EDF: Κλείνει πυρηνικά εργοστάσια λόγω καύσωνα

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Σε μείωση της παραγωγής τεσσάρων πυρηνικών σταθμών την επόμενη εβδομάδα προσανατολίζεται η γαλλική EDF λόγω των υψηλών θερμοκρασιών του νερού ψύξης στους ποταμούς Ροδανό και Γκαρόν.

Η EDF επικαλέστηκε «προβλέψεις για υψηλές θερμοκρασίες στον ποταμό Ροδανό» λόγω του αναμενόμενου καύσωνα στη Γαλλία για να εξηγήσει την πιθανότητα μείωσης της παραγωγής σε πυρηνικούς σταθμούς στην περιοχή Auvergne-Rhône-Alpes.

Εάν οι μειώσεις της δραστηριότητας των σταθμών παραγωγής ενέργειας αποδειχθούν απαραίτητες, αυτές θα πραγματοποιηθούν από το Σάββατο 20 Ιουνίου στο Saint-Alban και από την Τρίτη 23 Ιουνίου στο Bugey, ανακοίνωσε η εταιρεία σε δελτίο τύπου. Η EDF διαβεβαίωσε επίσης τους πελάτες της ότι θα παρέχονται πιο λεπτομερή δεδομένα την προηγούμενη ημέρα κάθε ημέρας μειωμένης δραστηριότητας και ότι τυχόν περιοριστικά μέτρα θα συνοδεύονται από συγκεκριμένη ανακοίνωση .

Πότε κλείνει εργοστάσια η EDF

Σε περίπτωση ακραίας ζέστης, η άνοδος της θερμοκρασίας των ποταμών μπορεί να αναγκάσει την EDF να μειώσει ή ακόμα και να σταματήσει την παραγωγή ενέργειας για να αποφύγει την περαιτέρω θέρμανση των υδάτινων οδών πάνω απο συγκεκριμένα όρια για την προστασία της άγριας ζωής και της βλάστησης.

Οι διακοπές λειτουργίας ή οι περιορισμοί για περιβαλλοντικούς λόγους έχουν περιορισμένη επίδραση στην πυρηνική παραγωγή της EDF, με εκτιμώμενη ετήσια μείωση 0,3%.

Ωστόσο, στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και χωρίς προσαρμογή, αυτή η μείωση θα μπορούσε να φτάσει κατά μέσο όρο το 1,4% έως το 2035 και στη συνέχεια το 1,5% έως το 2050.

«Επαγρύπνηση»

Περισσότερο από το ήμισυ του πληθυσμού της Γαλλίας βρίσκεται υπό προειδοποίηση για σοβαρά καιρικά φαινόμενα, καθώς μεγάλα τμήματα της δυτικής Ευρώπης βιώνουν το δεύτερο ακραίο καύσωνα του έτους, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Ακραία επαγρύπνηση από όλους» ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, καλώντας τους πολίτες να «φροντίσουν τους ηλικιωμένους και πιο ευάλωτους ανθρώπους μας» και να ακολουθήσουν τις συμβουλές της κυβέρνησης. «Περνάμε δύσκολες μέρες», είπε.

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία, Météo-France, επέκτεινε την πορτοκαλί προειδοποίηση για καύσωνα σε 60 από τα 96 ηπειρωτικά διαμερίσματα της χώρας – όπου ζουν περίπου 41 εκατομμύρια άνθρωποι – την Παρασκευή και το Σάββατο, προειδοποιώντας για ένα «εκτεταμένο, παρατεταμένο και έντονο» κύμα καύσωνα.