 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(8) "Business"
    [1]=>
    string(13) "Food Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

«Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για το παρόν και το μέλλον κάθε ελληνικής βιομηχανίας», τόνισαν οι Μαίρη Χατζάκου, Αλέξανδρος Κίκιζας και Ιάκωβος Καργαρώτος στο 7ο OT FORUM

OT FORUM 11.06.2026, 15:31
Σχολιάστε
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google
Για τον τρόπο που οι ελληνικές βιομηχανίες ενδυναμώνουν την εξωστρέφεια και το κοινωνικό τους αποτύπωμα μίλησαν η Μαίρη Χατζάκου, πρόεδρος της ΜΕΒΓΑΛ, ο Αλέξανδρος Κίκιζας, πρόεδρος και CEO της Μέλισσα – Κίκιζας, και Ιάκωβος Καργαρώτος, αντιπρόεδρος της Παπαστράτος στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Οι οικογενειακές επιχειρήσεις

«Οι οικογενειακές επιχειρήσεις έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά: δυναμικό αξιακό υπόβαθρο που οφείλουν να έχουν οι επειχειρήσεις αυτές – ίσως να πρέπει να παραμένει ίδιο σε βάθος χρόνου και να μην μεταβάλλεται-, μακροχρόνια σχεδιασμό και στατηγική προσέγγιση«, σημείωσε ο κ. Κίκιζας, ο οποίος επισήμανε τη σημασία των νέων ταλέντων και της γνώσης που τα συνοδεύουν, τη συνεχή ανάγκη προσαρμογής αλλά και την εταιρική και κατά συνέπεια οικογενειακή διακυβέρνηση.

«Συνεχίζουμε μέχρι σήμερα με το ίδιο όραμα του ιδρυτή Κωνσταντίνου Χατζάκου για την παραγωγή προϊόντων και για την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο, με γνώμονα την ποιότητα σαφώς, αλλά πρέπει να μπορούμε να μπαίνουμε κάθε μέρα στο σπίτι του καταναλωτή με είδη που είναι value for money. Για να είμαστε ανταγωνιστικοί, εξάλλου πρέπει τα προϊόντα μας να στηρίζονται στην ποιότητα, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα. Είμαστε για τα δύσκολα – το έχουμε αποδείξει 75 χρόνια», πρόσθεσε η κα. Χατζάκου.

OT FORUM

Ο γρίφος της ανθεκτικότητας

«Επί 95 χρόνια, έχουμε ακολουθήσει λίγο πολύ την ιστορία της χώρας», σημείωσε και ο κ. Καργαρώτος. «Σε καιρούς ευημερίας, αλλά και δύσκολες, σε πολέμους και σε ειρήνη, έχουμε πάρει μαθήματα: ένα ίσως το πιο βασικό είναι η ανθεκτικότητα και η κατανόηση για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, η ευελιξία και το να μπορούμε να αλλάζουμε κάθε φορά».

«Μπορείς να θεωρείς ότι ως επιτυχημένη εταιρεία έχεις την τέλεια συνταγή, το σωστό όμως είναι να έχεις το σωστό συγχρονισμό. Αυτό πράξαμε και στην Παπαστράτος, καθώς δεν διστάσαμε να αλλάξουμε μόνο το προϊόν, αλλά όλο το μοντέλο λειτουργίας μας και τον τρόπο που συνεργαζόμαστε μέσα στην εταιρεία. Ανθεκτικότητα είναι για μας να μπορούμε να αλλάζουμε και να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές», συμπλήρωσε ο αντιπρόεδρος της Παπαστράτος.

