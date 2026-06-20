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Φουά γκρα: Η Κίνα εκτοξεύει την παραγωγή και απειλεί το γαλλικό μονοπώλιο

Η εκρηκτική άνοδος του φουά γκρα στην Κίνα αλλάζει τις ισορροπίες σε μια αγορά που για δεκαετίες εθεωρείτο αποκλειστικό προνόμιο της Γαλλίας

World 20.06.2026, 23:33
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Φουά γκρα: Η Κίνα εκτοξεύει την παραγωγή και απειλεί το γαλλικό μονοπώλιο
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Από πολυτελές έδεσμα για λίγους και σύμβολο της γαλλικής γαστρονομίας, το φουά γκρα εξελίσσεται στην Κίνα σε προϊόν μαζικής κατανάλωσης, δημιουργώντας μια νέα πραγματικότητα για την παγκόσμια αγορά.

Οι κινεζικές φάρμες αυξάνουν την παραγωγή τους, επενδύουν σε καινοτόμα προϊόντα και αρχίζουν να διεκδικούν μερίδιο στις διεθνείς αγορές, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στους Γάλλους παραγωγούς.

Φουά Γκρα: Η Κίνα μετατρέπεται σε παγκόσμια δύναμη

Στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνας, ο 50χρονος Li Fengshan αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της οικονομικής μεταμόρφωσης που έχει φέρει το φουά γκρα.

Η φτώχεια που σημάδεψε τα παιδικά του χρόνια μοιάζει σήμερα μακρινή ανάμνηση, καθώς η επιχείρησή του γνωρίζει θεαματική ανάπτυξη.

Ο Li Fengshan, ιδιοκτήτης της Changhao Biotechnology

Και ενώ κάποτε δυσκολευόταν να βάλει φαγητό στο τραπέζι, σήμερα κυκλοφορεί με Maserati SUV και απολαμβάνει τους καρπούς μιας ταχέως αναπτυσσόμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως εξηγεί στο Reuters, η εταιρεία του, Changhao Biotechnology, είχε παραγωγή 300 περίπου τόνων φουά γκρα το 2025 και σχεδιάζει να φτάσει τους 500 τόνους φέτος.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της διαφοράς, ένας μέσος Γάλλος παραγωγός παράγει περίπου 10 τόνους ετησίως.

Από γκουρμέ προϊόν σε καθημερινή επιλογή

Η δημοτικότητα του φουά γκρα στην Κίνα έχει εκτοξευθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία. Εκεί όπου κάποτε θεωρούνταν ένα ακριβό εισαγόμενο προϊόν που προοριζόταν αποκλειστικά για τους εύπορους καταναλωτές, πλέον συναντάται σε πληθώρα πιάτων και σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές.

Το τηγανητό ρύζι με φουά γκρα έχει γίνει δημοφιλές σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ αρκετοί καταναλωτές το απολαμβάνουν ακόμη και ωμό σε λεπτές φέτες μέσα σε καυτές σούπες.

Παράλληλα, οι κινεζικές επιχειρήσεις πειραματίζονται με νέες μορφές κατανάλωσης, όπως είναι τα κατεψυγμένα επιδόρπια σε σχήμα κερασιού ή τριαντάφυλλου, εμπλουτισμένα με κόκκινο κρασί και σάλτσα βατόμουρου.

φουά γκρα

Επιδόροπιο με φουά γκρα σε σχήμα κερασιού

Η τιμή του προϊόντος αποτελεί έναν ακόμη καθοριστικό παράγοντα της επιτυχίας του. Σε ένα κινεζικό εστιατόριο, μια μερίδα φουά γκρα κοστίζει συνήθως από 30 έως 70 γουάν, δηλαδή περίπου 4 έως 10 δολάρια.

Αντίθετα, στη Γαλλία οι αντίστοιχες τιμές κυμαίνονται από 15 έως 40 ευρώ.

Η Κίνα πλησιάζει την κορυφή της παγκόσμιας παραγωγής

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών του κλάδου στην Κίνα, η συνολική παραγωγή φουά γκρα στη χώρα ενδέχεται να έφτασε τους 14.000 τόνους το 2025. Πρόκειται για αύξηση περίπου 30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για εντυπωσιακή άνοδο σε σύγκριση με τους μόλις 2.000 τόνους που παράγονταν πριν από μία δεκαετία.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία –παραδοσιακά η κορυφαία δύναμη στον τομέα– είδε την παραγωγή της να υποχωρεί κατά περίπου 3%, φτάνοντας τους 15.044 τόνους.

Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν ότι η Κίνα βρίσκεται πλέον μία ανάσα από την πρώτη θέση παγκοσμίως. Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι η ανατροπή μπορεί να συμβεί ακόμη και μέσα στο 2026.

Η εξέλιξη αυτή δεν περνά απαρατήρητη από τη γαλλική βιομηχανία. Εκπρόσωποι του κλάδου παραδέχονται ότι η ταχύτητα ανάπτυξης των Κινέζων παραγωγών τους αιφνιδίασε, ενώ εκφράζουν ανησυχία για το μέλλον της αγοράς.

«Είναι ανησυχητικό το πόσο γρήγορα αναπτύσσονται. Δεν τους είχαμε δει να έρχονται με αυτή τη δυναμική», λέει στο Reuters ο πρόεδρος της γαλλικής οργάνωσης φουά γκρα CIFOG, Φαμπιέν Σεβαλιέ, αποτυπώνοντας τον προβληματισμό που επικρατεί στον κλάδο.

O Fabien Chevalier, πρόεδρος της CIFOG

Eξαγωγές – προ των πυλών

Παρά τη θεαματική παραγωγή, λιγότερο από το 5% του κινεζικού φουά γκρα εξάγεται σήμερα. Ο βασικός λόγος είναι το ιδιαίτερα αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζουν οι ίδιες οι κινεζικές τελωνειακές αρχές.

Οι παραγωγοί υποχρεώνονται να αποδεικνύουν ότι εκατοντάδες χημικές ουσίες δεν υπάρχουν στα πουλερικά μετά τους εμβολιασμούς, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία χρονοβόρα και δαπανηρή.

Ωστόσο, οι μεγαλύτερες εταιρείες θεωρούν ότι η διεθνής αγορά προσφέρει πολύ υψηλότερα περιθώρια κέρδους και γι’ αυτό προχωρούν σταδιακά σε εξαγωγικές κινήσεις.

Ο Li έχει ήδη πραγματοποιήσει τα πρώτα του βήματα, αποστέλλοντας χιλιάδες κονσέρβες φουά γκρα στο Ντουμπάι. Eμφανίζεται βέβαιος ότι το κινεζικό προϊόν θα αποκτήσει ισχυρή παρουσία στις διεθνείς αγορές. «Τα αγροτικά προϊόντα φουά γκρα της Κίνας θα βρεθούν τελικά σε αμέτρητα τραπέζια στο εξωτερικό. Είναι αναπόφευκτο», λέει στο Reuters.

Παράλληλα, η Jilin Zhengfang Agriculture & Animal Husbandry, η μεγαλύτερη παραγωγός φουά γκρα πάπιας στην Κίνα, ετοιμάζεται να ξεκινήσει εξαγωγές προς τη Νοτιοανατολική Ασία και την Ευρώπη.

Άλλες επιχειρήσεις έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με αγοραστές στη Νότια Κορέα, την Ιαπωνία και τη Ρωσία, διευρύνοντας σταδιακά το διεθνές αποτύπωμα της κινεζικής παραγωγής.

«Η Κίνα θα αποτελέσει αναμφίβολα έναν ισχυρό ανταγωνιστή της Γαλλίας σε αρκετές αγορές του εξωτερικού, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές φουά γκρα της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μέσης Ανατολής», λέει ο αναλυτής πτηνοτροφίας Zhou Menghan.

Το πλεονέκτημα του κόστους

Ένας από τους βασικούς λόγους της κινεζικής επιτυχίας είναι το σημαντικά χαμηλότερο κόστος παραγωγής. Οι κρατικές επιδοτήσεις καλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις πάνω από το 50% των δαπανών για υποδομές και εμβόλια.

Οι κρατικές επιδοτήσεις καλύπτουν σε πολλές περιπτώσεις πάνω από το 50% των δαπανών για υποδομές και εμβόλια

Παράλληλα, οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι το εντατικό μοντέλο εργασίας επιτρέπει την παραγωγή πολύ μεγαλύτερων συκωτιών σε σχέση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στις φάρμες του Li, κάθε εργαζόμενος αναλαμβάνει περισσότερες από 400 χήνες από την εκκόλαψη μέχρι τη σφαγή. Κατά τις τελευταίες δέκα ημέρες της ζωής των πτηνών, η διαδικασία πάχυνσης πραγματοποιείται σχεδόν αδιάκοπα, με έξι γεύματα ημερησίως για κάθε ζώο.

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: τα συκώτια χήνας ξεπερνούν συχνά το ένα κιλό, ενώ ορισμένα φτάνουν ακόμη και τα 2,9 κιλά. Στη Γαλλία, αντίστοιχα, τα περισσότερα συκώτια πάπιας ζυγίζουν περίπου 500 έως 550 γραμμάρια.

Μάλιστα, κινεζικές εταιρείες βρίσκονται ήδη σε συζητήσεις με κατασκευαστές ρομποτικών συστημάτων, με στόχο την αυτοματοποίηση μέρους της διαδικασίας εκτροφής και πάχυνσης.

Η διαμάχη για την ευζωία των ζώων

Το φουά γκρα παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα προϊόντα της παγκόσμιας γαστρονομίας. Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων καταγγέλλουν εδώ και χρόνια τη διαδικασία αναγκαστικής σίτισης, θεωρώντας την απάνθρωπη.

Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας υποστηρίζουν ότι οι χήνες και οι πάπιες δεν διαθέτουν αντανακλαστικό εμετού όπως οι άνθρωποι, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία λιγότερο επώδυνη απ’ όσο παρουσιάζεται.

Στην Κίνα, πάντως, οι αντιδράσεις είναι περιορισμένες και οι παραγωγοί εκτιμούν ότι η παγκόσμια ζήτηση θα συνεχίσει να αυξάνεται τα επόμενα χρόνια.

Ένα νέο κεφάλαιο στην παγκόσμια αγορά

Η γαλλική υπεροχή στο φουά γκρα παραμένει ισχυρή, κυρίως χάρη στην παράδοση, την ποιότητα και τις πιστοποιήσεις προέλευσης που αναγνωρίζονται διεθνώς.

Ωστόσο, η ταχεία άνοδος της Κίνας δείχνει ότι οι ισορροπίες αλλάζουν.

Με χαμηλότερο κόστος, αυξανόμενη παραγωγή και φιλοδοξίες για παγκόσμια επέκταση, οι Κινέζοι παραγωγοί εμφανίζονται έτοιμοι να αμφισβητήσουν την κυριαρχία της Γαλλίας σε μια αγορά που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απρόσβλητη από τον διεθνή ανταγωνισμό.

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