Ιράν: Δεν θα υπογραφεί συμφωνία με τις ΗΠΑ την Κυριακή

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Η προθεσμία της Κυριακής για την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ- Ιράν εξαντλείται χωρίς αποτέλεσμα. Πληροφορίες απο την ιρανική πρωτεύουσα αναφέρουν ότι δεν θα υπογραφεί η συμφωνία όπως μεταδίδει και το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο έναν ανώνυμο αξιωματούχο κοντά στην ομάδα διαπραγμάτευσης.

Εκτιμάται ότι η νέα η ισραηλινή επίθεση εναντίον του Λιβάνου αποτελεί πιθανό νέο κίνδυνο για οποιαδήποτε συμφωνία και μάλλον δεν είναι τυχαία η άμεση -σχεδόν- καταδίκη της επίθεσης απο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντοναλντ Τραμπ.

Μέχρι την Παρασκευή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είχε συμφωνήσει με το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου κατανόησης, σύμφωνα με πρόσωπο που είναι εξοικειωμένο με το θέμα και μίλησε στο Bloomberg.

Εντείνοντας τις εντάσεις, ο ισραηλινός στρατός επιτέθηκε στην πρωτεύουσα του Λιβάνου την Κυριακή, αναφέροντας ότι στόχευε τη Χεζμπολάχ, αφού η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση εκτόξευσε περισσότερα βλήματα στο βόρειο Ισραήλ. Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency.

Η επίθεση που έπληξε την ειρηνευτική συμφωνία

Την ώρα που όλοι ανέμεναν την επισφράγηση των πολυήμερων συνομιλιών με την υπογραφή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, η επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πρωτεύουσα του Λιβάνου την Κυριακή, αναφέροντας ότι στόχευε τη Χεζμπολάχ, αλλάζει το κλίμα ξανά και τροφοδοτει εντάσεις.

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων National News Agency.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι η Χεζμπολάχ είχε εξαπολύσει βλήματα προς κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντάς το ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ , δήλωσε ότι «δεν έχει νόημα» να συνεχιστούν οι συνομιλίες εάν οι ΗΠΑ δεν έχουν τη «βούληση και την ικανότητα» να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους και να εμποδίσουν το Ισραήλ να βομβαρδίζει τον Λίβανο.

Η Ισλαμική Δημοκρατία προειδοποίησε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις στη Βηρυτό δεν θα μείνουν «αναπάντητες», σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησε στον Γκαλιμπάφ, αναφέροντας ότι η Χεζμπολάχ επιτέθηκε «εντελώς χωρίς πρόκληση» και ότι δεν θα γίνει ανεκτή η εκτόξευση πυρών κατά του εδάφους του.