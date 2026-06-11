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OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 14:33
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OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
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Για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής και ευρωπαϊκής βιομηχανίας, υπό το πρίσμα των κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων, αλλά και πώς βλέπει τη μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα, μίλησε ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του Olympia Group, στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή» και στους δημοσιογράφους κ.κ. Αθανασία Ακρίβου, Χρήστο Κολώνα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μαθήματά της

Ερωτηθείς κατ’ αρχάς για την ασφάλεια και την επάρκεια στην Ευρώπη στο πλαίσιο ραγδαίων διεθνών εξελίξεων, ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος, παρομοίασε την Ευρώπη «με τον μαθητή που είναι διαρκώς μεταξεταστέος», εξηγώντας ότι συνειδητά έβαλε άλλους να παράγουν για τον εαυτό της και «όταν ξύπνησε από τον λήθαργο και είδε ότι αυτό έχει πολλά προβλήματα και ότι βρεθήκαμε σε ένα καθεστώς παγκοσμιοποίησης με ισχυρούς πόλους σε τοπικό επίπεδο, απάντηση ήταν τα report Ντράγκι και Λέτα…».

Ο κ. Αθανασόπουλος υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη δεν έχει πάρει τα μαθήματά της», να κατανοήσει ότι «υπάρχει οικονομικός πόλεμος» και κατά συνέπεια ότι «χρειάζεται αντίστοιχης στάθμης αποφασιστικότητα».

Τόνισε, δε, τη διάσταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η βιομηχανία καθώς «ανταγωνίζεται εσωτερικά μέσα στην Ευρώπη», σημειώνοντας ότι η Ευρώπη δεν έχει πάρει το μάθημά για την για το θέμα της ταχύτητας κατά την μετάβαση από την θεωρία στην πράξη.

Πού πρέπει να εστιάσει η Ευρώπη

Αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπη, ο CEO του Olympia Group εκτιμά ότι είναι λάθος να τοποθετούνται ως μέτρο σύγκρισης οι ΗΠΑ και η Κίνα, καθώς όπως εξήγησε είναι άλλες χώρες με διαφορετικές υποδομές και πολιτικά συστήματα και επισήμανε: «Θα πρέπει να διαλέξουμε τους τομείς όπου είμαστε πολύ καλύτεροι: π.χ. αεροναυπηγική, φαρμακοβιομηχανία. Θα πρέπει, όμως, να φύγουν κάποια σύνδρομα. Δεν μπορεί για παράδειγμα η Ευρώπη να γίνει Κίνα. Να αμείβονται δηλαδή οι εργαζόμενοι για 8 ώρες και να δουλεύουν 16».

Για τον κ. Αθανασόπουλο είναι επιτακτική ανάγκη η Ευρώπη να στοιχηθεί «πίσω από χώρες και τομείς που είμαστε πραγματικά καλοί σε αυτό».

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάσουμε τις αγορές και να εστιάσουμε

Φυσικά από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και το ζήτημα της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου στην Ελλάδα. Ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος επισήμανε ότι η φράση αλλαγή παραγωγικού μοντέλου, υποδηλώνει ότι υπάρχει μία μαγική λύση που μπορεί να βγει από το συρτάρι.

«Για μένα το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να παράξει και να έχει προστιθέμενη αξία», τόνισε, υπογραμίζοντας πως αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει «να διαβάσουμε τις αγορές και τις προκλήσεις και να εστιάσουμε».

Μεγάλη βιομηχανία δεν είναι τα φουγάρα, είπε χαρακτηριστικά και υπογραμμίζοντας ότι «μεγάλη βιομηχανία είναι το software. Είναι τα datacenters. Πρέπει όμως να γίνουν με τρόπο αποτελεσματικό».

Η χώρα κατά τον κ. Αθανασόπουλο πρέπει να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές, να αποκωδικοποιηθεί πώς και γιατί έγιναν επιτυχημένες επιχειρήσεις με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό. «Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου δεν είναι η επιστροφή στο παρελθόν, αλλά να διαβάσουμε και να εστιάσουμε για να πάμε μπροστά», τόνισε.

Να αξιοποιηθούν οι ΑΠΕ

Σε άλλο σημείο της συζήτησης και ερωτηθείς σχετικά ο κ. Αθανασόπουλος είπε χωρίς περιστροφές πως «η ενέργεια είναι πρόβλημα και συζητάμε για το πρόβλημα της χώρας έναντι άλλων Ευρωπαίων και πανηγυρίζουμε γιατί είμαστε 10οι στην Ευρώπη, στο κόστος, αλλά ξεχνάμε ότι στην Αμερική έχουν δυόμιση φορές πιο φθηνό κόστος», προσθέτοντας ότι πρέπει να εξεταστούν δομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις.

«Η βιομηχανία πρέπει να υποστηριχτεί για να αξιοποιήσει τις ΑΠΕ σε επίπεδο επιχείρησης και όχι σε επίπεδο παραγωγής ρεύματος», καθώς πρέπει να μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος και προς τούτο λύση υπάρχει και σχετίζεται με την τοποθέτηση μπαταριών. Αλλά για να τοποθετηθούν ικανή και αναγκαία συνθήκη είναι η επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα δίκτυα διανομής ενέργειας.

Στην κατεύθυνση αυτή πέρα από τα δίκτυα θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές και στο ρυθμιστικό πλαίσιο παραδείγματος χάριν, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να κινηθούν μόνες τους.

Σχολιάζοντας το πρόγραμμα που είχε βγει για μπαταρίες, είπε ότι λόγω της απουσίας δικτύων επιχειρήσεις δεν μπόρεσαν να ενταχθούν, σημειώνοντας και το κενό ενημέρωσης που υπάρχει έτσι ώστε να γνωρίζουν οι επιχειρήσεις τι μπορούν να πετύχουν.

«Δυστυχώς οι πρωτοπόροι σε αυτό απογοητεύτηκαν και θα πρέπει να δουλέψουμε όλοι πολύ πιο ισχυρά προς αυτή την κατεύθυνση», συμπλήρωσε.

Παράδειγμα εξωτρέφεια η Sunlight

Ερωτηθείς για την εταιρεία του ομίλου, την Sunlight είπε ότι αποτελεί ένα από τα παραδείγματα των ελληνικών πρωταγωνιστών είναι αμιγώς εξαγωγικές με το 95% της παραγωγής να εξάγεται σε 115 χώρες.

Είναι παράδειγμα γιατί επέλεξε να ανταγωνιστεί με εστίαση και όχι τους πάντες και τα πάντα, έκανε καθετοποίηση, επενδύσεις σε Ελληνες μηχανικούς και επέλεξε έξυπνα να επεκταθεί νωρίς, να κάνει εξαγορές στη Γερμανία, να φτιάξει υποδομές στην Αμερική.

«Είναι μια εταιρεία με 15 εργοστάσια ανά τον κόσμο και αποτελεί μια από τις κλασικές περιπτώσεις επιχειρήσεων που είδαν νωρίς πώς μπορείς να πας πάρα πολύ μπροστά εάν εστιάσεις σε συγκεκριμένα πράγματα, επεσήμανε κλείνοντας ο κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος.

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