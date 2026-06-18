Ιράν: Πού φυλάσσονται τα δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα περιουσιακά στοιχεία

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Ένα μεγάλο έπαθλο έχει ως στόχο το Ιράν καθώς εισέρχεται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση Τραμπ με δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια δεσμευμένα στο εξωτερικό, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της οικονομίας του που έχει πληγεί από την κρίση.

Μερικά από τα περιουσιακά στοιχεία έχουν παγώσει σχεδόν για όσο διάστημα υπάρχει η Ισλαμική Δημοκρατία, η οποία χρονολογείται από την επανάσταση του 1979. Αλλά τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ως επί το πλείστον πιο πρόσφατες πληρωμές για τις πωλήσεις πετρελαίου του Ιράν στην Κίνα, την Ινδία, τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία – τα χρήματα «κόλλησαν» όταν ο Τραμπ αποσύρθηκε από την πυρηνική συμφωνία της κυβέρνησης Ομπάμα και επανέφερε τις κυρώσεις στο Ιράν το 2018, θυμίζει η Wall Street Journal.

Οι εκτιμήσεις για την αξία των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων στο εξωτερικό ποικίλλουν, με την Τεχεράνη να λέει ότι είναι τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλοι ειδικοί το τοποθετούν πολύ χαμηλότερα. Η προτεραιότητα της Τεχεράνης είναι να ξεμπλοκάρει αρχικά 24 δισεκατομμύρια δολάρια σε φάσεις.

Η αποδέσμευση ορισμένων από τα μετρητά θα επέτρεπε στους ηγέτες του Ιράν να αυξήσουν την αξία του νομίσματος της χώρας και να μειώσουν τον πληθωρισμό, δήλωσε στην Journal ο Εσφαντιάρ Μπατμανγκελίτζ, διευθύνων σύμβουλος του think tank Bourse & Bazaar Foundation, με επίκεντρο την οικονομία. Αλλά «το Ιράν θα εξακολουθεί να έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο να επιδιώξει ευρύτερη άρση των κυρώσεων», είπε.

Που βρίσκονται τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν

ΚΙΝΑ: 20 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια

Η Κίνα είναι εδώ και καιρό ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου και οι εκτιμήσεις για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης εκεί κυμαίνονται από 20 έως 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ΗΠΑ είναι σε θέση να εμποδίσουν τις χώρες να πληρώνουν το Ιράν για πετρέλαιο, επειδή σχεδόν όλες οι παγκόσμιες συμφωνίες πετρελαίου πραγματοποιούνται σε δολάρια. Το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να αποκλείσει χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από το σύστημα του δολαρίου εάν παραβιάσουν τις κυρώσεις, ένα ισχυρό εργαλείο που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο από τις ΗΠΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ακόμα και μετά την έναρξη του πολέμου, η Κίνα συνέχισε να αγοράζει κρυφά ιρανικό πετρέλαιο, ανέφερε η Wall Street Journal. Το Ιράν μπόρεσε να αξιοποιήσει ορισμένα από αυτά τα κεφάλαια για να αγοράσει κινεζικά μηχανήματα και ανταλλακτικά αυτοκινήτων, μεταξύ άλλων, ανέφερε η Journal.

ΙΡΑΚ: 15 δισεκατομμύρια δολάρια

Το Ιράκ είναι ένας σημαντικός αγοραστής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου από το Ιράν, τον γείτονά του, αλλά οι περιορισμοί των ΗΠΑ εμποδίζουν εδώ και καιρό τη Βαγδάτη να πληρώσει για τις υπηρεσίες.

ΙΝΔΙΑ: 7 δισεκατομμύρια δολάρια

Πριν ο Τραμπ αποσυρθεί από την πυρηνική συμφωνία της εποχής Ομπάμα, η Ινδία ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου του Ιράν. Οι κυρώσεις της κυβέρνησης Τραμπ ανάγκασαν τις ινδικές τράπεζες να παρακρατήσουν πληρωμές για τις αγορές ιρανικού αργού πετρελαίου.

ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ: 7 δισεκατομμύρια δολάρια

Όπως η Ινδία και η Κίνα, η Νότια Κορέα ήταν ένας σημαντικός πελάτης πετρελαίου του Ιράν πριν η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ επιβάλει κυρώσεις. Πολλά από τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια που είχαν παγώσει εκεί μεταφέρθηκαν αργότερα στο Κατάρ στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με τις ΗΠΑ.

ΚΑΤΑΡ: 6 δισεκατομμύρια δολάρια

Οι ΗΠΑ άλλαξαν πορεία μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ από τη Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, μια οργάνωση που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη επιτρέψει στο Κατάρ να μεταφέρει τα κεφάλαια, τα οποία προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό στην παροχή πρόσβασης στο Ιράν σε αυτά τα κεφάλαια.

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ: 8 δισεκατομμύρια δολάρια

Ιρανικά περιουσιακά στοιχεία διατηρούνται επίσης στην Ιαπωνία, το Λουξεμβούργο, το Ομάν, ακόμη και στις ΗΠΑ.