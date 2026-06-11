OT FORUM – Δένδιας: Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία – Ο Σαμαράς νομιμοποιείται να έχει τις απόψεις του

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Πολλαπλά μηνύματα έστειλε μιλώντας στο OT FORUM ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας ο οποίος αναφέρθηκε στις τουρκικές απειλές, στο θαλάσσιο ουκρανικό drone με τα εκρηκτικά αλλά, τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις επικείμενες εκλογές.

Αναφερόμενος στην Τουρκία μίλησε για το πρόσφατο περιστατικό παρενόχλησης του αεροσκάφους που επέβαινε ο υπουργός Άμυνας, κάνοντας λόγο για ένα δυσάρεστο επεισόδιο.

«Νομίζω η Τουρκία δεν είχε λόγο να το κάνει, ούτε είχε λόγο να σηκώσει F-16» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας για να προσθέσει ότι «είναι δουλεία της ΕΕ να τοποθετηθεί με τρόπο που να προστατεύει τον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο».

Σημείωσε δε, ότι δεν πρόκειται να παίξει το παιχνίδι των Τουρκών με δηλώσεις ώστε να οξυνθεί και άλλο η κατάσταση.

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Αναφορικά με το νομοσχέδιο για τη «Γαλάζια Παρτίδα», ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «θα ήλπιζα να μην έρθει. Φανταστείτε, η Ελλάδα να καταθέσει ένα νομοσχέδιο αύριο στη Βουλή των Ελλήνων και να τοποθετήσει τα ελληνικά σύνορα κάπου, ας πούμε, στη μέση του τουρκικού γεωγραφικού χώρου», ήταν το πρώτο σχόλιο του υπουργού.

Όπως είπε, «η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή. έχει διατυπωθεί, είναι σαφής και διατυπωμένη και αναφέρεται σε πόλεμο» ενώ πρόσθεσε ότι βλέπει να διευρύνεται από την άλλη πλευρά το πεδίο των διεκδικήσεων.

Για το ουκρανικό θαλάσσιο drone

Σχετικά με το πρόσφατο περιστατικό με το ουκρανικό θαλάσσιο drone που βρέθηκε στη Λευκάδα, είπε μεταξύ άλλων ότι «εγώ εξέλαβα την συγγνώμη της ουκρανικής πλευράς σαν διαβεβαίωση ότι τέτοιο πράγμα δεν πρόκειται να ξανασυμβεί»

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι υφίσταται και ένα επιπλέον ζήτημα. «Η ουκρανική πλευρά ήξερε ότι είχε χάσει τον έλεγχο αυτού του drone για πάρα πολλές ώρες. Στοιχειωδώς. Για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, έπρεπε να μας ενημερώσει. Αυτό δεν έγινε. Το βρήκαμε. Δεν μας είπανε. Και το βρήκαμε. Άρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, στο πολιτικό κομμάτι δέχομαι τη συγγνώμη η οποία διατυπώθηκε».

Για τις πολιτικές εξελίξεις

Ο κ. Δένδιας πάντως αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξελίξεις καθώς και στις επικείμενες εκλογές.

Για την εκλογική αναμέτρηση σημείωσε μεταξύ άλλων ότι «εδώ και μερικούς μήνες, όχι πολλούς μήνες, τόσο στην Κομοτηνή που δεν παρατηρήθηκε τόσο, όσο και στο Αγρίνιο, αλλά και στο συνέδριό μας εδώ και δύο-τρεις βδομάδες, τοποθετήθηκα ευθέως λέγοντας ότι η δημοσκοπικές μας επιδόσεις θα πρέπει να είναι πηγή προβληματισμού».

Ο υπουργός Άμυνας σημείωσε ακόμη πως «χάρηκα πάρα πολύ που χθες ο πρωθυπουργός ξεκάθαρα μίλησε για πρώτη κάλπη και για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας».

Όπως είπε «οριοθέτησε την επιδίωξή μας με ένα μόνο βασικό κριτήριο: Θα μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση ή δεν θα μπορέσουμε να κυβερνήσουμε; Αυτός είναι ο πήχης για μας», πρόσθεσε.

Ο κ. Δένδιας αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις, τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε μια πληθώρα κομμάτων. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι να έχουμε ένα βασικό πολιτικό συνομιλητή ή αντίπαλο. Δηλαδή να βασίζεται το σύστημα σε δύο πυλώνες. Και τώρα δεν τον βλέπετε. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν συμβαίνει. Υπάρχει μια πανσπερμία μικρότερων κομμάτων, με ικανή απόσταση από μας. Τα οποία, αν θέλετε, την ταπεινή μου άποψη, μας αποκοίμισε» είπε να για προσθέσει.

«Εμείς εκτιμούσαμε ως κριτήριο της επιτυχίας μας την απόσταση από το δεύτερο, όχι την απόσταση από την αυτοδυναμία».

Όσον αφορά την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα είπε πως θεωρεί απόλυτο δικαίωμα του οποιουδήποτε να διατυπώνει πρόταση για κυβέρνηση προς τον ελληνικό λαό.

Όπως είπε, «ο κ. Τσίπρας είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Είχε κάθε δικαίωμα να το κάνει. Εμείς έχουμε μια διαφορετική θεώρηση και μια διαφορετική πρόταση. Άλλωστε, παρατηρώντας το πώς τοποθετείται ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι τοποθετεί τον εαυτό του στο αριστερό κομμάτι του πολιτικού σκηνικού. Ούτε καν στο κεντροαριστερό. Καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Εκεί θεωρεί ότι υπάρχει μάζα των ψηφοφόρων που θα του επιτρέψει να βγει δεύτερος για τον κύριο Τσίπρα. Αυτό είναι μια λογική στόχευση. Εμείς όμως έχουμε άλλη δουλειά να κάνουμε. Εμείς δεν κρινόμαστε με αυτό».

Εργοστάσιο παραγωγής drones στη Μαλακάσα

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός Άμυνας αναφέρθηκε στην παραγωγή drones στο εργοστάσιο στη Μαλακάσα.

«Αύριο το πρωί θα ξεκινήσουν οι εργασίες της κατασκευής του τρίτου αλλά μεγάλου, πολύ πιο μεγάλου από τα προηγούμενα, εργοστασίου αυτόνομων drones, των ενόπλων δυνάμεων».

Όπως είπε, «θα έχει τη δυνατότητα να κατασκευάζει δεκάδες χιλιάδες FPV το χρόνο. Και επίσης αυτόνομα drones στη θάλασσα και αυτόνομα drones στον αέρα κατηγορίας 2. Τα FPV είναι κατηγορίας 1. Και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κατηγορίας 3. Όλα ελληνικής σχεδίασης, τα οποία θα διασφαλίσουν φτηνή πρόσβαση σε τεχνολογία. Θα κάνουμε ότι πρέπει για να μπορούμε να παράξουμε σε χαμηλό κόστος με 3D printers αυτά τα οποία χρειαζόμαστε».

Τέλος, μίλησε και ενόψει του safe 2. «Έχω εξηγήσει και στον επίτροπο Κουμπίλιους και στους συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση ποιο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι το λάθος, το δομικό λάθος του safe 1. Και το οποίο πρέπει να το βελτιώσουμε ως safe 2. Το safe 1 είναι ένας λανθασμένος κανονισμός. Λανθασμένος. Ο σκοπός του δεν υπηρετείται. Ο σκοπός του ήταν να δημιουργηθούν νέες δυνατότητες παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Πηγή: in.gr