Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Έντονη νευρικότητα εμφανίζει το Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα, προσπαθώντας να αφομοιώσει μια έντονα ανοδική κίνηση το τελευταίο τριήμερο, που το έφερε σε νέα πολυετή υψηλά.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει απώλειες 0,21% στις 2.457,35 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 4,4 εκατ. τεμάχια. Πτώση 0,23% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.256,55 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 0,17% στις 2.840,47 μονάδες.

Κινήσεις αφομοίωσης

Μετά το ισχυρό ανοδικό ξέσπασμα, οι αγορές εισέρχονται σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων που διαμορφώνονται γύρω από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να επικεντρώνεται πλέον στη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική εφαρμογή της.

Η ισχυρή άνοδος των τελευταίων ημερών έχει οδηγήσει τον Γενικό Δείκτη σε τεχνικά υπεραγορασμένες ζώνες, γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα βραχυπρόθεσμων κινήσεων κατοχύρωσης κερδών, ιδιαίτερα μετά τη σημαντική άνοδο που έχει καταγράψει η αγορά από τα τέλη Απριλίου.

Ωστόσο, η εικόνα των θεμελιωδών μεγεθών παραμένει υποστηρικτική. Η ανθεκτικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και οι θετικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών αναμένεται να λειτουργήσουν ως ανάχωμα σε ενδεχόμενες πιέσεις, διατηρώντας ενεργό το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Το προσεχές διάστημα δεν αποκλείεται να χαρακτηρίζεται από αυξημένες διακυμάνσεις, καθώς οι αγορές θα συνεχίσουν να αποτιμούν τόσο τη γεωπολιτική αποκλιμάκωση όσο και τις επιπτώσεις της στην οικονομία και τις επιχειρήσεις.

Παρά τις πιθανές βραχυπρόθεσμες διορθώσεις, η ευρύτερη τάση παραμένει θετική όσο τα θεμελιώδη μεγέθη εξακολουθούν να στηρίζουν τις αποτιμήσεις.

Από τεχνικής πλευράς, η περιοχή των 2.400 μονάδων αναδεικνύεται στην πλησιέστερη και πιο κρίσιμη ζώνη στήριξης για τον Γενικό Δείκτη, αποτελώντας το πρώτο σημείο αναφοράς σε περίπτωση εκδήλωσης διορθωτικών κινήσεων.

Στο ταμπλό στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Στο ταμπλό τώρα, η Coca Cola και ο Τιτάν σημειώνουν απώλειες άνω του 1%, με τις Aktor, Cenergy, Aegean, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΗ, Metlen, ΕΛΧΑ, Κύπρου, Σαράντης, Allwyn, Εθνική, Jumbo, Alpha Bank και Optima να κινούνται ήπια πτωτικά.

Στον αντίποδα, η Βιοχάλκο σημειώνει κέρδη 1,02%, με τις Πειραιώς, Eurobank, Motor Oil, Helleniq Energy, Λάμδα και ΔΑΑ να κινούνται ήπια ανοδικά, ενώ ο ΟΤΕ είναι χωρίς μεταβολή.