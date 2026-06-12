OT FORUM: Νέο παραγωγικό μοντέλο με ολιστική προσέγγιση

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Για το νέο παραγωγικό μοντέλο, την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκμψης αλλά και την ενεργειακή κρίση, μίλησαν μεταξύ άλλων στο πλαίσιο του 7ου OT FORUM με θέμα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» οι κ.κ. Γιάννης Μπρατάκος (ΕΒΕΑ), Λουκία Σαράντη (ΣΒΕ) και Αλέξανδρος Θάνος (ΣΕΤΕ) και στους δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου, Γιάννη Αγουρίδα και Αλέξανδρο Κλώσσα.

Οι ομιλητές επισήμαναν τις επιπτώσεις που έχει το ενεργειακό κόστος σε όλη την παραγωγική αλυσίδα με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή, την ανάγκη μακροθέσμου σχεδιασμού που να αγγίζει όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, αλλά και στους τομείς όπου θα πρέπει να επικεντρωθούν τα επενδυτικά και αναπτυξιακά σχέδια.

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Γιάννης Μπρατάκος: Τροχοπέδη για τις επενδύσεις το ενεργειακό κόστος

Ως οριζόντιο φόρο στις επιχειρήσεις χαρακτήρισε το ενεργειακό κόστος ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος, υπογραμμίζοντας ότι εξαιτίας αυτού στερούνται πόρων για άλλες επενδύσεις όπως είναι πχ. η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και οι ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με αποτέλεσμα να μην καθίστανται ανταγωνιστικές.

Οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία είναι σημαντικές, είπε και συμπλήρωσε πως αν και τα βραχυπρόθεσμα μέτρα της κυβέρνησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση το ΕΒΕΑ, ζητεί μόνιμα μέτρα αντιμετώπισης ενεργειακής κρίσης όπως είναι μεταξύ άλλων ταχεία διασύνδεση της ενέργειας και αποθήκευση.

«Αυτό που ζητείται είναι επενδύσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγικής διαδικασίας και το ενεργειακό κόστος αποτελεί τροχοπέδη για τις επενδύσεις», σημείωσε και υπογράμμισε ότι οι ανταγωνιστικές τιμές στην ενέργεια αποτελούν ότι αποτελούσαν στο παρελθόν οι υποδομές.

Ο Γιάννης Μπρατάκος ανέφερε ότι η χώρα είναι διαφορετική σε σχέση με αρκετά χρόνια πριν, έκανε εκτενή αναφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας λέγοντας πρέπει να τηρηθεί ευλαβικά η δημοσιονομική ισορροπία.

Αναφορικά με αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου επισήμανε ότι πρέπει «να φύγουμε από τη λογική της κατανάλωσης και να πάμε στη λογική της προστιθέμενης αξίας», σημειώνοντας ότι πρέπει στον επιχειρηματικό στίβο να πάμε σε clusters και προχωρήσουν εξαγορές και συγχωνεύσεις προκειμένου να δημιουργηθούν ισχυρότερα μεγέθη και να αφήσουμε τις υπηρεσίες και να πάμε στη βιομηχανία. «Δεν μπορεί ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ να προέρχεται από τη βιομηχανία και ένα ελάχιστο ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα», σημείωσε.

Για τη βιομηχανία, όπως είπε, είναι αναγκαία η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, συνάμα με την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, όπου ανέφερε πως το ζητούμενο σήμερα δεν είναι να μειωθεί η ανεργία αλλά να βρεθούν εργαζόμενοι με τις κατάλληλες δεξιότητες.

Στον τουρισμό, το ζητούμενο δεν είναι να φέρουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά να φέρουν περισσότερα χρήματα, να ξοδέψουν περισσότερα και να πάνε σε όλλη την Ελλάδα, όχι μόνο τη νησιωτική, προσέθεσε.

Σε ερώτηση για την επόμενη ημέρα μετά το Ταμείο Ανάκαμψης σχολίασε ότι δεν είχε μόνιμο χαρακτήρα και ο σκοπός ήταν να γίνουν επενδύσεις ώστε να κάνουν τις επιχειρήσεις ανθεκτικότερες στο μέλλον.

Προσέθεσε, δε, ότι υπάρχουν εργαλεία όπως ΕΣΠΑ, χρηματαγορά, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, τα ventures capitals και βέβαια πρέπει να αντληθούν κεφάλαια από ιδιώτες και έχουν δημιουργηθεί οι βάσεις ώστε η επιχειρηματικότητα να είναι δυνατή, ανταγωνιστική και να αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία

Λουκία Σαράντη: Η βιομηχανία χρειάζεται πλάνο δεκαετίας

Η βιομηχανία είναι συνυφασμένη με την ενέργεια, τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος του ΣΒΕ Λουκία Σαράντη, σημειώνοντας ότι διαχρονικά έχει ακριβότερο κόστος ρεύματος.

Επισήμανε, δε, ότι τα μέτρα δεν πρέπει να σχετίζονται μόνον με το κόστος, αλλά απαιτούνται ολιστικά μέτρα όπως η διευκόλυνση εισόδου της βιομηχανίας σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, που το σημερινό περιβάλλον δεν ευνοεί, αλλά και έργα υποδομής.

Αν δεν γίνουν χάνει έδαφος από την ανταγωνιστικότητά της η βιομηχανία, είπε και προσέθεσε πως «αν αποφασίσουμε ότι θέλουμε να έχουμε βιομηχανία και να μην υπολειπόμαστε σε παραγωγικότητα πρέπει να την στηρίξουμε: Να έχει χαμηλό κόστος ρεύματος, καλής ποιότητας ρεύμα».

