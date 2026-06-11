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7ο OT FORUM – Κικίλιας: «Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή του ονείρου, της ανάπτυξης και της επόμενης γενιάς»

«Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο και αυτός μας δίνει ισχυρές διαπραγματευτικές δυνατότητες», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 13:36
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7ο OT FORUM – Κικίλιας: «Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή του ονείρου, της ανάπτυξης και της επόμενης γενιάς»
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«Η ναυτιλία αποτελεί μια μοναδική γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο και την κινητήριο δύναμη για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία», σημείωσε μεταξύ άλλων ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στις δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Ελένη Στεργίου και Αναστασία Γιάμαλη.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια άκρως προβληματική κατάσταση. «Μας δυσκολεύει η αλήθεια είναι, γι’ αυτό και πρώτη μας μέριμνα είναι πώς θα γυρίσουν με ασφάλεια πίσω οι Ελληνες ναυτικοί».

Οι προεκτάσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Είναι αναπόφευκτες οι προεκτάσεις ενός τέτοιου πολέμου και όλοι επιθυμούμε την έξοδο από την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ο κ. Κικίλιας εκφράζοντας φόβους ότι όσο επεκτείνεται η κρίση, υπερπολλαπλασιάζονται τα προβλήματα στην οικονομία.

«Οι πόλεμοι αυτήν την ώρα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή δημιουργούν πληθωριστικές τάσεις και μεγάλη πίεση στους μισθούς και στην ανταγωνιστικότητα, καθώς μάλιστα το 80% και πάνω του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης. Ολοι επηρεάζονται από τις συγκρούσεις αυτές, επηρεάζονται τα μεταφορικά και σε Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι τιμές προϊόντων στο ράφι και συνακόλουθα στα νοικοκυριά να αυξάνονται».

«Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο και αυτός μας δίνει ισχυρές διαπραγματευτικές δυνατότητες», τόνισε ο κ. Κικίλιας. «Η δυνατότητα τα πλοία να πλέουν ελεύθερα και να μην εμπλέκονται σε πολεμικά και πολιτικά σενάρια είναι θεμελιώδης».

Ενώ σε ερώτημα για το εάν πέτυχαν τον σκοπό τους οι κυρώσεις στον ρωσικό σκιώδη στόλο, ο υπουργός Ναυτιλίας απάντησε ότι «πουθενά οι κυρώσεις δεν πέτυχαν στο 100% όλα αυτά τα χρόνια. Ομως συντασσόμαστε ενάντια στον σκιώδη στόλο. Οτιδήποτε προκύπτει σύμφωνα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς νόμους και έχουν να κάνουν με κυρώσεις που δυσκολεύουν ή καταπολεμούν τον σκιώδη στόλο μας βρίσκουν σύμφωνους και μαζί».

OT FORUM

«Η θάλασσα είναι η διαφυγή στο μέλλον»

Ερωτηθείς για τον αποκλεισμό στο Ορμούζ, ο κ. Κικίλιας σημείωσε πως ο θάλαμος επιχειρήσεων μιλάει τρεις φορές την ημέρα με τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του Κόλπου, διαβεβαιώνοντας πως με τη σύμφωνη γνώμη των πληρωμάτων πηγαίνουν τα πλοία εκεί.

Με σχέδιο και προοπτική, η ναυτιλία και όλες οι επενδύσεις και τα επαγγέλματα γύρω από αυτές, αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία, σύμφωνα με τον κ. Κικίλια.

«Πρέπει να οδηγήσουμε τα παιδιά σε μια άλλη οδό. Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή της επιτυχίας, του ονείρου, της ανάπτυξης και της ευημερίας για την επόμενη γενιά. Είναι η στιγμή οι πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στον τομέα της ναυτιλίας και η ανάγκη για παραπάνω κοσμο, να δώσουν ώθηση στην παρότρυνση στην ελληνική οικογένεια.

Η ναυτιλία δίνει το 9% του ΑΕΠ της χώρας με καλά πληρωμένες δουλειές. Η ναυτιλία, το high end yachting, τα logistics σε συνδυασμό με τον τουρισμό, συνδημιουργούν ένα hub ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας και του τουρισμού μαζί.

Είναι υποχρέωσή μας στην επόμενη γενιά να μεταλαμπαδεύσουμε όσα χρειάζεται, για να μην βγουν οι νέοι στο εξωτερικό».

«Η ΝΔ καλά θα κάνει να συγκεντρωθεί στη δουλειά που έχει μέχρι τις εκλογές»

Ερωτηθείς για το τρέχον πολιτικό τοπίο, ο κ. Κικίλιας τονισε πως «για εμάς ως ΝΔ κάνει κακό η συζήτηση της μικροπολιτικής, της πρώτης, δεύτερης κάλπης κ.λπ. Εμείς έχουμε μία μάχη μπροστά μας. Η τύχη της κυβέρνησης αυτήν τη στιγμή, για το ποιος θα έχει στα χέρια του την τύχη των ανθρώπων, περνάει από εμάς…»

«Η ΝΔ καλά θα κάνει να συγκεντρωθεί στη δουλειά που έχει μέχρι την ώρα των εκλογών, να εξηγήσει στον κόσμο τι έχει κάνει και τι βλέπει οραματικά για την επόμενη τετραετία, και αυτό θα το πιστώσει ο λαός μαζί με τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης», κατέληξε ο κ. Κικίλιας.

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