αποστολής της Ένωσης.

Το βιβλίο, ο τίτλος του οποίου επιλέχθηκε από 3.568 παιδιά από 148 σχολεία σε ολόκληρη τη χώρα, αποτελεί συνέχεια της διαχρονικής φιλοσοφίας της Παιδικής HELMEPA: ότι η προστασία της θάλασσας ξεκινά από τη γνώση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των παιδιών. Με τη στήριξη του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το βιβλίο θα διανεμηθεί δωρεάν σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της Ελλάδας, ενώ θα κυκλοφορήσει και σε μορφή ηχητικού βιβλίου.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε και το βιντεοσκοπημένο μήνυμα που έστειλαν στο συνέδριο περισσότεροι από 2.000 μαθητές από πάνω από 100 σχολεία της χώρας. Παράλληλα, νέοι 16χρονοι Πρεσβευτές του Κλίματος παρουσίασαν το πρόγραμμα «Let’s Talk About the Ocean», το οποίο μέσα σε μόλις δύο μήνες έχει φτάσει σε δεκάδες χιλιάδες παιδιά σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο μέσω της πρωτοβουλίας METAVASEA της HELMEPA.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου ανακοινώθηκε επίσης η δημιουργία του νέου HELMEPA Home στον Πειραιά, έπειτα από τη συμφωνία που υπέγραψαν η Πρόεδρος της HELMEPA, Σεμίραμις Παληού, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong. Ο νέος χώρος θα αποτελέσει κέντρο ωκεάνιου γραμματισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ναυτιλιακής γνώσης, ανοιχτό σε παιδιά, οικογένειες, μαθητές, δόκιμους και πολίτες.

Το συνέδριο φιλοξένησε ακόμη κορυφαίους εκπροσώπους της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίοι συζήτησαν ζητήματα βιωσιμότητας, ανθρώπινου δυναμικού, επενδύσεων και τεχνολογικής καινοτομίας. Ξεχώρισαν οι παρεμβάσεις του εξερευνητή του National Geographic Mattias Klum για τη βιοποικιλότητα και του συμβούλου στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης Στέφανου Καράγκου για τις προοπτικές της AI στη ναυτιλία.

Παράλληλα, το περίπτερο της HELMEPA στα Ποσειδώνια αποτέλεσε ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία της έκθεσης. Οι επισκέπτες συμμετείχαν σε διαδραστικές δράσεις συγκεντρώνοντας 4 εκατομμύρια πόντους, οι οποίοι μεταφράζονται σε νέους καθαρισμούς ακτών, κάδους ανακύκλωσης για σχολεία, θαλάσσιες τοιχογραφίες και εργαστήρια ωκεάνιου γραμματισμού για μαθητές της Βόρειας Εύβοιας.