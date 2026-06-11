7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

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Για τον τρόπο που οι ελληνικές βιομηχανίες ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια και το κοινωνικό τους αποτύπωμα μίλησαν η Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, ο Αλέξανδρος Κίκιζας, πρόεδρος και CEO της Μέλισσα – Κίκιζας, και Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος της Παπαστράτος στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα. <br />

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις

«Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: δυναμικό αξιακό υπόβαθρο που οφείλουν να έχουν οι επειχειρήσεις αυτές – ίσως να πρέπει να παραμένει ίδιο σε βάθος χρόνου και να μην μεταβάλλεται-, μακροχρόνια σχεδιασμό και στατηγική προσέγγιση«, σημείωσε ο κ. Κίκιζας, ο οποίος επισήμανε τη σημασία των νέων ταλέντων και της γνώσης που τα συνοδεύουν, τη συνεχή ανάγκη προσαρμογής αλλά και την εταιρική και κατά συνέπεια οικογενειακή διακυβέρνηση.

«Συνεχίζουμε μέχρι σήμερα με το ίδιο όραμα του ιδρυτή Κωνσταντίνου Χατζάκου για την παραγωγή προϊόντων και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, με γνώμονα την ποιότητα σαφώς, αλλά πρέπει να μπορούμε να μπαίνουμε κάθε μέρα στο σπίτι του καταναλωτή με είδη που είναι value for money. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξάλλου πρέπει τα προϊόντα μας να στηρίζονται στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα. Είμαστε για τα δύσκολα – το έχουμε αποδείξει 75 χρόνια», πρόσθεσε η κα. Χατζάκου.

Ο γρίφος της ανθεκτικότητας

«Επί 95 χρόνια, έχουμε ακολουθήσει λίγο πολύ την ιστορία της χώρας», σημείωσε και ο κ. Καργαρώτος. «Σε καιρούς ευημερίας, αλλά και δύσκολες, σε πολέμους και σε ειρήνη, έχουμε πάρει μαθήματα: ένα ίσως το πιο βασικό είναι η ανθεκτικότητα και η κατανόηση για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, η ευελιξία και το να μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά».

«Μπορείς να θεωρείς ότι ως επιτυχημένη εταιρεία έχεις την τέλεια συνταγή, το σωστό όμως είναι να έχεις το σωστό συγχρονισμό. Αυτό πράξαμε και στην Παπαστράτος, καθώς δεν διστάσαμε να αλλάξουμε μόνο το προϊόν, αλλά όλο το μοντέλο λειτουργίας μας και τον τρόπο που συνεργαζόμαστε μέσα στην εταιρεία. Ανθεκτικότητα είναι για μας να μπορούμε να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

Η εξωστρέφεια

Για την επένδυση των 160 εκατ. προκειμένου να πιάσει το νήμα και τον παλμό της «χρυσής φλέβας» της ελληνικής οικονομίας, το γιαούρτι, μίλησε η κα. Χατζάκου. «Ήδη από το 1985 εξάγουμε προϊόντα με καλά μερίδια για φέτα και γιαούρτι, ενώ βλέπουμε πως η ζήτηση είναι μεγάλη και μας αναγκάζει να πάρουμε ένα μεγάλο ρίσκο, να κάνουμε ένα νέο εργοστάσιο κοντά στο ήδη υπάρχον για αγελαδινό και πρόβειο γάλα, με στόχο να τριπλασιάσουμε το capacity. Με δεδομένο πως μόνο το 4% της αγοράς του γιαουρτιού είναι το success story του Greek yogurt, έχουμε περιθώριο ανάπτυξης».

Για την απόφαση δραστηριοποίησης στο ελαιόλαδο μίλησε ο Αλέξανδρος Κίκιζας, ο οποίος σχολίασε πως «αυτή η ενασχόλησή μας προξενεί εντύπωση, ωστόσο το προϊόν αυτό μας έχει δοθεί απλόχερα στη χώρα μας. Έχουμε όλοι ακούσει ότι το 70% των εξαγωγών γίνεται χύμα στην Ιταλία. Ενώ γνωρίζουμε όλοι πως κανένα άλλο προϊόν δεν αποθηκεύεται σε τενεκέ, κάτω από ντουλάπι του νεροχύτη, δίπλα από τα σκουπίδια. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει, γι’ αυτό ξεκινάμε από το χωράφι με την ακαδημία μας, βοηθάμε τους παραγωγούς μας και δίνουμε μεγάλη έμφαση στο ελαιοτριβείο και στη συσκευασία που είναι φυσικά γυάλινη».

Το κοινωνικό αποτύπωμα της βιομηχανίας

«Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού», διευκρίνισε ο κ. Καργαρώτος, μιλώντας για την πλατφορμα FutureReadyGreece. «Είναι πολύ ωραία η ματιά στα 95 χρόνια πίσω, αλλά για να δούμε τι θα κάνουμε για το μέλλον, αποφασίσαμ να λανσάρουμε μια πλατφόρμα με πενταετή ορίζοντα που θα μας πάει στα 100 μας χρόνια. Ξεκινήσαμε με στρατηγική συνεργασία με ΟΠΑ για την κάλυψη εξόδων για παιδιά από επαρχία που θα έρχονται για σπουδές, με προγράμματα ιδιαίτερων δεξιοτήτων για 1000 νέους-νέες, με πρακτική εξάσκηση στην Παπαστράτος, με ενίσχυση υλικοτεχνικών υποδομών όπως η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων».

Για την κα. Χατζάκου, «η ευημερία των εταιρειών πρέπει να συμβαδίζει με την ευημερία της κοινωνίας. Ως εταιρεία έχουμε επενδύσει στους 670 εργαζόμενούς μας και δουλεύουμε ως οικογένεια. Ένας πυλώνας είναι η κουλτούρα μας, άλλος οι κτηνοτρόφοι μας που πηγαίνουν στην Academy Milk μια ακαδημία που δίνει υποτροφίες και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη κοπαδιών για την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου».

«Ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού μας προγράμματος με περαιτέρω αυτοματοποιήσεις, ενισχύοντας τη δυναμικότητα που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα πλάνα για τα επόμενα χόνια και την ανάπτυξη των ζυμαρικών», διευκρίνισε ο κ. Κίκιζας. «Στο κομμάτι του ελαιολάδου θα χρειαστούν περισσότερες επενδύσεις γύρω από την αυτοματοποίηση και την αποθήκη, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία του ελαιοτριβείου στη Μεσσαρά – θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με έναν συνεταιρισμό δημιουργώντας ένα μοντέλο συνδυαστικό για την προώθηση του ελαιολάδου».

Το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας

Ποιος είπε ότι η βιομηχανία δεν έχει ρίσκο; διερωτήθηκε η κα. Χατζάκου. «Κάθε μέρα είναι διαφορετική,. Και ενώ η αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα, προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις αυξήσεις και τους κραδασμούς που υπάρχουν. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές φαίνεται η ανθεκτικότητα και η κουλτούρα για να “σταθεί όρθιο το μαγαζί”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όλα αυτά που ζούμε είναι ένα σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία», τόνισε ο κ. Καργαρώτος. «Η συζήτηση όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στο πώς πρέπει να επανεκκινήσουμε. Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού».

«Σε μια οικογενειακή επιχείρηση που μετρά ήδη 80 χρόνια ζωής, οι προκλήσεις είναι συνεχείς. Το θέμα είναι το πώς θα κάνουμε μεγαλύτερη την ελληνική βιομηχανία», συμπλήρωσε ο κ. Κίκιζας. «Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Αυτό που χρειάζεται είναι ο καλύτερος σχεδιασμός και τομές, χωρίς να συνδέεται με πολιτικούς κύκλους».