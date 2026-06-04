 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(18) "Academic Interests"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(30) "Animals and Veterinary Science"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(7) "Science"
}

ΗΠΑ: Νέα απειλή για την κτηνοτροφία – Τι έπληξε βοοειδή

Το σαρκοφάγο σκουλήκι «screwworm» έφτασε στις ΗΠΑ – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

AGRO 04.06.2026, 23:35
Σχολιάστε
ΗΠΑ: Νέα απειλή για την κτηνοτροφία – Τι έπληξε βοοειδή
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ, καθώς ένα σαρκοφάγο σκουλήκι απειλεί το μέλλον των κοπαδιών τους αλλά και της κτηνοτροφίας. Το σαρκοφάγο αυτό παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα εντοπίστηκε – για πρώτη φορά από το 1966 – σε φάρμα με βοοειδή στο Τέξας.

Πρόκειται για το λεγόμενο «Σκουλήκι του Νέου Κόσμου» (New World Screwworm – NWS), το οποίο εξαπλώνεται στο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο. Τώρα εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι στο Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).

Το USDA προετοιμαζόταν για μια πιθανή έξαρση εδώ και αρκετό καιρό, αναφέροντας ότι καθυστέρησαν την άφιξη του παρασίτου κατά έναν χρόνο

Την στιγμή που αντίστοιχα κρούσματα αυξάνονταν στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, οι  αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ προσπάθησαν να καθυστερήσουν την άφιξη του παρασίτου, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην πόλη Λα Πράιορ (La Pryor) του Τέξας, περίπου 30 μίλια (48 χλμ.) από τα νότια σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ φοβούνταν ότι μια έξαρση θα μπορούσε να αφανίσει τα κοπάδια, να μειώσει την παραγωγή βοείου κρέατος και να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές.

Τι είναι τα «screwworms»

Τα «screwworms», όπως αναφέρει το BBCμ είναι παρασιτικές μύγες, των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, εκατοντάδες προνύμφες τρυπώνουν στον ζωντανό ιστό με τα κοφτερά τους στόματα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Το NWS μπορεί να προσβάλει ανθρώπους και κατοικίδια, αλλά ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι χαμηλός και τα κρούσματα είναι σπάνια. Η μύγα δεν προκαλεί προβλήματα στην ασφάλεια των τροφίμων.

Αυτό το πρώτο κρούσμα μετά από 60 χρόνια εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι τριών εβδομάδων, με τις προνύμφες να βρίσκονται στην περιοχή του ομφαλού του.

Η μετακίνηση μολυσμένων ζώων είναι ο πιο κοινός τρόπος εξάπλωσης, επομένως το USDA και οι αρχές του Τέξας δημιουργούν μια ζώνη εντοπισμού και καραντίνας 20 χιλιομέτρων (12,4 μιλίων).

Μέτρα αντιμετώπισης και αντιδράσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών screwworm, καθώς τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μια φορά στη ζωή τους, και τυχόν αυγά που θα γεννήσουν θα είναι μη γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν.

Το USDA προετοιμαζόταν για μια πιθανή έξαρση εδώ και αρκετό καιρό, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες αυτές καθυστέρησαν την άφιξη του παρασίτου κατά έναν χρόνο.

Η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς (Brooke Rollins), διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους ότι προσωπικό του USDA έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Τέξας για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσε τους παραγωγούς ζωντανών ζώων να είναι σε επαγρύπνηση.

Ωστόσο, ο Επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ (Sid Miller), άσκησε κριτική στην ομοσπονδιακή ανταπόκριση.

«Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που χρειάζεται χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε στο Reuters, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των στείρων μυγών.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Business

Νέο mega deal από Bally’s Intralot - Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται
Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC
Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO
Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΕΠ: Εν αναμονή των στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο – Τι προσδοκά η κυβέρνηση
Macro

Το πρώτο crash test μετά το σοκ του Περσικού

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειες που φτάνουν μέχρι και το ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας

Γιάννης Αγουρίδης
ΗΠΑ: Ξεθυμαίνει η υπόσχεση Τραμπ για μια «χρυσή εποχή» της αμερικανικής βιομηχανίας
World

Ξεθωριάζει η υπόσχεση Τραμπ για τη «χρυσή εποχή»

Οι δαπάνες για νέα εργοστάσια στις ΗΠΑ έχουν μειωθεί, ενώ τα στελέχη της βιομηχανίας επισημαίνουν άνιση ανάκαμψη

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Κομισιόν: Οι εφτά κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία
Economy

Κομισιόν: Οι 7 κίνδυνοι για την ελληνική οικονομία

Η ακτινογραφία της Κομισιόν στις χρόνιες παθογένειες της Ελλάδας

Γιάννης Αγουρίδης
Ακίνητα: Τι επιλέγουν οι Ελληνες – Η πίτα ολοκληρωμένων αγοραπωλησιών στην επικράτεια [πίνακες]
Ακίνητα

Τι ακίνητα επιλέγουν οι Έλληνες [πίνακες]

«Πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα ακίνητα κατοικιών άνω των 20 ετών - Τι αποκαλύπτει έρευνα της REMAX

Ντίνος Σιωμόπουλος
Bank of America: Η Ελλάδα επιστρέφει στην πρώτη τριάδα των προτιμήσεων στις αγορές EEMEA
Xρηματιστήριο Αθηνών

BofA για ΧΑ: Στην κορυφαία τριάδα των αγορών EEMEA

Η βελτίωση των αποτιμήσεων έφερε την Ελλάδα στην πρώτη τριάδα των αγορών που προτιμά η Bank of America

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ενεργειακή ρήτρα διαφυγής: Πώς μπορεί να αξιοποιήσει η Ελλάδα τον νέο δημοσιονομικό χώρο
Economy

Τι σημαίνει η ρήτρα διαφυγής 0,3% για την Ελλάδα

Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δημιουργεί νέες συνθήκες - Τι ποσό αντιστοιχεί για την Ελλάδα

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από AGRO
Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά για το βαμβάκι

ΕΘΕΑΣ: Στο επίκεντρο η νέα ΚΑΠ και η βιωσιμότητα των αγροτών
AGRO

Στο επίκεντρο η νέα ΚΑΠ και η βιωσιμότητα των αγροτών

Στη συνεδρίαση της Ομάδας των Γεωργών της ΕΟΚΕ με τον Επίτροπο Χάνσεν η ΕΘΕΑΣ

Αφθώδης πυρετός: Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο
AGRO

Σταδιακή αποδέσμευση γαλακτοκομικών και προϊόντων κρέατος από τη Λέσβο

Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία μέσω της κατανάλωσης κρέατος ή γαλακτοκομικών προϊόντων

Θεσσαλία: Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους
AGRO

Να επιτραπούν οι μετακινήσεις κτηνοτρόφων προς θερινούς βοσκοτόπους

Σε τραγική οικονομική κατάσταση οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία – Τι ζητά η περιφέρεια

Κρήτη: Το κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο
AGRO

Το κρητικό κρασί «ταξίδεψε» στο Λονδίνο

Διεθνής προβολή για τα ποιοτικά κρασιά από την Κρήτη - Δράσεις εξωστρέφειας

Αφθώδης πυρετός: Πάνω από 740 τόνοι τυριών έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου
AGRO

Πάνω από 740 τόνοι τυριών έχουν διακινηθεί εκτός Λέσβου

Ο αφθώδης πυρετός έχει χτυπήσει την κτηνοτροφία της Λέσβου – Συνεχίζονται τα περιοριστικά μέτρα

Σχοινάς: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του πρωτογενούς τομέα στα μικρά νησιά
AGRO

Σχοινάς: Οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του πρωτογενούς τομέα στα μικρά νησιά

Στη Χάλκη ο κ. Σχοινάς - Στο επίκεντρο υποδομές, νησιωτικότητα και το πρότυπο GR-EcoISLAND

Latest News
Bally’s Intralot: Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke
Business

Νέο mega deal από Bally’s Intralot - Κατέθεσε πρόταση εξαγοράς την Evoke

Η πρόταση εξαγοράς που κατέθεσε η Bally's Intralot αποτιμά την Evoke στα 243,1 εκατ. λίρες - Το μήνυμα Κόκκαλη

Βαμβάκι: Μείωση εκτάσεων και παραγωγής τη σεζόν 2026/27
AGRO

Σε καθοδική πορεία το βαμβάκι – Τι προβλέπεται

Πώς διαμορφώνεται η παγκόσμια αγορά για το βαμβάκι

Τραμπ: Οι δικηγόροι του αρνούνται να αποκαλύψουν οικονομικές πληροφορίες στο BBC σε αγωγή 10 δισ. δολ.
World

