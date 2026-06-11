OT FORUM – Γεραπετρίτης: Ο λαϊκισμός στα εθνικά ζητήματα είναι καταστροφικός – Η Ελλάδα έχει ανακτήσει το ανάστημά της

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Για τις εξελίξεις που επανακαθορίζουν το διεθνές περιβάλλον και τον ρόλο της Ελλάδας σε μια περίοδο παγκόσμιων ανακατατάξεων, μίλησε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο συνέδριο για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Φωτάκη, Δημήτρη Μανιάτη και Αναστασία Γιάμαλη.

Ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας αλλά και στο διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον τονίζοντας ότι τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής είναι ιδιαίτερα σύνθετα και η υπεραπλούστευση ή ο λαϊκισμός μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες τακτικές.

Ειδικότερα, ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχε με τον τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «ευτυχώς ο πόλεμος περιορίζεται στα ΜΜΕ» και ότι «όλοι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία να κρατούμε ανοιχτούς διαλόγους.

Ο ίδιος εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεν συνομιλεί με τα τουρκικά ΜΜΕ ούτε τοποθετείται σε εικασίες αναφορικά με την κυοφορούμενη νομοθετική πρωτοβουλία της τουρκικής κυβέρνησης για τη «γαλάζια πατρίδα» και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη σχετική ενημέρωση της Τουρκίας και ότι «δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου».

Σε κάθε περίπτωση, επεσήμανε, οι μονομερείς ενέργειες δεν έχουν νομική ισχύ και οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα μπορεί να αναβαθμίσει την ένταση στη σχέση των δύο χωρών.

«Επιδιώκουμε την ηρεμία αλλά δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε καμία υποχώρηση», δήλωσε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει γεωπολιτικές συμμαχίες για να λειτουργεί προληπτικά και κατασταλτικά».

Σε σχέση με τα ζητήματα που του έθεσε στη συνάντησή τους ο Χακάν Φιντάν, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι δεν μπορεί να επεκταθεί αναλυτικά στη συνομιλία τους, και περιορίστηκε να πει ότι ο τούρκος ομόλογός του, του έθεσε τα ζητήματα που είναι οι πάγιες θέσεις της Τουρκίας.

«Δεν είμαι αφελής ότι θα αλλάξουν οι θέσεις αυτές από τη μία μέρα στην άλλη. Οι χώρες διατηρούν τις θέσεις τους και προσπαθούμε να βρούμε έναν κοινό τρόπο να συνυπάρξουμε», είπε και ανέφερε ως παράδειγμα τη μείωση των προσφυγικών ροών, την αύξηση του τουρισμού, και τη μείωση των παραβιάσεων. Ο λαϊκισμός στα εθνικά θέματα είναι καταστροφικός για την πατρίδα. Σε ερώτηση για το εάν η προεκλογική περίοδος και στις δύο χώρες μπορεί να αυξήσει τις εντάσεις ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε: «Όσο μοχλεύουμε τα εθνικά ζητήματα μέσα στη χοάνη της προεκλογικής καμπάνιας για να προσκομίσουμε οφέλη, καλό στην πατρίδα δεν κάνουμε. Τα ζητήματα που αφορούν την εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σύνθετα. Ήταν πάντα. Σήμερα είναι ακόμη πιο σύνθετα, διότι υπάρχουν τέτοιου τύπου γεωπολιτικές αλληλεπιδράσεις που δεν υπάρχει έστω και ένα φαινόμενο διπλωματικό το οποίο να μην επιδρά στον κόσμο. Βλέπετε πολέμους οι οποίοι μπορεί να εντοπίζονται σε μια περιοχή, αλλά τα αποτελέσματά τους να είναι εξαιρετικά βαριά για όλη την υφήλιο. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι τη συνθετότητα των ζητημάτων. Προσπάθεια να υπεραπλουστεύσεις εξορισμού σύνθετα ζητήματα, τα οποία άπτονται των εθνικών μας ζητημάτων, είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη άσκηση και κατά την ταπεινή μου άποψη θα πρέπει να αποφεύγεται. Ο λαϊκισμός στην οικονομία είναι επιζήμιος για την πατρίδα. Ο λαϊκισμός στα εθνικά θέματα είναι καταστροφικός». Αναφορικά με του τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη θέση της χώρας ότι είναι ανυπόστατο, ενώ αναφέρθηκε στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να συνεργαστεί με τη Λιβύη ενώ στη χώρα επικρατεί αστάθεια. «Είμαστε η μόνη χώρα που συνομιλεί και με τις δύο πλευρές στη Λιβύη. Χθες η υφυπουργός, κ. Παπαδοπούλου βρέθηκε στην Τρίπολη για να συζητήσει τα ζητήματα που αφορούν την οριοθέτηση της ΑΟΖ».

Συνεργασία με τη Λιβύη για τις μεταναστευτικές ροές

Στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις αναταράξεις στην Αφρική που όπως είπε βιώνει σοκ, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στο Σουδάν και «τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή που συντελείται τις τελευταίες δεκαετίες».

«Το πρώτο και βασικό είναι ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να έχει τα μάτια της ανοιχτά για την αμέριστη φροντίδα στο ζήτημα της Αφρικής, η οποία είναι μια πραγματική βόμβα ανθρωπιστική. Εάν δεν υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση της διεθνούς κοινότητας έτσι ώστε να εκλείψει ο υποκείμενος λόγος που παράγει τα μεταναστευτικά ρεύματα, πάντοτε θα βρισκόμαστε υπό πίεση», δήλωσε και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι σε συντονισμό με την Λιβύη για τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών που έχουν αυξηθεί αλλά «όχι ανησυχητικά».

Στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις σχέσεις με την Ουκρανία με αφορμή το ουκρανικό drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα και τις ενέργειες της ελληνικής πλευράς.

«Εμείς κάναμε τα αναγκαία διαβήματα και εγώ προσωπικά μίλησα περισσότερες φορές με τον ουκρανό υπουργό Εξωτερικών και έθεσα το ζήτημα στη διάστασή του», είπε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόσθεσε: «Εκείνο το οποίο εγώ συγκρατώ είναι ότι η ουκρανική πλευρά δεσμεύθηκε σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν και τη θαλάσσια ασφάλεια αλλά πρωτίστως την ασφάλεια των πολιτών και των περιοχών», ενώ σημείωσε ότι όλα τα παράκτια μεσογειακά κράτη συμφωνούν ότι δεν πρέπει να υπάρξει επέκταση του πολέμου.

Ο έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε επίσης στη στήριξη που έχει δώσει η Ελλάδα στην Ουκρανία ως «ζήτημα αρχής» και τήρησης του διεθνούς δικαίου απέναντι στον «αναθεωρητισμό».

Για τον στόχο της αυτοδυναμίας στις εκλογές

Τέλος ο κ. Γεραπετρίτης κλήθηκε να απαντήσει για τον στόχο που έχει θέσει ο πρωθυπουργός περί αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογές και εάν αυτό το ενδεχόμενο απομακρύνεται εξαιτίας της εμφάνισης νέων κομμάτων.

«Εάν πιστέψουμε τις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση μάλλον συντηρείται σε καλό επίπεδο δεδομένου ότι βρισκόμαστε ήδη επτά χρόνια στη διακυβέρνηση», είπε αρχικά ο κ. Γεραπετρίτης ενώ για την εμφάνιση νέων κομμάτων ανέφερε ότι «αισθάνεται ότι δεν είναι νέα».

«Λέγοντας ότι δεν είναι νέα δεν εννοώ απλώς ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε την επανάκαμψη προσώπων τα οποία ήδη γνωρίζουμε και τα οποία ήδη έχουν δοκιμαστεί και κριθεί, αλλά έχουμε και πρόσωπα τα οποία κατά την άποψή μου δεν πρεσβεύουν τίποτε νέο, αλλά στην πραγματικότητα το πιο παλιό και τετριμμένο. Και γι’ αυτό το λόγο άλλωστε νομίζω ότι απευθύνονται και σε ένστικτα, τα οποία προσπαθούν να διεγείρουν, κυρίως προσδοκώντας από αυτού του τύπου των ευκαιριακό και εύπεπτο λαϊκισμό να προσκομίσουν οφέλη».

Αναφορικά δε με τη διακυβέρνηση της ΝΔ ανέφερε ως επιτυχίες το «διεθνές κύρος της χώρας» μέσα από τις στρατηγικές της συμμαχίες. «Η Ελλάδα συνομιλεί με όλο τον κόσμο. Έχει ανάστημα που δεν είχε ποτέ, και αυτό έχει τεράστια σημασία».

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