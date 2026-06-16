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Αποκλιμάκωση εντάσεων, άνοδος στις αγορές

Η πτώση του πετρελαίου, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και οι προσδοκίες για ηπιότερες πληθωριστικές πιέσεις ενισχύουν την επενδυτική αισιοδοξία. Νέα πολυετή υψηλά και στο Euronext Athens

Experts 16.06.2026, 07:00
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Αποκλιμάκωση εντάσεων, άνοδος στις αγορές
Άποψη Συμεών Μαυρουδής

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Η νέα χρηματιστηριακή εβδομάδα ξεκινά με σαφώς βελτιωμένο επενδυτικό κλίμα, καθώς οι αγορές επιχειρούν να προεξοφλήσουν ένα περιβάλλον χαμηλότερου γεωπολιτικού κινδύνου και ηπιότερων πληθωριστικών πιέσεων.

Καταρχάς, η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ λειτούργησε ως ισχυρός καταλύτης για τις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και επαναφέροντας τη διάθεση για ανάληψη κινδύνου.

Προφανώς, οι επενδυτές θεωρούν ότι η εξέλιξη αυτή μειώνει σημαντικά την πιθανότητα νέων διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Κι αυτό διότι, πλην άλλων, τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα παγκοσμίως.

Ως αποτέλεσμα, η αποκλιμάκωση της έντασης οδήγησε το αργό πετρέλαιο κοντά στα 80 δολάρια ανά βαρέλι για τα συμβόλαια στη Νέα Υόρκη, από επίπεδα που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν ξεπεράσει τα 115 δολάρια ανά βαρέλι.

Έτι περαιτέρω, η πτώση των ενεργειακών τιμών αποτελεί ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις χρηματιστηριακές αγορές, καθώς περιορίζει τις ανησυχίες για νέο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.

Έτσι, οι επενδυτές εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά τόσο για τα περιθώρια κερδοφορίας των επιχειρήσεων όσο και για τη διαθέσιμη καταναλωτική δαπάνη, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για την παγκόσμια οικονομία.

Προσέτι, στη Wall Street, οι βασικοί δείκτες κινούνται εκ νέου κοντά στα ιστορικά υψηλά τους. Ο Nasdaq ηγείται της ανόδου, καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν στις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες και στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Και, παρά τις κατά καιρούς ανησυχίες για τις υψηλές αποτιμήσεις, η αγορά εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης παραμένουν ισχυρές.

Επιπλέον, σημαντικό στήριγμα για το επενδυτικό κλίμα αποτελεί και η ανθεκτικότητα της εταιρικής κερδοφορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι στιγμής, η πλειονότητα των εταιρειών του S&P 500 που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα έχει ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενώ ο δείκτης οδεύει προς το πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ετήσιας αύξησης κερδών. Παρότι οι θετικές εκπλήξεις είναι μικρότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, η εικόνα παραμένει σαφώς καλύτερη από ό,τι φοβόταν η αγορά πριν από μερικούς μήνες.

Το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται τώρα στην αυριανή συνεδρίαση της Federal Reserve, με την πρωθύστερη παρατήρηση ότι οι αγορές των ΗΠΑ θα τελέσουν υπό αργία την Παρασκευή (Juneteenth National Independence Day).

Η αγορά θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα, ωστόσο το βάρος πέφτει στις δηλώσεις του νέου προέδρου Kevin Warsh και στις επικαιροποιημένες προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας. Οίκοθεν νοείται πως θα αναζητηθούν οποιεσδήποτε ενδείξεις για το κατά πόσο η Fed θεωρεί τις πρόσφατες πληθωριστικές πιέσεις προσωρινές ή αν εξακολουθεί να διατηρεί ανοικτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων αργότερα μέσα στο έτος.

Στην Ευρώπη, οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην πρόσφατη αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ και στα οφέλη που προκύπτουν από τη σημαντική πτώση των ενεργειακών τιμών. Η αποκλιμάκωση του κόστους ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς μπορεί να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά τους και να περιορίσει τις πιέσεις στα περιθώρια κέρδους.

Θετική παραμένει και η εικόνα στο ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο συνεχίζει να συγκαταλέγεται στις αγορές με τις καλύτερες αποδόσεις διεθνώς. Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε υψηλά που είχαν να καταγραφούν από το 2009, ενώ ο τραπεζικός κλάδος εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό της ανόδου. Οι πρόσφατες θετικές εκθέσεις ξένων επενδυτικών οίκων για τις ελληνικές τράπεζες, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες για πιθανή αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς τα επόμενα χρόνια, συνεχίζουν να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια.

Παράλληλα, η πτώση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να ευνοήσει κλάδους όπως ο τουρισμός, οι αερομεταφορές, οι μεταφορές και η βιομηχανία, καθώς μειώνει το λειτουργικό τους κόστος σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου. Αντίθετα, οι εταιρείες διύλισης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν βραχυπρόθεσμες πιέσεις, μετά την έντονη ανοδική κίνηση που κατέγραψαν κατά τη διάρκεια της περιόδου γεωπολιτικής έντασης.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, η εικόνα παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Ο Γενικός Δείκτης κινείται σε υψηλά που είχαν να εμφανιστούν από το 2009, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική αγορά συνεχίζει να υπεραποδίδει έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών. Οι τράπεζες παραμένουν βασικός μοχλός της ανόδου, ενισχυμένες από τις θετικές εκθέσεις ξένων οίκων και τις προσδοκίες για περαιτέρω εισροές κεφαλαίων ενόψει πιθανών αναβαθμίσεων της ελληνικής αγοράς σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς.

Παράλληλα, η υποχώρηση των τιμών της ενέργειας δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για εταιρείες που συνδέονται με τον τουρισμό, τις μεταφορές και τη βιομηχανία, καθώς βελτιώνει τις προοπτικές κερδοφορίας τους ενόψει της θερινής περιόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται επίσης η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, καθώς και οι επικείμενες αναδιαρθρώσεις δεικτών, οι οποίες αναμένεται να διατηρήσουν υψηλή τη συναλλακτική δραστηριότητα.

Εξάλλου, η ανθεκτικότητα των περισσοτέρων μετοχών και εν μέσω κρίσης απέδειξε για άλλη μια φορά ότι έχει βελτιωθεί αισθητά η ποιότητα της μετοχικής βάσης, ενώ το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυτών παραμένει ζωντανό παρά την 24μηνη ανοδική πορεία.

Ο Συμεών Μαυρουδής είναι Διαχειριστής Α/Κ και ιδιωτικών χαρτοφυλακίων στη Fast Finance ΑΕΠΕΥ

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