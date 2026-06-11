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OT FORUM: Η παλιά φρουρά θυμάται και συνδέει την ιστορία με το σήμερα

Βαριά ονόματα της «παλιάς φρουράς» του Οικονομικού Ταχυδρόμου μάς έκαναν την τιμή να θυμηθούν και να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 11:01
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OT FORUM: Η παλιά φρουρά θυμάται και συνδέει την ιστορία με το σήμερα
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Εκλεκτοί και διακεκριμένοι εκπρόσωποι της παλιάς φρουράς του Οικονομικού Ταχυδρόμου μας έκαναν την τιμή να ανοίξουν την αυλαία του 7ου OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή».

Βαριά ονόματα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στον έντυπο Οικονομικό Ταχυδρόμο και έδειξαν τον δρόμο της έγκυρης, ανεξάρτητης από κάθε είδους δεσμεύσεις και έγκριτης οικονομικής δημοσιογραφίας βρέθηκαν στο πρώτο πάνελ του 7ου OT FORUM: Δημήτρης Στεργίου, Αθανάσιος Παπανδρόπουλος, Παύλος Κλαυδιανός, Αντώνης Παπαγιαννίδης (με zoom) και ο Χρήστος Δόγας που έβαλε τη σφραγίδα του στην επανεκκίνηση με το ot.gr στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής ενημέρωσης. Ιφδιαίτερη στιγμή ήταν για όλους όσους παρακολουθούν το OT FORUM όταν αναγνώσθηκε το μήνυμα του Γιάννη Μαρίνου, ιστορική μορφή και μέγας καθοδηγητής του Οικονομικού Ταχυδρόμου.

Τι καθιέρωσε τον ΟΤ στη συνείδηση των αναγνωστών

«Συχνά τα πρωτοσέλιδα του ΟΤ διέφεραν προς όσα υποστήριζαζαν το ΒΗΜΑ και ΤΑ ΝΕΑ που επισημάνθηκε με σχολιασμό από άλλες εφημερίδες», τόνισε στο μήνυμά του ο Γιάννης Μαρίνος, δίνοντας το στίγμα του έντυπου ΟΤ. «Με τον καιρό», είπε μεταξύ άλλων, «ροστέθηκαν ιδιαίτερα ένθετα και στήλες στον Οικονομικό Ταχυδρόμο. Ετσι αγκαλιάστηκε από ένα ευρύτερο κοινό με αποτέλεσμα η κυκλοφορία του να υπερβεί εβδομαδιαίως τις 20.000 τεύχη. Διαβαζόταν από 100.000 αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα».

«Ο ΟΤ ύψωσε τη σημαία του εξευρωπαϊσμού από την πρώτη στιγμή συντασσόμενος με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Την προσπάθεια πολέμησαν όχι μόνοι αριστεροί, αλλά και ορισμένοι βιομήχανοι. Ο ΟΤ υποστήριξε τον υγιή ανταγωνισμό, αντετίθετο στις κρατικοποιήσεις και αντιτάχθηκε στα συνδικάτα που χαρακτήρισε “στρατό κατοχής”», εξήγησε ο Γιάννης Μαρίνος.

Ο ΟΤ δημοσίευε κάθε αντίθετη άποψη πριν της ασκήσει κριτική. Δεκάδες ήταν τα βραβεία που απονεμήθηκαν στο περιοδικό και στους διευθυντή του, τόνισε.

Ο Δημήτρης Στεργίου εξήγησε τι κατέστησε θεσμό τον Οικονομικό Ταχυδρόμο. «Για να καταξιωθεί στη δημόσια συνείδηση ένα έντυπο πρέπει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο με την ενημέρωση. Τότε το έντπυπο παύει να είναι δημοσιογραφικό εργαλείο και γίνεται αποστολή. Και όπως είχε πει τότε ο Χρήστος Λαμπράκης στη μνημειώδη έκδοση του 1987, αυτή την αποστολή οι δημοσιογράφοι του ΟΤ τον έκαναν θεσμό ψύχαιμης ανάλυσης, κριτικής και συζήτησης. Αυτό ήταν για εμάς ένας έπαινος ζωντανός για τους συνεργάτες γιατί αυτόν τον σκοπό υπηρετήσαμε: την αποστολή και την ελεύθερη δημοσιογραφία».

Ο Δημήτρης Στεργίου

«Ξεκίνησα το 1963», είπε παίρνοντας τον λόγο ο κ. Αθανάσιος Παπανδρόπουλος. Εχουμε τις εκλογές του Οκτωβρίου 1964 με διευθυντή τον Αθανάσιο Κανελλόπουλο που εκλέγεται βουλευτής στην Ηλεία. Αυτό δημιουργεί ένα διευθυντικό κενό. Επρεπε να το καλύψει  κάποιος υπό προύποθέσεις που υπήρχαν στην αντίληψη του αείμνηστου Χρ. Λαμπράκη. Αναλαμβάνει ο Γιάννης Μαρίνος, ήδη συντάκτης από το 1954 στον ΟΤ, με μια νέα ομάδα δημοσιογράφων που είναι απεξαρτημένη πλήρως από κομματικά συστήματα. Αυτό ανοίγει νέους ορίζοντες στον ΟΤ ο οποίος προσθέτει στήλες, νέα κεφάλαια στις σελίδες του όπως είναι ο κόσμος των επιχειρήσεων και ανοίγεται σε ένα επιχειρηματικό κοινό το οποίο ενόψει με τη σύνδεσή μας με την τότε ΕΟΚ αναζητούσε πηγές και ύλη. Αυτό μας έδωσε ένα πολύ μεγάλο αίσθημα ευθύνης. Επρεπε να κοιτάμε το κοινό κατάματα και όχι να λέμε τι θέλει να διαβάσει ο αναγνώστης, αλλά αυτό που πρέπει να διαβάσει γιατί αυτό είναι για το καλό του», κατέληξε ο κ. Παπανδρόπουλος.

Ο Αθανάσιος Παπανδρόπουλος

Ο Παύλος Κλαυδιανός τονίζει πως το κενό που υπήρχε στην οικονομική πληροφόρηση ήρθε να το καλύψει συστηματικά ο ΟΤ. «Ομως, δεν επωφελήθηκε από το μονοπώλιο αλλά το σεβάστηκε», επεσήμανε. «Κράτησε μια εγκυρότητα ώστε κάθε πολίτης που ήθελε μια εις βάθος ανάλυση της οικονομικής πραγματικότητας κατέφευγε στο ΟΤ. Επίσης, ήταν ανοιχτό περιοδικό στον διάλογο. Ηταν ανοιχτό και θεματολογικά. Αυτός που τον έπαιρνε δεν ήταν μόνο ένας μάνανζερ. Είχε για παιδεία, διεθνή επικαιρότητα, πολιτισμό, είχε μια ανοιχτότητα και πληρότητα και το κράτησε αυτό. Ο ΟΤ παρέμεινε ως έντυπο αναφοράς και όταν οι εφημερίδες ενέταξαν την οικονομία με ένθετα κ.λπ.», κατέληξε.

Ο Παύλος Κλαυδιανός

Ο κ. Παπαγιαννίδης περιγράφει πως όταν βρέθηκε εκτός ΟΤ πέρασε από πολλά έντυπα με διαφορετικούς μεταξύ τους πολιτικούς προσανατολισμούς. Εκεί, λέει, είδε τι σημαίνει το να μην έχεις προκατάληψη. «Ο Δημήτρης Στεργίου είναι ο άνθρωπος που κοιτούσε τα νούμερα: τράπεζες, ροές χρήματος, προύπολογισμός… Εμενε με καθήλωση στα νούμερα για να βγάλει περιεχόμενο και ερμηνείες. Ο ΟΤ ήταν ένας τρόπος αποκωδικοποίησης τι σημαίνουν τα νούμερα. Ο ΟΤ μίλησε για την επιχείρηση για το τι σημαίνει. Η μεταφορά από το τι είναι τα στοιχεία και τι σημαίνει το κάθε τι ήταν η ιδιαιτερότητα του ΟΤ με ενα πρόσθετο στοιχείο: το έκανε σταθερά. Αυτό ακολούθησε ο αναγνώστης», σημείωσε ο κ. Παπαγιαννίδης.

Ο Χρήστος Δόγας αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση του ΟΤ με την ψηφιακή μορφή. Εξήγησε ότι «ήταν πολύ δύσκολη πρόκληση γιατί και οι προσδοκίες και το ενδιαφέρον του κοινού ήταν τεράστια πριν καν ξεκινήσουμε. Ο κόσμος είχε αναπτύξει πολύ ισχυρούς δεσμούς με τον ΟΤ. Το να ενισχύσεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι το μεγάλο ζητούμενο».

Πρόσθεσε, δε, για τον ιστορικό έντυπο Οικονομικό Ταχυδρόμο: «Η παρεμβατικότητα του ΟΤ ήταν κλειδί επιτυχίας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ερωτήσεις που γίνονταν στη Βουλή είχαν αντλήσει από το περιεχόμενο του ΟΤ, ενώ λειτουργοήσε σαν σεισμογράφος των εξελίξεων».

Ο Χρήστος Δόγας

Ποιο θα ήταν το σημερινό πρωτοσέλιδο

«Εγώ άρχισα με τη χούντα, είπε ο Δημήτρης Στεργίου. Από εκεί άρχισε η κατάρα της Ελλάδας: sosialmania, κρατικοποιήσεις, μετά το 1981 δαπάνες και συσσώρευση υπερβολικά ελλείμματα μέχρι που σίγησε το 1996 ο ΟΤ. Τότε ο μακροοικονομικός λαϊκισμός μας έφτασε στην οικονομική κρίση».

«Δεν πολυπιστεύω στην αντικειμενικότητα της δημοσιογραφίας γιατί και ο δημοσιογράφος είναι άνθρωπος. Ομως, το ρεπορτάζ είναι γεγονότα. Αυτά πρέπει να τα περιγράψεις καθαρά και με ακρίβιεια και από εκεί και πέρα να τα σχολιάσει ο καθένας εάν θέλει με τα δικά του κριτήρια, είπε ο κ. Παπανδρόπουλος».

Ο κ. Στεργίου πρόσθεσε: «Δεν ζητούσαμε να βρούμε αβασάνιστα την αλήθεια. Την αναζητούσαμε και γράφαμε ελεύθερα».

Το βασικότερο θέμα που θα έψαχνε ο τότε ΟΤ σήμερα είναι η αλήθεια των στοιχείων. Να ψάξει πίσω, στο υπόβαθρο της οικονομίας και στην προοπτική. Εμφανίζεται ότι πάμε πολύ καλά, ενώ μια βαθύτερη ανάλυση λέει ότι το υπόβαθρο δείχνει πως  πάμε σε καινούργια προβλήματα. Αυτό θα το έψαχνε ο Οικονομικός Ταχυδρόμος», είπε ο Παύλος Κλαυδιανός.

«Θα έβαζα λεπτομερειακά τη μελέτη, τι σημαίνουν τα στοιχεία για τις ανισότητες. Θα έδινα την τροφή και την πρώτη προσπάθεια να δω πιο πίσω και να δω πού οδηγούνται τα πράγματα. Αυτό έκανε πάντα ο Οικονομικός Ταχυδρόμος. Αυτό είναι το μεγάλο αίτημα στο σήμερα που τα πράγματα πάνε πολύ γρήγορα στο ψηφιακό περιβάλλον, πρέπει ο άνθρωπος, ο αναγνώστης να ωθηθεί λίγο παραπέρα», υπογράμμισε ο κ. Παπαγιαννίδης.

« θέμα των ανισοτήτων είναι πολύ μεγάλο και επιταχύνεται λόγω της έλευσης της ΑΙ. Πρέπει να δούμε τελικά το ΑΕΠ σε τι αντιστοιχία βρίσκεται με την πραγματική ευημερία, είπε, κλείνοντας, ο Χρήστος Δόγας εκπροσωπώντας τη νεότερη φρουρά του ΟΤ.

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