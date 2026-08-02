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Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα

Για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια», η Ουγγαρία κατεβάζει το διακόπτη στον πυρηνικό σταθμό του Πακς

World 02.08.2026, 11:21
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Ουγγαρία: Αναστέλλει τη λειτουργία του πυρηνικού της σταθμού εξαιτίας του καύσωνα
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Την αναστολή λειτουργίας του μοναδικού πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας ανακοίνωσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ, για «πρώτη φορά σε 44 χρόνια», εξαιτίας της πολύ χαμηλής στάθμης των υδάτων του Δούναβη.

«Εξαιτίας της νέας πτώσης της στάθμης των υδάτων του Δούναβη, μια από δύο τελευταίες μονάδες παραγωγής στον πυρηνικό σταθμό Πακς θα τεθεί εκτός λειτουργίας στη 1.30 το πρωί» σήμερα (τοπική ώρα, 02.30 ώρα Ελλάδας), έγραψε ο πρωθυπουργός στον λογαριασμό του στο Χ λίγο πριν από την προγραμματισμένη διακοπή.

«Η παραγωγή του σταθμού θα μειωθεί έτσι σε μόλις 240 μεγαβάτ», δήλωσε ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας ότι ο σταθμός «θα σταματήσει εντελώς τη λειτουργία του για πρώτη φορά σε 44 χρόνια».

Το εργοστάσιο Πακς, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων νοτίως της Βουδαπέστης, καλύπτει περίπου το 40% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Την Παρασκευή, η εταιρεία που εκμεταλλεύεται τον σταθμό, οι τέσσερις αντιδραστήρες του οποίου, που έχουν κατασκευαστεί με τεχνολογία της σοβιετικής εποχής ψύχονται με νερό που αντλείται από τον Δούναβη, είχε ανακοινώσει ότι η νέα υποχώρηση της στάθμης των υδάτων θα μπορούσε να οδηγήσει στην πλήρη αναστολή λειτουργίας του σταθμού προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Ωστόσο η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει ότι η λειτουργία θα μπορούσε να διακοπεί ακόμα και το σαββατοκύριακο.

Εξαιτίας της παρατεταμένης έλλειψης βροχοπτώσεων και της ακραίας ζέστης που πλήττει την Ευρώπη από την άνοιξη, η στάθμη του νερού στον Δούναβη έχει φθάσει σε κάποια σημεία σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο. Και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών -από 40° Κελσίου έως 42° Κελσίου–που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες στην κεντροευρωπαϊκή χώρα.

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