OT FORUM: 100 χρόνια ιστορίας στα πρωτοσέλιδα του Οικονομικού Ταχυδρόμου

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Ξεκινάει σήμερα το 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο ιστορικό Παλαιό Καπνεργοστάσιο.

Το 70 OT FORUM αποτελεί ένα Συνέδριο – ορόσημο καθώς διεξάγεται σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για την οικογένεια του Οικονομικού Ταχυδρόμου – και όχι μόνον: φέτος ο Οικονομικός Ταχυδρόμος συμπληρώνει εκατό χρόνια συνεχούς παρουσίας στην ελληνική δημοσιογραφία, σηματοδοτώντας, με την έγκυρη και παρεμβατική του πένα, έναν ολόκληρο αιώνα καταγραφής των εξελίξεων που διαμόρφωσαν την οικονομία, το επιχειρείν και την ανάπτυξη της χώρας ανά τις δεκαετίες.

Στο βήμα

Στο βήμα του Συνεδρίου θα βρεθούν κορυφαίοι πολιτικοί παράγοντες, υπουργοί, εκπρόσωποι θεσμών και διεθνών οργανισμών, καθώς και προσωπικότητες με καθοριστικό ρόλο στη δημόσια ζωή και την οικονομία. Θα συζητήσουν τις μεγάλες προκλήσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της Ελλάδας και όχι μόνον με επίκεντρο την οικονομία, την πολιτική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ειδικότερα, στις εργασίες του Συνεδρίου θα αναλυθούν διεξοδικά κρίσιμα ζητήμα της τρέχουσας συγκυρίας, όπως η πορεία της ελληνικής οικονομίας, το νέο πολιτικό τοπίο, η επόμενη ημέρα του Ταμείου Ανάκαμψης, οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις, το ενεργειακό κόστος,

οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις και φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη και ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Κεντρική θέση στο πρόγραμμα καταλαμβάνει η συζήτηση για τη μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, ικανό να στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, οι γεωπολιτικές ισορροπίες, οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, οι εξελίξεις στις κεφαλαιαγορές, οι διεθνείς οικονομικές προκλήσεις, αλλά και επίσης κομβικής σημασίας ζητήματα όπως το δημογραφικό και η κοινωνική συνοχή.

Εκθεση φωτογραφίας 100 χρόνια OT

Φτάνοντας κανείς στον χώρο του Παλιού Καπνερργοστασίου, μπορεί να δει την ιστορία του Οικονομικού Ταχυδρόμου αποτυπωμένη σε μια έκθεση φωτογραφίας με καίριες στιςγμές από τη μακρόχρονη πορεία του.

Ιστορικά πρωτοσέλιδα δεκαετιών της έντυπης έκδοσης, αλλά και «πρωτοσέλιδα» του σύγχρονου ψηφιακού ot.gr κοσμούν τον χώρο και σκιαγραφούν μια μακρόχρονη διαδρομή στην πρώτη γραμμή της οικονομικής δημοσιογραφίας, ταυτισμένης με την πορεία του τόπου και τις εξελίξεις που καθόρισαν την Ελλάδα και την παγκόσμια οικονομία.

Οι άνθρωποι του Οικονομικού Ταχυδρόμου «βούτηξαν» με ευαισθησία και σεβασμό στο ιστορικό φωτογραφικό αρχείο του και επιμελήθηκαν μια αποτύπωση που θα μείνει ανεξίτηλα στη μνήμη των συμμετεχόντων στο συνέδριο.