Η Λουκία Σαράντη είπε ότι αυτές τις ημέρες ένα από τα θέματα που περίμενε η μεταποίηση ήταν να δοθεί η αντιστάθμιση αλλά «τελικά μαθαίνουμε ότι δεν θα δοθεί. Θα δοθεί σε προηγούμενους ΚΑΔ που είχε δοθεί. Αυτό δημιουργεί σοκ, είναι μια διγλωσσία».

Αφού έκανε λόγο για «κραυγή αγωνίας από τη βιομηχανία» και αναφερόμενη στο νέο παραγωγικό μοντέλο – το οποίο έχει γίνει καραμέλα, όπως χαρακτηριστικά είπε – υπογράμμισε ότι το νέο παραγωγικό μοντέλο απαιτεί ολιστική προσέγγιση. Χρειάζεται μία κοινωνική συμφωνία και στρατηγική συστράτευση όλων, διότι όπως εξήγησε εάν δεν προγραμματίσεις για τα επόμενα χρόνια ως κράτος τι θέλεις από τη βιομηχανία, του τουρισμό κ.λπ. δεν πας πουθενά. Και τόνισε ότι η βιομηχανία χρειάζεται ένα πλάνο δεκαετίας για να γνωρίζει τι επενδύσεις θα κάνει.

Η κυρία Σαράντη επισήμανε ότι η παραγωγικότητα της χώρας έρχεται από βιομηχανία και επενδύσεις και μη παραλείποντας να αναφερθεί στη συνεχή διεύρυνση της περιφερειακής ανισότητας στη χώρα και σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να συγκεντρώνεται στα μεγάλα κέντρα.

Πρέπει να κάνουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο και να δούμε τι θέλουμε, τόνισε, φέρνοντας ως παράδειγμα άλλες ευρωπαϊκές χώρες που τα κατάφεραν ξεκινώντας από από λιγότερο προνομιακή οικονομική κατάσταση.

Σχετικά με τον Ταμείο Ανάκαμψης, το χαρακτήρισε καμπή για τη βιομηχανία και καλής ποιότητας χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να δημιουργηθεί μια γέφυρα με την επόμενη χρονιά.

«Όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει συμπίεση κόστους και θα υπάρχει αναταραχή στη βιομηχανία. Πρέπει να σχεδιαστεί τι θα γίνει από δω και πέρα με έμφαση στην μεταποίηση», είπε.

Τέλος, η Λουκία Σαράντη ανέφερε ότι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας δεν θα είναι εύκολη η πρόσβαση και αυτοί που θα έχουν πρόσβαση θα είναι οι καλύτερα προετοιμασμένοι», συμπληρώνοντας ότι οι τράπεζες μπορούν να παίξουν δραστικό ρόλο δραστικό και να σχεδιάσουν προϊόντα για τις επιχειρήσεις. «Αυτό το σημείο καμπής πρέπει να το δούμε ως εθνική προτεραιότητα», τόνισε.

Αλέξανδρος Θάνος: Ο τουρισμός δείχνει ανθεκτικότητα

Ο τουρισμός δείχνει να ανθίσταται σε μία ακόμη γεωπολιτική κρίση και το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, τόνισε ο εντεταλμένος σύμβουλος τουτ ΣΕΤΕ Αλέξανδρος Θάνος.

«Η δυναμική παραμένει και παραμένει και για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», είπε και προσέθεσε πως ο τουρισμός είναι αποτελεί μία σταθερά, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή της Μεσογείου είναι ασφαλής προορισμός.

Ο τουριστικός τομέας στην Ελλάδα έχει χτίσει μία ανθεκτικότητα, καθώς εισρέουν τουρίστες από πολλές αγορές, ωστόσο συμπλήρωσε πως «με ανησυχία βλέπουμε πως έρχονται για λιγότερεςημέρες και είναι φειδωλοί στις υπηρεσίες που θα καταναλώσουν στη μέση δαπάνη τους».

Ο κ. Θάνος σημείωσε ότι πρέπει να κάνουμε μία στρατηγική επιλογή και να μην μιλάμε για αξίφεις και ρεκόρ αλλά και να μιλάμε για τουρισμό αξίες που να διαχέονται στον χρόνο και στον χώρο με ορθολογικό τρόπο. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως Περιφέρειες καλύπτουν το 90% του τουριστικού τζίρου και ότι απαιτούνται κίνητρα για τις ΜμΕ και ακολουθηθεί μία νέα λογική στη διαχείριση του προορισμού.

Ο κ. Θάνος εξήγησε πως η πορεία του τουριστικού προϊόντος και η ανάπτυξή του συνδέεται με άλλους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα, αλλά και σε τοπικό επίπεδο και σημέιωσε πως λείπουν τα logistics για να προωθηθούν τα ελληνικά προϊόντα στην κατανάλωση από τους τουρίστες.

Για να κάνουμε άλματα προς τα μπροστά χρειάζονται όλες οι παραγωγικές δραστηριότητες να πάνε μπροστά, λέει.

Σχετικά με το νέο παραγωγικό μοντέλο σημειώνει ότι δεν πρέπει να αφήσουμε πράγματα στα οποία είμαστε καλοί, να το κάνουμε πιο ανθεκτικό και να του δώσουμε βιώσιμα χαρακτηριστικά.

Τέλος, μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε ότι βοήθησε πολύ και σημείωσε πως οφείλουμε να εκμεταλλευθούμε τους εθνικούς πόρους, χαρακτηρίζοντας κομβικό τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων. «Κεφάλαια, μεταρρυθμίσεις και παραγωγικότητας είναι για μένα το τρίπτυχο για την επόμενη ημέρα», τόνισε.