Η εξωστρέφεια

Για την επένδυση των 160 εκατ. προκειμένου να πιάσει το νήμα και τον παλμό της «χρυσής φλέβας» της ελληνικής οικονομίας, το γιαούρτι, μίλησε η κα. Χατζάκου. «Ήδη από το 1985 εξάγουμε προϊόντα με καλά μερίδια για φέτα και γιαούρτι, ενώ βλέπουμε πως η ζήτηση είναι μεγάλη και μας αναγκάζει να πάρουμε ένα μεγάλο ρίσκο, να κάνουμε ένα νέο εργοστάσιο κοντά στο ήδη υπάρχον για αγελαδινό και πρόβειο γάλα, με στόχο να τριπλασιάσουμε το capacity. Με δεδομένο πως μόνο το 4% της αγοράς του γιαουρτιού είναι το success story του Greek yogurt, έχουμε περιθώριο ανάπτυξης».

Για την απόφαση δραστηριοποίησης στο ελαιόλαδο μίλησε ο Αλέξανδρος Κίκιζας, ο οποίος σχολίασε πως «αυτή η ενασχόλησή μας προξενεί εντύπωση, ωστόσο το προϊόν αυτό μας έχει δοθεί απλόχερα στη χώρα μας. Έχουμε όλοι ακούσει ότι το 70% των εξαγωγών γίνεται χύμα στην Ιταλία. Ενώ γνωρίζουμε όλοι πως κανένα άλλο προϊόν δεν αποθηκεύεται σε τενεκέ, κάτω από ντουλάπι του νεροχύτη, δίπλα από τα σκουπίδια. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως πρέπει, γι’ αυτό ξεκινάμε από το χωράφι με την ακαδημία μας, βοηθάμε τους παραγωγούς μας και δίνουμε μεγάλη έμφαση στο ελαιοτριβείο και στη συσκευασία που είναι φυσικά γυάλινη».

OT FORUM

Το κοινωνικό αποτύπωμα της βιομηχανίας

«Το κοινωνικό αποτύπωμα είναι κομμάτι του στρατηγικού σχεδιασμού», διευκρίνισε ο κ. Καργαρώτος, μιλώντας για την πλατφορμα FutureReadyGreece. «Είναι πολύ ωραία η ματιά στα 95 χρόνια πίσω, αλλά για να δούμε τι θα κάνουμε για το μέλλον, αποφασίσαμ να λανσάρουμε μια πλατφόρμα με πενταετή ορίζοντα που θα μας πάει στα 100 μας χρόνια. Ξεκινήσαμε με στρατηγική συνεργασία με ΟΠΑ για την κάλυψη εξόδων για παιδιά από επαρχία που θα έρχονται για σπουδές, με προγράμματα ιδιαίτερων δεξιοτήτων για 1000 νέους-νέες, με πρακτική εξάσκηση στην Παπαστράτος, με ενίσχυση υλικοτεχνικών υποδομών όπως η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων».

Για την κα. Χατζάκου, «η ευημερία των εταιρειών πρέπει να συμβαδίζει με την ευημερία της κοινωνίας. Ως εταιρεία έχουμε επενδύσει στους 670 εργαζόμενούς μας και δουλεύουμε ως οικογένεια. Ένας πυλώνας είναι η κουλτούρα μας, άλλος οι κτηνοτρόφοι μας που πηγαίνουν στην Academy Milk μια ακαδημία που δίνει υποτροφίες και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη κοπαδιών για την ανάπτυξη του ζωικού κεφαλαίου».

«Ολοκληρώσαμε το μεγαλύτερο μέρος του επενδυτικού μας προγράμματος με περαιτέρω αυτοματοποιήσεις, ενισχύοντας τη δυναμικότητα που θα μπορέσει να εξυπηρετήσει τα πλάνα για τα επόμενα χόνια και την ανάπτυξη των ζυμαρικών», διευκρίνισε ο κ. Κίκιζας. «Στο κομμάτι του ελαιολάδου θα χρειαστούν περισσότερες επενδύσεις γύρω από την αυτοματοποίηση και την αποθήκη, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δημιουργία του ελαιοτριβείου στη Μεσσαρά – θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με έναν συνεταιρισμό δημιουργώντας ένα μοντέλο συνδυαστικό για την προώθηση του ελαιολάδου».

