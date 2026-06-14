ΗΠΑ: Η επίθεση στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί λέει ο Τραμπ

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Νέα ανάρτηση έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ δεν έπρεπε να είχε επιτεθεί στη Βηρυτό την ώρα που η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά.

«Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου»

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμυνθεί ενάντια σε απειλές, αλλά η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ μικρής κλίμακας και ασήμαντη· κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπέστη ζημιά ή σκοτώθηκε, και αυτό δεν πρέπει να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές πρέπει να υποχωρήσουν. Δεν πρέπει να γίνουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά δεν πρέπει να γίνουν ούτε επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης — Ας μην το χαλάσουμε! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα».

Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για αντίποινα του Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για επίθεση του Ιράν «τις επόμενες ώρες» μετά την επίθεση των IDF στη νότια Βηρυτό.

Ο Σαρντάρ Ασαντίμ, αξιωματούχος της διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που συντονίζει τη δράση του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε νωρίτερα ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού θα αντιμετωπιστούν με αντίποινα.

Επίσης, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαΐ ζήτησε να μην επιδιωχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ χωρίς πρώτα να τεθεί υπό έλεγχο το Ισραήλ, μετά την επίθεσή του στη Βηρυτό.

«Δεν πρέπει να πέσουμε σε λάθος υπολογισμό. Ακόμη και αν επιδιώκετε συμφωνία ή συνεννόηση, ο δρόμος προς αυτήν περνά από την τιμωρία του σιωνιστικού καθεστώτος. Αν αυτός ο λυσσασμένος σκύλος δεν τεθεί υπό έλεγχο, το μελάνι μιας συμφωνίας που δεν έχει ακόμη στεγνώσει θα μας γυρίσει μπούμερανγκ», έγραψε ο Εμπραχίμ Ρεζαΐ στο X.

نباید دچار خطای محاسباتی شد؛

حتی اگر توافق یا تفاهمی هم بخواهید مسیر آن تأدیب رژیم صهیونیستی است، اگر این سگ هار کنترل نشود امضای تفاهم خشک‌نشده، پای خودمان را گاز خواهد گرفت.#ضاحیه — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) June 14, 2026

Πηγή: in.gr