Ιράν: Επίθεση με drones εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν από τους Φρουρούς της Επανάστασης

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Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις αμερικανικές επιδρομές εναντίον στόχων κατά μήκος των ακτών του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, σε ανταπόδοση για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, διαμηνύοντας πως επίκεινται ακόμη «πιο δυνατές» ενέργειες, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου» των ΗΠΑ

Irán empezó a atacar las bases estadounidenses en Medio Oriente. La primera fue la de Bahrein, donde ya se reportaron impactos. Desde Teherán ademas avisaron que los buques extranjeros tienen que abandonar inmediatamente Ormuz porque se viene un bombardeo masivo. La guerra está… pic.twitter.com/nGW7zNr2jh — Martín Dandach (@MartinDandach) June 10, 2026

Σε ανταπόδοση για τις αμερικανικές επιθέσεις στην Τζασκ, στη Σιρίκ και στο νησί Κεσμ, που «προκάλεσαν ζημιές σε πυλώνα τηλεπικοινωνιών στη Σιρίκ και κατέστρεψαν δυο δεξαμενές νερού στην πόλη», το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης «διεξήγαγε επίθεση με drones εναντίον του 5ου στόλου» των ΗΠΑ, το αρχηγείο του οποίου βρίσκεται στο Μπαχρέιν, ανακοίνωσε ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

BREAKING: First visual confirmation of a ballistic missile impact at Manama capital city of Bahrain this morning. The IRGC Aerospace Force claims it has successfully hit the headquarters of the US Navy’ss Fifth fleet there. #OperationEpicFury pic.twitter.com/FwN1EXBxI1 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) June 10, 2026

«Ηχησαν οι σειρήνες»

Το υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν έκανε γνωστό ότι ενεργοποποιήθηκαν οι σειρήνες της αεράμυνας, μετά την ανακοίνωση του Ιράν πως εξαπέλυσε επίθεση με drones εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στο βασίλειο του Κόλπου.

EXCLUSIVE FOOTAGE from Bahrain of Iran’s Missiles My first exclusive video https://t.co/K7hQfHtpfS pic.twitter.com/JpBdcVpImy — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 10, 2026

«Ηχησαν οι σειρήνες», ανέφερε το υπουργείο μέσω X, απευθύνοντας σύσταση «οι πολίτες και οι κάτοικοι να παραμείνουν ήρεμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο»

Πηγή: ΑΠΕ