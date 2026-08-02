WestJet: Σε απεργία οι αεροσυνοδοί της αεροπορικής – Τι ισχύει για τις αλλαγές δρομολογίων

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Απεργούν οι αεροσυνοδοί της δεύτερης μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας του Καναδά, WestJet, κατά τη διάρκεια ενός από τα πιο πολυσύχναστα Σαββατοκύριακα των καλοκαιρινών διακοπών στη χώρα.

Η απεργία επικεντρώνεται σε ζητήματα που σχετίζονται με τις αμοιβές, και συγκεκριμένα την αποζημίωση για την εργασία που κάνουν όταν το αεροπλάνο δεν έχει ακόμη απογειωθεί.

Από την πλευρά της, η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε να καθηλώνει τις πτήσεις της την Παρασκευή και προσφέρει δωρεάν ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στους επιβάτες με αεροπλάνα που απογειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και μέχρι την Τρίτη, αναφέρει το BBC.

Σημειώνεται ότι η WestJet, με έδρα το Calgary, η οποία πετάει σε περισσότερους από 130 καναδικούς και διεθνείς προορισμούς, αναφέρει ότι «παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχει δεσμευτεί να επιτύχει μια προσωρινή συμφωνία που θα αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή και τον επαγγελματισμό του πληρώματος καμπίνας της WestJet».

Η WestJet ακύρωσε το Σάββατο 309 πτήσεις

Η WestJet δήλωσε ότι θα προσφέρει αλλαγές και ακυρώσεις πτήσεων χωρίς επιπλέον χρέωση για τους ταξιδιώτες που πετούν μεταξύ Πέμπτης και Τρίτης. Σημειώνοντας «την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας», η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι «άρχισε να εκδίδει ακυρώσεις και να μειώνει τις πτήσεις».

Η εταιρεία ανέφερε ότι 309 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο, γι’ αυτό και ζήτησε από τους επιβάτες να ελέγξουν την κατάσταση της πτήσης τους πριν αναχωρήσουν για το αεροδρόμιο.

Οι πτήσεις της WestJet Encore που έχουν κρατηθεί με Q400 και οι πτήσεις κοινού κωδικού της WestJet δεν θα επηρεαστούν από πιθανές διακοπές στην εργασία, αναφέρει η WestJet.

Η νομοθεσία για τους επιβάτες στον Καναδά επιβάλλουν στις αεροπορικές να κάνουν εκ νέου κράτηση στους επιβάτες στην επόμενη διαθέσιμη πτήση είτε από τον δικό τους στόλο είτε σε συνεργαζόμενη αεροπορική εταιρεία, και εάν και οι δύο επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, τότε πρέπει να τους κάνουν κράτηση σε ανταγωνίστρια εταιρεία

Ποιο είναι το επίμεχο ζήτησμα στην απεργία

Οι αεροσυνοδοί και η WestJet βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για τη σύναψη συμβάσεων από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το συνδικάτο CUPE 8125 που εκπροσωπεί τους αεροσυνοδούς εξέδωσε ειδοποίηση 72 ωρών για απεργία.

«Ήμασταν σαφείς σχετικά με το τι πρέπει να αλλάξει και έχουμε εργαστεί σκληρά για να καταλήξουμε σε μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε η Alia Hussain, πρόεδρος του CUPE 8125, προσθέτοντας ότι στόχος του συνδικάτου ήταν να επιτευχθεί μια συμφωνία χωρίς να διαταραχθούν τα αεροπορικά ταξίδια.

Ένα επίμαχο ζήτημα είναι οι αμοιβές, με το συνδικάτο να λέει ότι οι αεροσυνοδοί αναμένεται να εργάζονται άμισθοι έως και 35 ώρες το μήνα για καθήκοντα που εκτελούνται όταν το αεροπλάνο δεν έχει ακόμη απογειωθεί.