O Τραμπ δεν δίνει έγγραφα στη δίκη του BBC

Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ζήτησε έγγραφα κατόπιν κλήτευσης σε μια προσπάθεια να εντοπίσει τον αντίκτυπο του ντοκιμαντέρ «Panorama» στον Ντόναλντ Τραμπ

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη
Ναυτιλία

Ποσειδώνια 2026: Στο επίκεντρο η ελληνοαμερικανική συνεργασία, η πράσινη μετάβαση και η τεχνητή νοημοσύνη

Η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε κρίσιμο κόμβο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης μέσω της μεταφοράς αμερικανικού LNG

Λάμπρος Καραγεώργος
SpaceX: Ετοιμάζει ιδιώτες επενδυτές για IPO ρεκόρ
World

Η SpaceX θα δώσει το 25% σε ιδιώτες επενδυτές στην IPO

Έως και το ένα τέταρτο του μετοχικού κεφαλαίου των 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων της SpaceX θα διατεθεί για ιδιώτες επενδυτές

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό
Κλιματική αλλαγή

Ελ Νίνιο: Τι φέρνει η θερμοδυναμική βόμβα από τον Ειρηνικό

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός προειδοποιεί για μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρού επεισοδίου, που μπορεί να εντείνει καύσωνες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα ακόμα και στη χώρα μας

Κίττυ Ξενάκη
Κίνα: Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι
Κόσμος

Στη Βόρεια Κορέα μετά από 7 χρόνια ο Σι Τζινπίνγκ

Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι του στη χώρα, σύμμαχο της Κίνας, από το 2019

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι
Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Θα ήταν υπέροχο να συναντηθούν Πούτιν και Ζελένσκι

Ρωσία και Ουκρανία εμφανίζονται για άλλη μία φορά διατεθειμένες να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου χωρίς ωστόσο να αλλάζει κάτι στο πεδίο της μάχης – Ο Τραμπ ενθαρρύνει τη συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr
Επικαιρότητα

Απάτη με μήνυμα το οποίο…δήθεν προέρχεται από το gov.gr

Επιτήδειοι στέλνουν μηνύματα από αποστολέα που εμφανίζεται ως «GR GOV», καλώντας τους πολίτες να πληρώσουν υποτιθέμενες παραβάσεις.

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ
Πολιτική

Πανελλαδικές 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική για τους υποψήγιους των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές συνεχίζονται με τους υποψήφιους των ΓΕΛ να εξετάζονται σε μαθήματα προσανατολισμού

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το κρίσιμο Πολιτικό Συμβούλιο και τα μηνύματα Ανδρουλάκη στο εσωτερικό

Τα νέα «καρφιά» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα, η κρίσιμη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και τα πρόσωπα-κλειδιά της κυβερνητικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
Πολιτική

Υποκλοπές: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου – Θα οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;

Τι προκαλεί στο εσωτερικό της ΝΔ η αναζωπύρωση του σκανδάλου των υποκλοπών και πώς συνδέεται με την αναθέρμανση του σεναρίου για εκλογές τον Οκτώβριο.

Γιάννης Μπασκάκης
Κρήτη: Πράσινο φως για ξενοδοχειακό συγκρότημα της «Ρεθυμνιώτικη Τουβλοποιία ΑΕ»
Τουρισμός

Νέο ξενοδοχείο από τα... τούβλα

Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε 74,35 εκατομμύρια ευρώ

Λάμπρος Καραγεώργος
ΑΑΔΕ: Ελεγχοι σε 4.000 επιχειρήσεις – Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις

Ελεγχοι της ΑΑΔΕ σε 4.000 εταιρείες - Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Τουριστικές νησιωτικές περιοχές υψηλής εποχικότητας και τα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκονται στον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ

Uber Eats: Βάζει… φωτιά στο ελληνικό delivery
Business

H Uber βάζει... φωτιά στο ελληνικό delivery - Πού ποντάρει

H είσοδος στην ελληνική αγορά και η πρόταση εξαγοράς της Delivery Hero από τη μητρική Uber

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
ΕΣΥ: Πώς θα γίνει η ένταξη 23.000 παλαιών νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
Tax

Πώς θα ενταχθούν στα βαρέα 23.000 παλαιοί νοσηλευτές

Ολόκληρη η σχετική διάταξη του νομοσχεδίου που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση για την ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ

Κώστας Παπαδής

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies