 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(18) "Financial Industry"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(16) "Personal Finance"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(8) "Business"
}

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν την άνοδο της αγοράς οι πωλητές

Μετά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.478 μονάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει τάσεις αναδίπλωσης

Xρηματιστήριο Αθηνών 15.06.2026, 13:39
Σχολιάστε
Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν την άνοδο της αγοράς οι πωλητές
Αλεξάνδρα Τόμπρα

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σημαντικά έχουν περιοριστεί τα κέρδη στο χρηματιστήριο Αθηνών αυτήν την ώρα, με τους πωλητές να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, χωρίς όμως να διαταράσσουν την ανοδική κίνηση της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει κέρδη 1,26% στις 2.452,22 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 139,6 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 22,2 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 1,35% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 6.238,05 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός κέρδη 2,32% στις 2.812,14 μονάδες.

Υψηλότερα οι στόχοι

Μετά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.478 μονάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει τάσεις αναδίπλωσης, με τον δείκτη να κινείται στην περιοχή των 2.450 μονάδων, περιορίζοντας μέρος των αρχικών κερδών. Εύλογη η εμφάνιση πωλητών, οι οποίοι εκμεταλλεύονται την άνοδο για να κατοχυρώσουν κέρδη και να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους, χωρίς ωστόσο να διαταράσσεται μέχρι στιγμής η ευρύτερη ανοδική τάση της αγοράς.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται πλέον στην Παρασκευή 19 Ιουνίου, ημερομηνία με αυξημένη σημασία για την αγορά λόγω της τριπλής λήξης συμβολαίων στο χρηματιστήριο παραγώγων. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθεί και η αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών Stoxx, με τη CrediaBank να εντάσσεται στους δείκτες STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market, ενώ εκτός δεικτών τίθεται η Ελλάκτωρ. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και το rebalancing των δεικτών FTSE Russell, γεγονός που παραδοσιακά συνοδεύεται από αυξημένες συναλλαγές και υψηλότερο τζίρο. Στο μέτωπο των εγχώριων δεικτών, η CrediaBank εισέρχεται στον δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap αντικαθιστώντας τον Σαράντη, η οποία μεταφέρεται στον δείκτη FTSE/ATHEX Mid Cap.

Από τεχνικής πλευράς, η εικόνα της αγοράς παραμένει θετική όσο ο Γενικός Δείκτης διατηρείται πάνω από τη ζώνη των 2.407 μονάδων, επίπεδο που εξακολουθεί να υποστηρίζει το σενάριο συνέχισης της ανοδικής κίνησης στο άμεσο διάστημα. Ο βασικός στόχος για το 2026 παραμένει η περιοχή των 2.650-2.800 μονάδων, ενώ το stop έχει μεταφερθεί στις 2.324 μονάδες. Την ίδια στιγμή, ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της αγοράς, με τις προσδοκίες να επικεντρώνονται σε μια νέα προσπάθεια καταγραφής υψηλών ή, τουλάχιστον, στην επαναπροσέγγιση των πρόσφατων κορυφών του.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Aegean σημειώνει κέρδη 4,68%, με τις Alpha Bank και Eurobank να ακολουθούν με άνοδο 3,09% και 3,15% αντίστοιχα. Άνω του 2% η άνοδος σε Τιτάν, ΕΛΧΑ, Εθνική, Cenergy και Πειραιώς και άνω του 1% σε Coca Cola, Jumbo και Βιοχάλκο.

Ήπια ανοδικά κινούνται οι Metlen, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΑΑ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Allwyn, ενώ ήπια πτωτικά οι Λάμδα, Κύπρου, Helleniq Energy, Optima, Aktor και Σαράντης. Η Motor Oil χάνει 3,71%.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street
Τεχνολογία

Aνοδικές προβλέψεις για SpaceX και μετά το... διαστημικό ντεμπούτο
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Πιέστηκε ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Πιέστηκε ο FTSE 100
Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομόλογων
Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποδοχή με… ράλι της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ράλι υποδέχτηκε το ΧΑ τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν
Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Wall Street

Ράλι στη Wall Street, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Morgan Stanley: Ελκυστικές, με ισχυρές προοπτικές, οι ελληνικές τράπεζες
Τράπεζες

Morgan Stanley: Ελκυστικές οι ελληνικές τράπεζες με ισχυρές προοπτικές

Τι αναφέρει η Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες - Ο ρόλος που παίζει η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Στενά του Ορμούζ: Γιατί δεν θα είναι εύκολο να επαναλειτουργήσουν πλήρως
World

«Παγίδες» και «νάρκες» στον δρόμο προς το άνοιγμα του Ορμούζ

Μετά τον πρώτο ενθουσιασμό από τα χρηματιστήρια στο άκουσμα της είδησης για κατ' αρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ακολουθεί ο σκεπτικισμός για τα Στενά του Ορμούζ

Μελίνα Ζιάγκου
Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες
Markets

Τα hedge funds ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο

Η καταρχήν ειρηνευτική συμφωνία αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος από τις αγορές- Πού στρέφεται το ενδιαφέρον των hedge funds

Τζούλη Καλημέρη
Μουντιάλ 2026: Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί περισσότερο μπορεί να κερδίσει τον τίτλο
Business of Sport

Η χώρα που ο Τραμπ αντιπαθεί πιο πολύ ίσως σηκώσει την... κούπα

Η Ισπανία, φαβορί για το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026, βρίσκεται σε αντίθεση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ όσον αφορά το Ιράν, τη Γάζα, τις αμυντικές δαπάνες, τη μετανάστευση και την πράσινη ενέργεια

Δημήτρης Σταμούλης
Δημόσιο Χρέος: Πραγματοποιήθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ. ευρώ
Economy

Ολοκληρώθηκε η πρόωρη αποπληρωμή των 6,94 δισ.

Ποιο είναι το όφελος για το ελληνικό δημόσιο χρέος από την πρόωρη αποπληρωμή

Γιάννης Αγουρίδης
Στενά του Ορμούζ: Εγκλωβισμένα πάνω από 600 πλοία – Πώς και πότε θα αποδράσουν
Ποντοπόρος

Πώς και πότε θα αποδράσουν πάνω από 600 πλοία από τον Kόλπο

Οι εκπρόσωποι της ναυτιλιακής βιομηχανίας επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις πριν αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Λάμπρος Καραγεώργος
G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών
World

G7: Ξεκινάει η σύνοδος κορυφής – Η ατζέντα των ηγετών

Οι ηγέτες της G7 συναντώνται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Τζούλη Καλημέρη
ΑΔΜΗΕ: Ελκυστικό το επενδυτικό αφήγημα, λέει η Optima Bank – Στα 5,9 δισ. η RAB έως το 2029
Τράπεζες

Ελκυστικό το αφήγημα του ΑΔΜΗΕ, λέει η Optima Bank 

Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί επενδυτική επιλογή χαμηλού ρίσκου με υψηλές αποδόσεις και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από Xρηματιστήριο Αθηνών
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντικά ενισχυμένoι βγήκαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα

Δημήτρης Σταμούλης
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Μικτά πρόσημα – Πιέστηκε ο FTSE 100
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Με μικτά πρόσημα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια -Πιέστηκε ο FTSE 100

Ενισχύεται η αισιοδοξία των επενδυτών για τη Μέση Ανατολή

Αμερικανικά ομόλογα: Υποχωρούν οι αποδόσεις
Ομόλογα

Υποχωρούν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομόλογων

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν μετατοπίζει τις προσδοκίες των επενδυτών για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Υποδοχή με… ράλι της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Με ράλι υποδέχτηκε το ΧΑ τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Το Χρηματιστήριο Αθηνών ακολούθησε το «κύμα» ανόδου που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τερματισμό του πολέμου

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Wall Street: Ράλι μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Wall Street

Ράλι στη Wall Street, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Άλμα για SpaceX και αεροπορικές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συγκρατούν την άνοδο της αγοράς οι πωλητές
Xρηματιστήριο Αθηνών

Οι πωλητές βάζουν φρένο στο ράλι του Χρηματιστηρίου

Μετά το ισχυρό ανοδικό ξεκίνημα που οδήγησε τον Γενικό Δείκτη έως τις 2.478 μονάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει τάσεις αναδίπλωσης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Deutsche Bank: Γιατί προτιμά τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα
Ομόλογα

Deutsche Bank: Γιατί προτιμά τα αμερικανικά εταιρικά ομόλογα

Οι αναλυτές της Deutsche Bank έχουν πλέον μειώσει το βάρος στα ευρωπαϊκά εταιρικά ομόλογα

Latest News
Wall Street: Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία Τραμπ με Ιράν
Wall Street

Αλμα 450 μονάδων και νέο υψηλό για Dow μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντικά ενισχυμένoι βγήκαν και οι τρεις δείκτες της Wall Street τη Δευτέρα

Δημήτρης Σταμούλης
COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων
Green

COP26: Ο ηλεκτρισμός ως εναλλακτική των ορυκτών καυσίμων

«Οι ακτίνες του ήλιου δεν χρειάζεται να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ για να φτάσουν στη γη»

Αλέξανδρος Καψύλης
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Μουντιάλ 2026: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για…διαφημίσεις
Business of Sport

Μουντιάλ: Διαλείμματα για ενυδάτωση ή για...διαφημίσεις

Για πρώτη φορά μετά από 96 χρόνια, η FIFA χρησιμοποιεί «διαλείμματα ενυδάτωσης» για να χωρέσει διαφημίσεις

Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Κρίσιμα ορυκτά: Σκεπτικισμός των G7 στο αμερικανικό σχέδιο τιμολόγησης
World

Διαφωνίες στους κόλπους των G7 για τα κρίσιμα ορυκτά

Οι άλλες χώρες των G7 διατυπώνουν επιφυλάξεις για ενα σύστημα τιμών για τα κρίσιμα ορυκτά που προτείνουν οι ΗΠΑ και θα χρησιμοποιεί μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης

BEYOND Leadership Dialogue 2026: AI, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία στο επίκεντρο
Business

Διεθνής διάλογος στη BEYOND 2026 για το μέλλον της ψηφιακής εποχής

Η διεθνής συνάντηση στην BEYOND θα ανοίξει με υπουργική συνεδρία και τρεις στρατηγικούς διαλόγους για AI, ρυθμιστικό πλαίσιο και ψηφιακή ασφάλεια

Kaspersky: Ραγδαία αύξηση στις απάτες μέσω εφαρμογών μηνυμάτων
Τεχνολογία

Ξεπερνούν τα 200 δισ. δολάρια οι παγκόσμιες ζημιές από απάτες με μηνύματα

Νέα έρευνα της Kaspersky δείχνει ότι οι ψηφιακές απάτες εξαπλώνονται ραγδαία σε εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων, πλήττοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις - Παγκόσμιες ζημιές άνω των 200 δισ.

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους
Economy

Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται 13ή σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους

Πρόκειται για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία, δήλωσε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος

SpaceX: Θα συνεχίσει ανοδικά και μετά το ρεκόρ εισαγωγής στη Wall Street
Τεχνολογία

Aνοδικές προβλέψεις για SpaceX και μετά το... διαστημικό ντεμπούτο

Η SpaceX έχει καταστεί ήηδη η έκτη μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία σε κεφαλαιοποίηση και ο Μασκ ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο

Δημήτρης Σταμούλης
OpenAI: Δικαστική νίκη απέναντι στην xAI του Μασκ για εμπορικά μυστικά
Tεχνητή νοημοσύνη

Δικαστική νίκη Αλτμαν απέναντι στον Μασκ - Τι δεν απέδειξε η xAI

Η αγωγή της πλευράς Μασκ ισχυριζόταν ότι πρώην υπάλληλοι της xAI απέσπασαν εμπιστευτικές πληροφορίες προς όφελος της OpenAI

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών
World

Social Media: Αντιδράσεις για την απόφαση απαγόρευσης Στάρμερ για άτομα κάτω των 16 ετών

Meta, YouTube και Snapchat λένε ότι η απαγόρευση, η οποία θα εμπόδιζε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα τα οδηγήσει σε «λιγότερο ασφαλείς υπηρεσίες»

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 
Ακτοπλοΐα

Διευκρινίσεις Fast Ferries για Golden Star Ferries 

Η Fast Ferries, στην πρόσφατη επιστολή της προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού για θέματα ανταγωνισμού στην ακτοπλοΐα, αναφέρθηκε και στην Golden Star Ferries ως πιθανό στόχο εξαγοράς, είτε του συνόλου είτε μέρους του στόλου της

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»
World

Συνάντηση Τραμπ – Μακρόν: «Μέχρι την Παρασκευή θα είναι εντελώς ανοιχτό το Ορμούζ»

Ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Εμανουέλ Μακρόν στο Εβιάν – «Ίσως μπορούμε να κάνουμε κάτι για την Ουκρανία. Νομίζω ότι τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι είναι ανοιχτοί σε αυτό»

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Υπέρ της μείωσης της εξάρτησης απο τα Στενά του Ορμούζ
World

Εναλλακτικές διαδρομές για τα Στενά του Ορμούζ, ζητά η φον ντερ Λάιεν

Ναι, στις εναλλακτικές διαδρομές απο την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν - «Ψήφος» υπέρ του διαδρόμου IMEC (Ινδία-Μεση Ανατολή-ΕΕ)

Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Πότε θα επιστρέψει η οικονομία στην κανονική της κατάσταση
World

Μέση Ανατολή: Πότε θα κλείσουν οι πληγές στην παγκόσμια οικονομία

Η καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν δίνει μια ανάσα στην παγκόσμια οικονομία ωστόσο οι ειδικοί προειδοποιούν ότι χρειάζεται χρόνος για να επιστρέψει σε έναν κανονικό ρυθμό

Τζούλη Καλημέρη

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies