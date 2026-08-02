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Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου

Από την προσεχή Δευτέρα οι «μπλε» ταυτότητες παύουν να ισχύουν για ταξίδια στο εξωτερικό

Κοινωνία 02.08.2026, 12:16
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Ταυτότητες: Ποιες αλλαγές θα ισχύουν από 3 Αυγούστου
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Εκπνέει η προθεσμία για τις παλαιού τύπου ταυτότητες όσον αφορά τα ταξίδια στο εξωτερικό. Από τη Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2026, παύουν να ισχύουν τα «μπλε» πλαστικοποιημένα δελτία για προορισμούς ακόμα και εντός ζώνης Σένγκεν.

Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο.

Πού δόθηκε παράταση

Η παράταση που έχει δοθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2027 αφορά στη χρήση των παλαιών αστυνομικών ταυτοτήτων σε συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες.

Η σχετική υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5441/30.09.2024, προβλέπει ότι οι παλιές ταυτότητες θα εξακολουθήσουν να γίνονται δεκτές στις διαδικασίες εξ αποστάσεως ταυτοποίησης που απαιτούνται για την έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης.

Αυτό σημαίνει ότι για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή.

Η αλλαγή που θα ισχύσει τη Δευτέρα για όσους ταξιδεύουν οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων

Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου.

Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτομάτως μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη.

Αντιθέτως, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους.

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