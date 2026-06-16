BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995

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Σε «περίπου 1%» ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) ότι αυξάνει το βασικό βραχυπρόθεσμο επιτόκιό της, ανεβάζοντας το κόστος δανεισμού στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 31 ετών.

Η αύξηση κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, η οποία ήταν ευρέως αναμενόμενη, φέρνει την Ιαπωνία σε αυτό που οι αναλυτές χαρακτήρισαν ως ένα κρίσιμο ορόσημο στην προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας να ομαλοποιήσει τη νομισματική πολιτική μετά από χρόνια εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων και αποπληθωρισμού, αναφέρουν οι Financial Times.

Το επιτόκιο πολιτικής της Τράπεζας της Ιαπωνίας ήταν τελευταία φορά στο 1% το 1995, όταν η κεντρική τράπεζα βρισκόταν στη διαδικασία μείωσης του κόστους δανεισμού μετά την έκρηξη της φούσκας των ιαπωνικών περιουσιακών στοιχείων στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ιαπωνίας άφησε να εννοηθεί ότι σκοπεύει να συνεχίσει αυτή τη διαδικασία ομαλοποίησης, αυξάνοντας το επιτόκιο πολιτικής και τον βαθμό της νομισματικής διευκόλυνσης «σε απάντηση στις εξελίξεις στην οικονομική δραστηριότητα και τις τιμές, καθώς και στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες».

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας ανακοίνωσε επίσης ότι από τον Απρίλιο του 2027 θα σταματήσει να μειώνει τις μηνιαίες αγορές ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, σταθεροποιώντας τις μηνιαίες αγορές τους με ρυθμό περίπου 2 τρισεκατομμυρίων γιεν. Αυτή η κίνηση ήταν επίσης ευρέως αναμενόμενη από την αγορά.

Το γιεν παρέμεινε σταθερό περίπου στα 160,2 γιεν έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση, ενώ ο μέσος όρος των μετοχών του δείκτη Nikkei 225 ξεπέρασε το επίπεδο ρεκόρ των 70.000 μονάδων, πριν υποχωρήσει.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας δήλωσε ότι ενώ οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου επιβάρυναν την οικονομική δραστηριότητα, «ο κίνδυνος σημαντικής επιβράδυνσης της οικονομίας φαίνεται να έχει μειωθεί σε σύγκριση με πριν από λίγο καιρό».

Χωρίς καλές επιλογές η BoJ – Αναμένονται ανακοινώσεις

Σημείωσε επίσης ότι η μετακύλιση των τιμών από τις υψηλότερες τιμές των καυσίμων προχωρούσε σχετικά γρήγορα και θα μπορούσε να εξαπλωθεί από τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων για να ωθήσει τον υποκείμενο πληθωρισμό τιμών καταναλωτή πάνω από τον στόχο του 2%.

Από τότε που έβγαλε την Ιαπωνία από τα αρνητικά επιτόκια το 2024, η Τράπεζα της Ιαπωνίας αύξησε τα επιτόκια δύο φορές το 2025. Αναμενόταν να εδραιωθεί σε ένα μοτίβο σταδιακής σύσφιγξης κάθε έξι μήνες περίπου. Ορισμένοι οικονομολόγοι πιστεύουν ότι μια περαιτέρω αύξηση 0,25 ποσοστιαίων μονάδων θα μπορούσε να έρθει ήδη από τον Οκτώβριο.

Η απόφαση αυτής της εβδομάδας για αύξηση των επιτοκίων ελήφθη με ψήφους 7-1 στην Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της τράπεζας, η οποία μειώθηκε σε οκτώ μέλη μετά την εισαγωγή του διοικητή Καζούο Ουέντα στο νοσοκομείο την περασμένη εβδομάδα.

Το διαφωνούν μέλος, Τοϊτσίρο Ασάντα, υποστήριξε ότι η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρουσίαζε στην Ιαπωνία μεγαλύτερους κινδύνους για την παραγωγή και την απασχόληση από τους ανοδικούς κινδύνους των τιμών.

«Η κατανομή των ψήφων είναι ενδιαφέρουσα και αντανακλά ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι λίγο πιο ισορροπημένο τώρα, ενώ προηγουμένως ήταν άνετα επιθετικό», δήλωσε στους FT ο Στέφαν Άκγκρικ, επικεφαλής της Ιαπωνίας στην Moody’s Analytics.

«Το γεγονός είναι επίσης ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας δεν έχει καλές επιλογές», πρόσθεσε. «Μπορούν να αυξήσουν τα επιτόκια για να περιορίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις ενισχύοντας το γεν, αλλά αυτό θα έβλαπτε την οικονομία».

Ο Ουέντα λαμβάνει θεραπεία για ηπατική πάθηση και δεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση ούτε ψήφισε. Αναμένεται να επιστρέψει για τη συνεδρίαση του Ιουλίου. Της συνεδρίασης αυτής της εβδομάδας προήδρευσε ένας από τους αναπληρωτές διοικητές της Τράπεζας της Ιαπωνίας, ο Ριόζο Χιμίνο.

Της απογευματινής συνέντευξης Τύπου θα ηγηθεί ο έτερος αναπληρωτής διοικητής της τράπεζας, ο Σινίτσι Ουτσίντα, τα σχόλια του οποίου θα εξεταστούν στενά για ενδείξεις σχετικά με το πώς η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν.