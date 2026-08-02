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Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική και Βοιωτία – Νέα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Φθιώτιδα, Άργος

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Επικαιρότητα 02.08.2026, 10:49
Upd: 13:23
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Πυρκαγιές: Εφιάλτης σε Αττική και Βοιωτία – Νέα μέτωπα σε Κεφαλονιά, Φθιώτιδα, Άργος
Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης

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Σε πλήρη εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στη Δυτική Αττική, το ένα μέτωπο είναι προς την Αγία Παρασκευή, σε δασικό κομμάτι ενώ το δεύτερο είναι αυτό που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδηλίου, όπου πρόκειται για ζώνη μίξης δασών-οικισμών, περιοχή δηλαδή με διάσπαρτες κατοικίες.

Νωρίτερα, διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής προκειμένου να απομακρυνθούν λόγω της πυρκαγιάς. Ειδικότερα εκκενώθηκαν οι περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι, ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων, Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιος Σαράντης.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ξέσπασε νέα φωτιά στην Κεφαλονιά, ενώ το πρωί της Κυριακής νέες πυρκαγιές σημειώθηκαν σε Φθιώτιδα και Άργος.

Live οι εξελίξεις από το in.gr

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