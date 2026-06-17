Λιονέλ Μέσι: Η μανία με τα αυτοκόλλητα Μουντιάλ πυροδοτεί τη μαύρη αγορά στην Αργεντινή

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Σε πραγματική μανία έχει μετατραπεί η συλλογή αυτοκόλλητων του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αργεντινή, με το πιο περιζήτητο τρόπαιο να μην είναι άλλο από το σπάνιο χρυσό αυτοκόλλητο του Λιονέλ Μέσι.

Καθώς ο Αργεντινός σούπερ σταρ ετοιμάζεται για το έκτο και τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του, χιλιάδες συλλέκτες συγκεντρώνονται κάθε Σαββατοκύριακο στο ιστορικό Parque Rivadavia του Μπουένος Άιρες για να ανταλλάξουν αυτοκόλλητα και να συμπληρώσουν τα άλμπουμ της Panini, αναφέρει από την πρωτεύουσα της Αργεντινής το Bloomberg.

Το φετινό άλμπουμ περιλαμβάνει 980 αυτοκόλλητα, ενώ η εταιρεία έχει κυκλοφορήσει και 20 σπάνιες συλλεκτικές εκδόσεις κορυφαίων ποδοσφαιριστών σε τέσσερις εκδοχές: μωβ, χάλκινη, ασημένια και χρυσή. Ένα επιπλέον συλλεκτικό αυτοκόλλητο εμφανίζεται κατά μέσο όρο σε κάθε 100 συσκευασίες, δήλωσε η Panini στο Bloomberg.

Μαύρη αγορά για τον Μέσι

Η ζήτηση για τον «χρυσό Μέσι» έχει δημιουργήσει μια μικρή παράλληλη οικονομία. Συλλέκτες αγοράζουν, πωλούν και ανταλλάσσουν σπάνια αυτοκόλλητα, με ορισμένα να φτάνουν σε τιμές άνω των 100 δολαρίων.

Η τρέλα έχει συμβάλει στην τροφοδότηση των ελλείψεων και έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Η Panini συνιστά την πώληση συσκευασιών επτά αυτοκόλλητων για περίπου 1,40 δολάρια ΗΠΑ, αλλά τα περίπτερα, ή τα καταστήματα της γειτονιάς, που καταφέρνουν να έχουν μετοχές που κοστίζουν έως και 2,10 δολάρια ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Ερνέστο Ακιούνα, επικεφαλής του συνδικάτου περίπτερων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, η αριστερή κυβέρνηση της Αργεντινής παρενέβη εν μέσω ελλείψεων. Υπό τον φιλελεύθερο πρόεδρο Χαβιέ Μιλέι, ο Ακιούνα σημείωσε στο Bloomberg πωςτο συνδικάτο δεν έχει ασχοληθεί με το ζήτημα.

Μοναδικός στόχος το… χαρτάκι με τον Μέσι

Ο 14χρονος Φράνκο Λογιουράτο, που έχει ήδη ολοκληρώσει το άλμπουμ του, τονίζει πως ο μοναδικός του στόχος είναι πλέον να βρει το χρυσό αυτοκόλλητο του Μέσι. «Είναι το τελευταίο του Παγκόσμιο Κύπελλο και το αυτοκόλλητο είναι χρυσό. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που υπάρχει», λέει χαρακτηριστικά.

Η φρενίτιδα έχει προκαλέσει ελλείψεις στην αγορά και άνοδο των τιμών, με πολλά περίπτερα να πωλούν τα πακέτα σημαντικά ακριβότερα από τη συνιστώμενη τιμή της Panini. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί μια ολόκληρη κοινότητα συλλεκτών και μεταπωλητών, με ορισμένους νεαρούς, παιδιά 10-12 ετών, να κερδίζουν ακόμη και 100 δολάρια την ημέρα από αγοραπωλησίες αυτοκόλλητων.

Ανάμεσα στους τυχερούς που κατάφεραν να αποκτήσουν τον χρυσό Μέσι είναι ο 22χρονος Σαντιάγο Άρσε, ο οποίος τον προσφέρει προς πώληση έναντι 140 δολαρίων, αφού προηγουμένως αντάλλαξε μια σειρά από εξίσου σπάνια αυτοκόλλητα κορυφαίων παικτών. Για πολλούς συλλέκτες, όμως, η αξία δεν είναι μόνο χρηματική. «Κάθε σπάνιο αυτοκόλλητο έχει τη δική του ιστορία. Κάθε ένα είναι μια μάχη που κερδήθηκε», λέει.

Κι ενώ κάποιοι κυνηγούν τις χρυσές εκδόσεις, άλλοι αρκούνται στη χαρά της συλλογής. Ο 11χρονος Ταχιέλ Κορτές πανηγύριζε επειδή βρήκε απλώς το κανονικό αυτοκόλλητο του Μέσι. «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχω τον Μέσι!», είπε χαμογελώντας, αποδεικνύοντας ότι στην Αργεντινή η λατρεία για τον αρχηγό της εθνικής ομάδας παραμένει αξεπέραστη.