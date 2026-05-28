ΗΠΑ: Αυξήθηκαν τα επιδόματα ανεργίας, χαμηλές παραμένουν οι απολύσεις

Ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε οριακά την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω σχετικά χαμηλού αριθμού απολύσεων, παρά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση με το Ιράν.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 4,3% τον Μάιο

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 5.000, φτάνοντας τις 215.000 (εποχικά προσαρμοσμένες) για την εβδομάδα που έληξε στις 23 Μαΐου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει 211.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα. Οι αιτήσεις κυμαίνονται φέτος μεταξύ 190.000 και 230.000.

Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να παραμείνει σταθερό στο 4,3% τον Μάιο. Οι αιτήσεις για επαναλαμβανόμενα επιδόματα ανεργίας έχουν μειωθεί σε σχέση με τα υψηλά επίπεδα του περασμένου έτους, αν και μέρος της μείωσης αυτή πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι οι δικαιούχοι εξάντλησαν τη δυνατότητα λήψης επιδομάτων, η οποία περιορίζεται στις 26 εβδομάδες στις περισσότερες πολιτείες.

Επίσης, τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνουν τους νέους άνεργους Αμερικανούς, οι οποίοι συνήθως δεν έχουν καθόλου ή έχουν περιορισμένο εργασιακή προϋπηρεσία, γεγονός που τους αποκλείει από τη λήψη επιδομάτων. Οι απόφοιτοι πανεπιστημίου εισέρχονται σε μια δύσκολη αγορά εργασίας. Ορισμένοι από τους αποφοίτους του περασμένου έτους παραμένουν άνεργοι.

Τι εκτιμούν τα νοικοκυριά για τις θέσεις εργασίας

Μια έρευνα του Conference Board την Τρίτη έδειξε ότι οι αντιλήψεις των νοικοκυριών για την αγορά εργασίας ήταν ανάμεικτες αυτό το μήνα, με το ποσοστό εκείνων που θεωρούν τις θέσεις εργασίας «άφθονες» να πέφτει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2021. Ωστόσο, το ποσοστό εκείνων που ανέφεραν ότι οι θέσεις εργασίας ήταν «δύσκολο να βρεθούν» έφτασε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων επτά μηνών.

Εκτός από τις απολύσεις σε εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, οι απολύσεις παρέμειναν γενικά σε χαμηλά επίπεδα, παρά την αβεβαιότητα που προκάλεσαν αρχικά οι εκτεταμένοι δασμοί στις εισαγωγές πέρυσι και τώρα ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Η σύγκρουση έχει κλείσει το Στενό του Ορμούζ, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών των βασικών εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου και των λιπασμάτων, και σε αύξηση του πληθωρισμού.

Ο αριθμός των ατόμων που λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας μετά από μια αρχική εβδομάδα ενίσχυσης, ένας δείκτης για τις προσλήψεις, αυξήθηκε κατά 15.000 σε εποχικά προσαρμοσμένα 1,786 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που έληξε στις 16 Μαΐου, σύμφωνα με την έκθεση για τις αιτήσεις. Οι λεγόμενες συνεχιζόμενες αιτήσεις κάλυψαν την περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση διεξήγαγε έρευνα στα νοικοκυριά για το ποσοστό ανεργίας του Μαΐου.