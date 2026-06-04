ΗΠΑ: Νέα απειλή για την κτηνοτροφία – Τι έπληξε βοοειδή

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Σε απόγνωση βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ, καθώς ένα σαρκοφάγο σκουλήκι απειλεί το μέλλον των κοπαδιών τους αλλά και της κτηνοτροφίας. Το σαρκοφάγο αυτό παράσιτο που τρέφεται με θερμόαιμα ζώα εντοπίστηκε – για πρώτη φορά από το 1966 – σε φάρμα με βοοειδή στο Τέξας.

Πρόκειται για το λεγόμενο «Σκουλήκι του Νέου Κόσμου» (New World Screwworm – NWS), το οποίο εξαπλώνεται στο Μεξικό τον τελευταίο χρόνο. Τώρα εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι στο Τέξας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ (USDA).

Το USDA προετοιμαζόταν για μια πιθανή έξαρση εδώ και αρκετό καιρό, αναφέροντας ότι καθυστέρησαν την άφιξη του παρασίτου κατά έναν χρόνο

Την στιγμή που αντίστοιχα κρούσματα αυξάνονταν στην Κεντρική Αμερική και το Μεξικό, οι αρμόδιες αρχές στις ΗΠΑ προσπάθησαν να καθυστερήσουν την άφιξη του παρασίτου, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το κρούσμα επιβεβαιώθηκε στην πόλη Λα Πράιορ (La Pryor) του Τέξας, περίπου 30 μίλια (48 χλμ.) από τα νότια σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού. Οι κτηνοτρόφοι στις ΗΠΑ φοβούνταν ότι μια έξαρση θα μπορούσε να αφανίσει τα κοπάδια, να μειώσει την παραγωγή βοείου κρέατος και να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές.

Τι είναι τα «screwworms»

Τα «screwworms», όπως αναφέρει το BBCμ είναι παρασιτικές μύγες, των οποίων τα θηλυκά γεννούν αυγά σε ανοιχτές πληγές και βλεννογόνους των ζώων. Όταν τα αυγά εκκολάπτονται, εκατοντάδες προνύμφες τρυπώνουν στον ζωντανό ιστό με τα κοφτερά τους στόματα, σκοτώνοντας τελικά τον ξενιστή τους εάν δεν αντιμετωπιστούν.

Το NWS μπορεί να προσβάλει ανθρώπους και κατοικίδια, αλλά ο κίνδυνος για τον άνθρωπο είναι χαμηλός και τα κρούσματα είναι σπάνια. Η μύγα δεν προκαλεί προβλήματα στην ασφάλεια των τροφίμων.

Αυτό το πρώτο κρούσμα μετά από 60 χρόνια εντοπίστηκε σε ένα μοσχάρι τριών εβδομάδων, με τις προνύμφες να βρίσκονται στην περιοχή του ομφαλού του.

Η μετακίνηση μολυσμένων ζώων είναι ο πιο κοινός τρόπος εξάπλωσης, επομένως το USDA και οι αρχές του Τέξας δημιουργούν μια ζώνη εντοπισμού και καραντίνας 20 χιλιομέτρων (12,4 μιλίων).

Μέτρα αντιμετώπισης και αντιδράσεις

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης σχέδια για την απελευθέρωση εκατομμυρίων στείρων μυγών screwworm, καθώς τα θηλυκά ζευγαρώνουν μόνο μια φορά στη ζωή τους, και τυχόν αυγά που θα γεννήσουν θα είναι μη γονιμοποιημένα και δεν θα εκκολαφθούν.

Το USDA προετοιμαζόταν για μια πιθανή έξαρση εδώ και αρκετό καιρό, αναφέροντας ότι οι προσπάθειες αυτές καθυστέρησαν την άφιξη του παρασίτου κατά έναν χρόνο.

Η υπουργός Γεωργίας, Μπρουκ Ρόλινς (Brooke Rollins), διαβεβαίωσε τους κτηνοτρόφους ότι προσωπικό του USDA έχει ήδη φτάσει στο Νότιο Τέξας για να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις, ενώ κάλεσε τους παραγωγούς ζωντανών ζώων να είναι σε επαγρύπνηση.

Ωστόσο, ο Επίτροπος Γεωργίας του Τέξας, Σιντ Μίλερ (Sid Miller), άσκησε κριτική στην ομοσπονδιακή ανταπόκριση.

«Αντί να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο, το USDA κινήθηκε πολύ αργά και βασίστηκε αποκλειστικά σε μια μερική λύση που χρειάζεται χρόνια για να εφαρμοστεί πλήρως», δήλωσε στο Reuters, αναφερόμενος στην απελευθέρωση των στείρων μυγών.