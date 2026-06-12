OT Forum: Θεοχάρης – Γιούργας (ICAP CRIF): Η Ελλάδα να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της

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«Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτή τη νέα γεωπολιτική κρίση έχοντας θέσει τα θεμέλια μιας οικονομίας η οποία αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από ότι η ευρωπαϊκή, έχοντας μειώσει τις παθογένειές της, τις ανισορροπίες της, την ανεργία της και μια σειρά από δείκτες» τόνισε ο Χάρης Θεοχάρης, υφυπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στο 7ο OT FORUM για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» και στους δημοσιογράφους Γιώργο Μανέττα, Αθανασία Ακρίβου και Αλέξανδρο Κλώσσα, προσθέτοντας ωστόσο ότι η χώρα μας πρέπει να διαφοροποιήσει τις εξαγωγές της και οι επιχειρήσεις της να μεγαλώσουν και να ενδυναμωθούν ώστε να αντέξουν τον εντεινόμενο ανταγωνισμό.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις από την κρίση στη Μ. Ανατολή εστίασε στο πρόβλημα των εξαγωγών στην πληττόμενη περιοχή και στις αβεβαιότητας που έχουν δημιουργηθεί που είναι το χειρότερο πράγμα για τις επιχειρήσεις, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση προσαρμόζει τη στρατηγική της ώστε να βοηθήσει και να στηρίξει τις επιχειρήσεις σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον. «Μόλις πριν από λίγες εβδομάδες εγκρίναμε στο Συμβούλιο, στην Κυβερνητική Επιτροπή Εξωστρέφειας το στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας το πενταετές του 2026 μέχρι το 2030, βάζοντας πια τα θεμέλια για μια συνέχεια της στρατηγικής πέρα από τον εκλογικό κύκλο και πέρα από τις βραχυπρόθεσμες, αν θέλετε, προσαρμογές που πάντοτε πρέπει να γίνονται», πρόσθεσε ο υφυπουργός Εξωτερικών.

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Στα τέσσερα μεγαλύτερα προβλήματα που προκύπτουν από τη σημερινή γεωπολιτική κρίση αναφέρθηκε ο Σπύρος Γιούργας, Εxecutive Director, Digital & Transformation Services της ICAP CRIF.

Όπως είπε, το πρώτο πολύ βασικό είναι το κόστος και η αξιοπιστία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Βλέπουμε εντάσεις και αυτό δημιουργεί πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα δυσκολεύονται στο να τηρήσουν τα συμβόλαιά τους, την αξιοπιστία τους. Το δεύτερο είναι το κομμάτι της ανταγωνιστικότητας. Έχουμε μια αύξηση του κόστους σε θέματα της ενέργειας και των μεταφορών, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να έχουν υψηλότερο κόστος σε σχέση με άλλες χώρες και να πρέπει να το μειώσουν, να δουν πώς θα διαχειριστούν τα κέρδη τους για να μπορέσουν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί. Τρίτο είναι η αβεβαιότητα με τις αγορές στόχους που έχουν, διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα γεωπολιτικά φαινόμενα σε αυτές τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται. Και τέταρτο, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα γιατί αυτές λειτουργούν πιο πολύ αντιδραστικά με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα από τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Ο Σπ. Γιούργας πρότεινε μια φιλοσοφία που θα συνοψίζεται στο δεν αντιδρώ, λειτουργώ προληπτικά σε μια κρίση.

Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις

Ο Χ. Θεοχάρης εστίασε στο πόσο σημαντικό είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχυθούν αναφέροντας π.χ. τα φορολογικά κίνητρα που ωθούν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις να γίνουν μικρομεσαίες ή να γίνουν και μεσαίες και μεγάλες. Κι αυτό για δύο λόγους, όπως είπε, ο πρώτος είναι αμυντικός, ότι οι μεγαλύτερες, οι λίγο πιο μεγάλες επιχειρήσεις είναι πιο δυνατές ώστε να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό, ο οποίος θα έρθει απ’ έξω και ο δεύτερος είναι πιο ενεργητικός, δηλαδή θέλουμε τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις να βγουν παραέξω, να έχουν τη δύναμη να εξάγουν, να συνεργαστούν με το Enterprise Greece, να συνεργαστούν με την Export Credit Greece ώστε και από πλευράς εκθέσεων και από πλευράς εκπαίδευσης και από πλευράς προσπάθειας να βγουν προς τα έξω.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στο στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας που αποφασίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής και το οποίο υλοποιείται όπως είπε, προθέτοντας ότι χρειαζόμαστε μια διαφοροποίηση των εξαγωγών μας: «Το 2019, όταν αναλάβαμε, είχαμε πρακτικά μόνο έναν κλάδο, αυτόν τον πετρελαιοειδών που να είναι ο κύριος κλάδος εξαγωγών. Τώρα πια είναι 5-6 κλάδοι οι οποίοι είναι άνω του 1 και 2% του εξαγωγών μας. Θέλουμε να έχουμε σύνδεση μεταξύ της ε των επενδύσεων και των εξαγωγών, αρχίζουμε και το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Θέλουμε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία».

«Οι Έλληνες επχιειρηματίες έχουν κάτι μοναδικό καθώς από το 2008 μέχρι σήμερα είμαστε συνέχεια σε κρίσεις», επισήμανε ο Σπ. Γιούργας, προσθέτοντας ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν μερικώς προσαρμοστεί και χρησιμοποιούν νέα εργαλεία. Στις μικρότερες επιχειρήσεις εκεί έχουμε περισσότερα θέματα. Εκεί δεν έχουμε προσαρμοστεί. Είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Βλέπουμε μια μεγάλη αύξηση των ατομικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Εκεί έχουν πολλά βήματα να γίνουν.