Ιράν: Δε θα μείνει αναπάντητο το πλήγμα του Ισραήλ στη Βηρυτό – Μήνυμα στις ΗΠΑ

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Την ώρα που όλα δείχνουν ότι η συμφωνία ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν είναι πιο κοντά από ποτέ, το Ισραήλ επιτέθηκε εκ νέου στη Βηρυτό, ρίχνοντας λάδι στη φωτιά.

Το ισραηλινό πλήγμα στην πρωτεύουσα του Λιβάνου απειλεί να εκτροχιάσει και πάλι τις διαπραγματεύσεις

Ο Σαρντάρ Ασαντίμ, αξιωματούχος της διοίκησης Χατάμ αλ-Ανμπίγια, που συντονίζει τη δράση του ιρανικού στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιθέσεις του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού θα αντιμετωπιστούν με αντίποινα.

«Χωρίς αμφιβολία, αυτά τα εγκλήματα δεν θα μείνουν αναπάντητα», δήλωσε ο Ασαντί, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mizan.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

🇮🇷🇱🇧 An Iranian commander is warning that Israel’s strikes on Beirut will not go unanswered. Sardar Asadi of the Khatam al-Anbiya central command: “Without a doubt these crimes will not go unanswered.” Khatam al-Anbiya is Iran’s central joint command overseeing the IRGC and… https://t.co/tFM9zEe4Kw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 14, 2026

Τουλάχιστον τρεις νεκροί και 15 τραυματίες από την ισραηλινή επίθεση στην Νταχίγιε

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι ανέσυρε τρεις σορούς μετά την ισραηλινή επίθεση στην περιοχή Γκομπέιρι, στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στον τόπο του συμβάντος συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας, διάσωσης και απομάκρυνσης των συντριμμιών.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA) μετέδωσε ότι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε κοντινά κτίρια και καταστήματα.

Αυστηρό μήνυμα Ιράν στις ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ενημέρωσε τη CENTCOM, κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, λίγο πριν πραγματοποιήσει την επίθεσή του στη Βηρυτό, σύμφωνα με το Axios, το οποίο επικαλείται ισραηλινή πηγή.

Η ισραηλινή επίθεση στη Νταχίγιε αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι οι ΗΠΑ «είτε δεν έχουν τη βούληση να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους είτε δεν έχουν την ικανότητα να το πράξουν», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

«Δίνοντας το πράσινο φως στο (σ.σ. ισραηλινό) καθεστώς δεν μπορείτε να κερδίσετε παραχωρήσεις. Το παιχνίδι του κακού και του καλού μπάτσου είναι ξεπερασμένο», δήλωσε ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, στο X.

«Αν σας λείπει η βούληση και η ικανότητα να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας, δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για συνέχιση της πορείας», πρόσθεσε.

Η ανάρτηση στο Χ:

تجاوز صهیونیست‌ها به ضاحیه باردیگر نشان داد آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خود ندارد یا توان آن را. با چراغ سبز نشان دادن به رژیم نمی‌توانید امتیاز بگیرید. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده است.

اگر اراده و توان اجرای تعهدات خود را ندارید، سخن گفتن از ادامه مسیر ممکن نیست. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 14, 2026

Πηγή: in.gr