Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί το Σαββατοκύριακο

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ είχε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με το Axios, στην οποία επανέλαβε ότι η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να υπογραφεί αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Ιρανού ΥΠΕΞ

Ο Τραμπ σχολίασε στο αμερικανικό μέσο ότι η ανάρτηση του Ιρανού υπουργού Εξωτερικών ήταν «πολύ θετική».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την αναδημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ζήτησε δημόσια διευκρίνιση σχετικά με τις αναφορές των ιρανικών κρατικών μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν επρόκειτο να λάβει δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα περιουσιακά στοιχεία αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν «ζήτησε συγγνώμη ιδιωτικά για τη διάδοση ψευδών πληροφοριών».

Δεν είναι σαφές πώς μεταφέρθηκε ένα τέτοιο μήνυμα, σχολιάζει το Axios.

Δείτε σχετική ανάρτηση του Axios στο Χ:

Iranian foreign minister says deal with U.S. “never been closer” https://t.co/HiWrQFZEyM — Axios (@axios) June 12, 2026

Πρωθυπουργός του Πακιστάν: Υπάρχει τελικό κείμενο ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ έχει «πλήρη επίγνωση» μιας εκστρατείας παραπληροφόρησης που αποσκοπεί στην υπονόμευση των συνομιλιών μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, προσθέτοντας ότι έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.

«Εν μέσω των εντατικών προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλει το Πακιστάν, έχουμε πλήρη επίγνωση της αδιάκοπης εκστρατείας παραπληροφόρησης που διεξάγουν όσοι θέλουν να σαμποτάρουν τη συμφωνία ειρήνης», έγραψε στο Χ.

«Αφήνοντας κατά μέρος τον θόρυβο, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει υπάρξει τελικό, συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας και το Πακιστάν συνεργάζεται πλέον στενά και με τις δύο πλευρές για να οριστικοποιήσει τα επόμενα βήματα. Η ειρήνη δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά όσο είναι τώρα», σημείωσε.

Η ανάρτηση στο Χ:

Amid ongoing intense mediation efforts by Pakistan, we are fully aware of incessant misinformation campaign being waged by those who want to sabotage the peace deal. Setting aside the noise, we can confirm that a final, agreed upon text of the peace deal has been reached and… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 12, 2026

Πηγή: in.gr