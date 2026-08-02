Βολφράμιο: Νέο κοίτασμα στις ΗΠΑ αλλάζει τα δεδομένα – Γιατί η NASA «μπλοκάρει» την εξόρυξη

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Το μεγαλύτερο κοίτασμα σε βολφράμιο στην Αμερική ανακοίνωσε ότι ανακάλυψε μια αμερικανική μεταλλευτική εταιρεία.

Αν και πρόκειται για ένα κρίσιμο μέταλλο στην αμυντική βιομηχανία, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη, η NASA φαίνεται ότι βάζει εμπόδια στην περαιτέρω ανάπτυξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

Πιο ειδικά, η ανακάλυψη βολφραμίου περιγράφεται λεπτομερώς σε μια έκθεση που είδαν οι Financial Times μετά από ένα πρόσφατο πρόγραμμα γεώτρησης που υλοποίησε η εταιρεία 3 Proton Lithium στο έργο Railroad Valley Minerals Project, που βρίσκεται σε ένα απομακρυσμένο τμήμα της ερήμου Great Basin στην ανατολική Νεβάδα.

Ωστόσο, η NASA υποστηρίζει ότι το ένα τρίτο της ανωτέρω περιοχής καλύπτει ένα μοναδικό σημείο, το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση σημάτων που εκπέμπονται προς τη Γη από δορυφόρους στο διάστημα, και έτσι η εξόρυξη στην περιοχή θα απειλούσε τις δραστηριότητές της.

«Πρόκειται για ένα μέταλλο που οι ΗΠΑ σταμάτησαν να εξορύσσουν πριν από μια δεκαετία και τώρα το εισάγουν, ενώ η Κίνα ελέγχει και χειραγωγεί την παγκόσμια αγορά», δήλωσε στους FT ο Kevin Moore, πρόεδρος και οικονομικός διευθυντής της 3PL.

Από την άλλη, η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι το Πεκίνο «δεσμεύεται να διατηρήσει τη σταθερότητα των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού».

Βολφράμιο: Ζήτημα εθνικής ασφάλειας

Το μέγεθος του κοιτάσματος, σύμφωνα με τον Moore, «δεν είναι θέμα εξόρυξης αλλά θέμα εθνικής ασφάλειας».

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας, το κοίτασμα ανέρχεται σε 1,78 εκατομμύρια τόνους, και αν η εξόρυξή του αποδειχθεί εμπορικά βιώσιμη, τότε το εν λόγω κοίτασμα θα ήταν πέντε φορές μεγαλύερο από αμέσως επόμενο μεγάλο κοίτασμα στις ΗΠΑ.

Η 3PL έχει εκτιμήσει την αξία του σε περίπου 152 δισ. δολάρια με βάση τις τρέχουσες τιμές, οι οποίες έχουν εκτοξευθεί εν μέσω σοβαρής έλλειψης.

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση του μεγέθους του κοιτάσματος δεν περιλαμβάνει την περιοχή όπου η γεώτρηση εμποδίζεται επί του παρόντος από τη NASA.

Οι ΗΠΑ κινητοποιούνται για εξορύξεις

Από τον Φεβρουάριο του 2025 η αγορά βολφραμίου έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 600%, λόγω της ισχυρής ζήτησης από τις βιομηχανίες αεροδιαστημικής, όπλων και εργαλείων αλλά και επειδή η Κίνα επιβάλλει ελέγχους στις εξαγωγές, η οποία κατέχει το 80% της παγκόσμιας αγοράς.

Ως εκ τούτου, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα σε κρίσιμα εξορυκτικά έργα, καθώς επιδιώκει να «σπάσει» την κυριαρχία του Πεκίνου στον στρατηγικό αυτόν τομέα.

Πέρυσι πρόσθεσε το Railroad Valley της 3PL στο FAST-41, ένα ομοσπονδιακό πρόγραμμα που στοχεύει στην επιτάχυνση των εγκρίσεων.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι έτοιμη να διαθέσει έως και 1,6 δισ. δολάρια για ένα σχεδιαζόμενο ορυχείο βολφραμίου στο Καζακστάν, αναφέρουν οι FT, το οποίο αναπτύσσεται από μια ομάδα που σχεδιάζει να συγχωνευθεί με μια εικονική εταιρεία που υποστηρίζεται από τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και τον Έρικ Τραμπ.

Θα καθυστερήσει η αναπτυξη του κοιτάσματος

Από την πλευρά της, η 3PL, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 50 εκατ. δολάρια για την υλοποίηση του έργου της, ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση Τραμπ και στο Κογκρέσο για την ανατροπή μιας 20ετούς ομοσπονδιακής απαγόρευσης του 2023 αναφορικά με την εξόρυξη και την εξερεύνηση σε ένα τμήμα 17 τετραγωνικών μιλίων της εν λόγω περιοχής.

Σύμφωνα με αναλυτές, η ανακάλυψη ενός τόσο μεγάλου κοιτάσματος βολφραμίου στις ΗΠΑ θα προκαλέσει τεράστιο ενδιαφέρον λόγω των περιορισμένων αποθεμάτων παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, η αξιοποίηση του κοιτάσματος μπορεί να χρειαστεί μέχρι και πέντε χρόνια, αναφέρει ο Timothy Puko, αναλυτής στην Eurasia Group.