OT FORUM

Το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας

Ποιος είπε ότι η βιομηχανία δεν έχει ρίσκο; διερωτήθηκε η κα. Χατζάκου. «Κάθε μέρα είναι διαφορετική,. Και ενώ η αβεβαιότητα δημιουργεί προβλήματα, προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις αυξήσεις και τους κραδασμούς που υπάρχουν. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές φαίνεται η ανθεκτικότητα και η κουλτούρα για να “σταθεί όρθιο το μαγαζί”», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Όλα αυτά που ζούμε είναι ένα σημείο καμπής για την ελληνική οικονομία», τόνισε ο κ. Καργαρώτος. «Η συζήτηση όμως δεν πρέπει να περιορίζεται στο πώς πρέπει να επανεκκινήσουμε. Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού».

«Σε μια οικογενειακή επιχείρηση που μετρά ήδη 80 χρόνια ζωής, οι προκλήσεις είναι συνεχείς. Το θέμα είναι το πώς θα κάνουμε μεγαλύτερη την ελληνική βιομηχανία», συμπλήρωσε ο κ. Κίκιζας. «Το νερό έχει μπει στο αυλάκι. Αυτό που χρειάζεται είναι ο καλύτερος σχεδιασμός και τομές, χωρίς να συνδέεται με πολιτικούς κύκλους».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος
Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ
Inside Stories

Ξετυλίγει το νήμα ενός αιώνα ο ΟΤ, «αυτομόλησε» η Cenergy, το σερί της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το market test της Motor Oil, τα σχέδια της ΔΕΗ, η «ραχοκοκαλιά» του ΑΔΜΗΕ

Νήμα ενός... αιώνα

Χρέη: Ποιοι οφειλέτες βγαίνουν από το στόχαστρο – Η «παγίδα» με την ενημερότητα
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Σβήνει παλιά χρέη η εφορία - Τι αλλάζει, ποιους αφορά

Στο «ψυγείο» βάζει η εφορία 6 δισ. ευρώ παλιά χρέη - Το χρονοδιάγραμμα και τα κριτήρια

Ανδρομάχη Παύλου
Εισφορά αλληλεγγύης: Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού σχεδιάζει η κυβέρνηση
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Συντάξεις: «Παράθυρο αλλαγών» στην εισφορά αλληλεγγύης

Συζητήθηκε χθες η σχετική προσφυγή συνταξιούχου στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Σενάριο τροποποίησης των κλιμακίων έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση

Κώστας Παπαδής
Χωροταξικά: Ώρα αποφάσεων για τα Ε.Χ.Π. Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας που διχάζουν αγορά και φορείς
Economy

Ώρα αποφάσεων για τα χωροταξικά που... διχάζουν

Από «κόσκινο» τα νέα χωροταξικά Τουρισμού, ΑΠΕ και βιομηχανίας– Οι κόκκινες γραμμές και οι ενστάσεις

Μάχη Τράτσα
Όμιλος Ηρακλής: Ζήτημα λίγων ημερών η σκυροδέτηση του Riviera Tower – Τι τζίρο προβλέπει για το 2026
Business

«Μπαίνει το καπάκι» στο Riviera Tower - Τα σχέδια του «Ηρακλή»

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και EBITDA αναμένει ο Όμιλος Ηρακλής το 2026 - Η στρατηγική επιλογή των βιώσιμων υλικών και τα πλάνα για νέες επενδύσεις

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Further Ventures: Συνδέει το μέλλον της ναυτιλίας με την τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Further Ventures: Συνδέει τη ναυτιλία με την ΑΙ

Το Further Ventures που δημιουργείται στην Ελλάδα φέρνει σε κοινό διάλογο τη ναυτιλιακή βιομηχανία, την τεχνολογία, τις επενδύσεις και την ακαδημαϊκή κοινότητα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικά ομόλογα: Τι μήνυμα στέλνουν στο Γουόρς
Ομόλογα

Το μήνυμα των ομολόγων στον Γουόρς

Η άνοδος της απόδοσης των διετών, η επέκταση σε όλη την καμπύλη δημιουργούν ένα ηλεκτρισμένο σκηνικό για τη Fed του Γουόρς

Τζούλη Καλημέρη
Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης
Partners

Γιατί ο κόσμος πρέπει να συμφωνήσει στη ρύθμιση της ΑΙ

Μια συμφωνία τεχνολογικού αφοπλισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας θα έκανε όλους να αισθάνονται πιο ασφαλείς

Martin Wolf
Περισσότερα από OT FORUM
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
OT FORUM

Καραμούζης: Θωρακισμένο και ισχυρό το τραπεζικό σύστημα

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
OT FORUM

Αθανασόπουλος: Η Ελλάδα να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

OT FORUM – Τζαννετάκης (Motor Oil): «Κλειδιά» η διαφοροποίηση μείγματος και η εξωστρέφεια
OT FORUM

Τζαννετάκης: «Κλειδιά» η διαφοροποίηση μείγματος και η εξωστρέφεια

Ο αναπληρωτής CEO της Motor Oil, Πέτρος Τζαννετάκης, μίλησε στο 7ο OT FORUM

Λαζαράκου – OT FORUM: Πώς το Euronext, η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες εισαγωγές αλλάζουν την ελληνική κεφαλαιαγορά
OT FORUM

Λαζαράκου: Πώς το Euronext και η AI αλλάζουν το ΧΑ

Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου εξηγεί στο 7ο OT FORUM πώς η ένταξη στο Euronext, η αξιοποίηση της AI και οι νέες εισαγωγές εταιρειών δημιουργούν ένα νέο αναπτυξιακό τοπίο για την ελληνική αγορά

OT FORUM – Δένδιας: Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία – Ο Σαμαράς νομιμοποιείται να έχει τις απόψεις του
OT FORUM

Δένδιας: Η χώρα αντιμετωπίζει διακηρυγμένη απειλή από την Τουρκία

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μιλώντας στο συνέδριο του ΟΤ FORUM αναφέρθηκε στις απειλές της Τουρκίας.Αναφορικά με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα είπε ότι «νομιμοποιείται και δικαιούται να έχει τις απόψεις του»

7ο OT FORUM – Κικίλιας: «Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή του ονείρου, της ανάπτυξης και της επόμενης γενιάς»
OT FORUM

Κικίλιας: Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή της επόμενης γενιάς

«Η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο και αυτός μας δίνει ισχυρές διαπραγματευτικές δυνατότητες», τόνισε ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας στο 7ο OT FORUM

Latest News
OT FORUM – Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία
OT FORUM

Λιάκος: Χρειάζεται πλέγμα προτάσεων για την ελληνική οικονομία

Για την πορεία και το μέλλον της ελληνικής οικονομίας μετά το RRF αλλά και για τις αυξανόμενες ανισότητες μίλησε ο οικονομολόγος Δημήτρης Λιάκος στο 7ο OT FORUM

Optima Bank: Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος για τη Bally’s Intralot
Business

Στα 1,41 ευρώ η τιμή στόχος της Bally’s Intralot από την Optima Bank

Σύσταση «Αγορά» απο την Optima Bank που βλέπει περιθώριο ανόδου περίπου 19,4% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής στις 10 Ιουνίου 2026

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος από την Bank of America
Business

Bank of America για Metlen: Στα 52 ευρώ η τιμή στόχος

Τι είδαν οι αναλυτές της Bank of America κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμινίου και γαλλίου της Metlen

Ανδριανός: Η Ελλάδα μπορεί να έχει ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου
AGRO

Ισχυρότερη θέση στην παγκόσμια αγορά ελιάς και ελαιολάδου

Ο Γιάννης Ανδριανός παρέστη στο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας με θέμα «Ελαιοκομικός Τομέας: Προβλήματα & Προοπτικές»

Fitch: Bλέπει πιθανή αναβάθμιση της Evoke μετά το deal με τη Bally’s Intralot
Business

Πιθανή αναβάθμιση της Evoke βλέπει η Fitch

Πιθανή η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Evoke κατά μία βαθμίδα, εκτιμά η Fitch

Αλεξάνδρα Τόμπρα
7ο OT FORUM – Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού
OT FORUM

Χατζάκου, Κίκιζας, Καργαρώτος: Η ελληνική βιομηχανία είναι εδώ και συμβάλλει παντού

«Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για το παρόν και το μέλλον κάθε ελληνικής βιομηχανίας», τόνισαν οι Μαίρη Χατζάκου, Αλέξανδρος Κίκιζας και Ιάκωβος Καργαρώτος στο 7ο OT FORUM

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης
Πολιτική

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Η οργανωτική συγκρότηση της ΕΛΑΣ συνεχίζεται με τη δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής – Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Συμπαράταξης θα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023
World
Upd: 15:32

ΕΚΤ: Η πρώτη αύξηση των επιτοκίων από το 2023

Το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων της ΕΚΤ αυξήθηκε στο 2,25%

Τζούλη Καλημέρη
7ο OT FORUM – Καραμούζης (ΕΤΕ): Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι θωρακισμένο και ισχυρό
OT FORUM

Καραμούζης: Θωρακισμένο και ισχυρό το τραπεζικό σύστημα

Ο Βασίλης Καραμούζης, Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής στην Εθνική Τράπεζα μίλησε στο 7ο OT FORUM

ΕΕ: Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις
AGRO

Περισσότερες από 3.700 καταχωρημένες γεωγραφικές ενδείξεις

Οι γεωγραφικές ενδείξεις συμβάλλουν στη διατήρηση της αγροτικής κληρονομιάς της ΕΕ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας – Η κρίσιμη συνεδρίαση
Economy

Ακαθάριστα οικόπεδα: Πιθανή παράταση της προθεσμίας - Η κρίσιμη συνεδρίαση

Εκπνέει στις 15 Ιουνίου η προθεσμία για χιλιάδες ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές ακινήτων, προκειμένου να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό στα ακαθάριστα οικόπεδα

Συντάξεις: Γιατί…ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης – Τι ισχύει φέτος
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Γιατί... ακρίβυναν τα πλασματικά έτη ασφάλισης - Τι ισχύει φέτος

Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σε σχέση με τα πλασματικά έτη ασφάλισης

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού της δανείου
Green

R Energy1: Ενατη περίοδος εκτοκισμού του κοινού ομολογιακού

Οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα είσπραξης των τόκων που αντιστοιχούν στην 9η περίοδο πληρωμής (Ex coupon date) από την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2026

Εξάρχου: Γιατί δυσκολεύουν οι μακροχρόνιες συμφωνίες αμερικανικού LNG – Atlantic SEE
Business

Το νέο τοπίο στο αμερικανικό LNG και ο αγώνας για την ενεργειακή πύλη της ΝA Ευρώπης

Η παγκόσμια ενεργειακή αναταραχή αλλάζει ριζικά την αγορά LNG και δυσκολεύει πλέον τις μακροχρόνιες συμφωνίες με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τον CEO της Atlantic SEE LNG Trade Αλέξανδρο Εξάρχου

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές
Business

Optima bank: Επιτυχής η έκδοση ομολόγου – Υπερκάλυψη κατά 11 φορές

Οι προσφορές για το ομόλογο ξεπέρασαν τα 2,2 δισ. ευρώ - Οι τίτλοι έλαβαν αξιολόγηση Β3 από την Moody’s.

OT FORUM – Αθανασόπουλος (Olympia Group): «Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει»
OT FORUM

Αθανασόπουλος: Η Ελλάδα να εστιάσει στους εθνικούς πρωταθλητές

Αλλαγή παραγωγικού μοντέλου σημαίνει να διαβάζουμε τις αγορές και να εστιάζουμε - Η βιομηχανία του σήμερα είναι software και datacenters, τόνισε ο Ανδρέας Αθανασόπουλος CEO Olympia Group στο 7ο OT FORUM

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies