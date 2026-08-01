British Airways: Κέρδη απο τις αλλαγές δρομολογίων λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

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Ωφελημένη δείχνει η British Airways κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους από την αλλαγή δρομολογίων που κάνουν -κυρίως οι επαγγελματιες ταξιδιώτες – για να αποφύγουν τη Μέση Ανατολή.

Ο ιδιοκτήτης της, η International Airlines Group ( IAG ) δήλωσε ότι η συνολική χωρητικότητα μειώθηκε κατά 0,1% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους έως τον Ιούνιο, λόγω της μείωσης της χωρητικότητας κατά 17% στις πτήσεις της προς την Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ασία κατά το δεύτερο τρίμηνο και παράλληλα μείωσε τις προοπτικές ανάπτυξης της παραγωγικής της ικανότητας λόγω της σύγκρουσης.

Η British Airways επωφελήθηκε από την πρόσθετη ζήτηση από τους πελάτες, ιδίως από εταιρικούς ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν τα δρομολόγιά της για να αποφύγουν τη Μέση Ανατολή, ανέφερε η IAG.

Η επιχείρηση έχει επίσης αναπτύξει σταδιακή χωρητικότητα σε προορισμούς όπως η Μπανγκόκ, η Κουάλα Λουμπούρ και η Σιγκαπούρη «για να καλύψει τη ζήτηση από ταξιδιώτες που αποφεύγουν τη Μέση Ανατολή», ανέφερε.

Δεδομένου ότι η British Airways έχει αυξήσει τις πτήσεις της προς περιοχές της Ασίας, όπου προηγουμένως θα υπήρχε υψηλή επιβατική κίνηση μέσω του Κόλπου, η επιχείρηση επωφελείται από το γεγονός ότι οι πελάτες δεν ανταποκρίνονται μέσω της Μέσης Ανατολής, δήλωσε εκπρόσωπος σε ανακοίνωσή της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η British Airways : Καθαρά κέρδη 732 εκατ. ευρώ

Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τις Iberia και Aer Lingus στο χαρτοφυλάκιό του, έχει μειώσει τις προσδοκίες για τη χωρητικότητά του, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τον όγκο των πτήσεων.

Αρχικά, ο όμιλος ανέμενε αύξηση της χωρητικότητας κατά 3% για το έτος. Στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου νωρίτερα φέτος, ο όμιλος δήλωσε ότι ανέμενε αύξηση της χωρητικότητας —μετρούμενης με βάση τα διαθέσιμα χιλιόμετρα θέσεων— κατά περίπου 1% το δεύτερο τρίμηνο και κατά 2% το τρίτο τρίμηνο.

Την Παρασκευή, αναθεώρησε τις προσδοκίες για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας σε σταθερές σε ετήσια βάση.

Τα λειτουργικά αποτελέσματα προ έκτακτων στοιχείων ανήλθαν σε 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ότι η μέτρηση θα ήταν 1,37 δισεκατομμύρια ευρώ (1,58 δισεκατομμύρια δολάρια) για το τρίμηνο, σύμφωνα με τις μέσες εκτιμήσεις της εταιρείας.

Τα καθαρά κέρδη για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν σε 732 εκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με 1,13 δισεκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο όμιλος αεροπορικών εταιρειών δήλωσε ότι τα έσοδα στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 0,2% στα 8,88 δισεκατομμύρια ευρώ.