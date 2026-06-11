OT FORUM – Στυλιανός Ηλιάδης (CrediaBank): Στόχος μας η στήριξη της μικρής επιχείρησης

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«Από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η τράπεζα την καινούργια της ιστορία, έβαλε στόχο να στηρίξει τη μικρή επιχείρηση», τόνισε ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking and Wealth Management Officer της CrediaBank, μιλώντας στο 7ο OT FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος – Από το 1926 στη Νέα Ψηφιακή Εποχή», που πραγματοποιείται στο Παλιό Καπνεργοστάσιο, και στους δημοσιογράφους Αλέξανδρο Κλώσσα, Γιάννη Αγουρίδη, Αθανασία Ακρίβου.

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Επαφή και χρηματοδότηση

«Εμείς τα τελευταία δύο χρόνια γιορτάζουμε την αναγέννηση της τράπεζας, το νέο καταστατικό αρχών και αξιών και φυσικά το νέο της όνομα, εστιάζοντας στην επαφή με τον πελάτη», τόνισεο κ. Ηλιάδης.

«Θέσαμε ως προτεραιότητα να χρηματοδοτήσουμε τη ραχοκολκακιά της επιχειρηματικότητας, τη μεσαία και μικρή, να καταλάβουμε το πώς τις επηρεάζει η πράσινη ανάπτυξη. Νομίζω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί μέσα στο 2025 αυξήσαμε το ποσοστό χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 2% στο 6% επί των νέων εκταμιεύσεων

Επί του συνόλου των μικρών επιχειρήσεων μόνο το 20% με 30% έχει μια γραμμή χρηματοδότησης. Σε σχέση με το σύνολο δεν είναι ικανοποιητική εικόνα.

«Δεν έχει να κάνει όμως μόνο με το τραπεζικό σύστημα η εικόνα αυτή. Τα τελευταία χρόνια λόγω των συγκυριών οι μικρές επιχειρήσεις φοβούνταν να κάνουν επενδύσεις. Εμείς πλησιάσαμε τη μικρή επιχείρηση. Με την εξαιρετική τιμολόγηση και συμμετέχοντας σε όλα τα προγράμματα χρηματοδότησης είχαμε μια προστιθέμενη αξία», πρόσθεσε.

Στο τελευταίο μίλι του Ταμείου Ανάκαμψης

«Πολύ σωστά η πολιτεία προσπαθεί και μεταφέρει κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψηε προς τη μικρή και μεσαία επιχείρηση», υπογτραμμίζει ο κ. Ηλιάδης.

«Ταυτόχρονα το γεγονός ότι υπήρχαν και πολλές δράσεις που χρηματοδοτούσαν την επένδυση δημιουργήθηκε ένας συνδυασμός που για τα επόμενα δύο χρόνια θα δίνει μια πολύ καλή δυνατότητα για την αναγκαία ρευστότητα στις επιχειρήσεις, ώστε να προσαρμοστούν στο παραγωγικό μοντέλο που ζητά η οικονομία. Έχουν γίνει εξάλλου αρκετά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα συμβάλλει στη διαφοροποίηση αυτή», κατέληξε ο κ. Ηλιάδης.