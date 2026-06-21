Συμφωνία ΗΠΑ- Ιράν: Ο Βανς έφθασε στην Ελβετία

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Στην Ελβετία έφθασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς για τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ιράν. Στο επίκεντρο των συζητήσεων παραμένουν τα Στενά του Ορμούζ καθώς οι δύο χώρες επιδιώκουν να βάλουν τίτλους τέλους στον πόλεμο.

Ο Βανς έφτασε στην Ελβετία περίπου στις 6 π.μ. τοπική ώρα την Κυριακή. Είχε αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον λίγο αφότου το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων Ασίμ Μουνίρ θα παραστούν στη συνάντηση στο Μπούργκενστοκ, φέρνοντας στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δύο βασικούς μεσολαβητές.

«Μπορώ να είμαι εκεί μόνο για μία ή δύο ημέρες» είπε ο Βανς στους δημοσιογράφους πριν αναχωρήσει. «Ελπίζω να σημειώσουμε πρόοδο στο ζήτημα των πυρηνικών, να σημειώσουμε πρόοδο στο ζήτημα της εκεχειρίας στον Λίβανο». Σε συνέντευξή του στο Fox News πριν αναχωρήσει από τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι ήταν βέβαιος ότι η εκεχειρία θα τηρηθεί και ότι δεν είχε δει καμία απόδειξη ότι τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.

Το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι τα πλοία θα διατρέχουν κίνδυνο εάν πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι στο Λίβανο συντελούνται ισραηλινά «εγκλήματα» που παραβιάζουν την δέσμευση των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δήλωσε ότι 55 εμπορικά πλοία με περισσότερα από 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου διέσχισαν το Ορμούζ το Σάββατο με προορισμό τις παγκόσμιες αγορές.

Αυτές οι εξελίξεις θα μπορούσαν να περιπλέξουν τις συνομιλίες στις οποίες και οι δύο πλευρές θέλουν να προωθήσουν μια προσωρινή συμφωνία που μεσολάβησε το Πακιστάν και υπέγραψαν την Τετάρτη οι πρόεδροι Ντόναλντ Τραμπ και Μασούντ Πεζεσκιάν για τον τερματισμό του σχεδόν τετράμηνου πολέμου.

Η ιρανική αντιπροσωπεία ηγείται του επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχάμεντ Μπακέρ Καλιμπάφ και περιλαμβάνει τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί, καθώς και ανώτερους αξιωματούχους ασφαλείας, κεντρικής τράπεζας και πετρελαίου, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Εκτός από τον Βανς, η διαπραγματευτική ομάδα των ΗΠΑ περιλαμβάνει τους απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Τραμπ.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, ανέφερε ότι το Ιράν θα ασκήσει πιέσεις στην Ελβετία για την εκπλήρωση των δεσμεύσεων, επικαλούμενος προηγούμενες παραλείψεις της άλλης πλευράς να τηρήσει τις συμφωνίες.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ και ο αρχηγός του στρατού, στρατάρχης Σάιεντ Ασίμ Μουνίρ, θα παραστούν στις συνεδριάσεις αυτού του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Λίβανος και Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο επίκεντρο των συνομιλιών. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση οι αμερικανικές δυνάμεις θα διασφαλίζουν την συνέχιση της εμπορικής κυκλοφορίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ δεν θα χρεώνουν διόδια για την διέλευση εκτός κι αν αποτύχουν οι συνομιλίες.

Ο Μοχάμεντ Μοχμπέρ, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ στο Χ ότι δεν εφάρμοσαν την πρώτη ρήτρα της ενδιάμεσης συμφωνίας 14 σημείων με το Ιράν, η οποία περιλαμβάνει εκεχειρία «σε όλα τα μέτωπα», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Είπε ότι, εφόσον η συμφωνία είναι μόνο στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη.

Το Ισραήλ

Η εκεχειρία στον Λίβανο είναι εύθραυστη καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις και η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα Χεζμπολάχ επιτέθηκαν η μία στην άλλη.

Η διακοπή των μαχών στον Λίβανο ήταν μία από τις προϋποθέσεις για την έναρξη συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και άλλα ζητήματα. Ωστόσο, η Λιβανέζικη Πολιτική Άμυνα ανακοίνωσε ότι 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο το Σάββατο, ώρες μετά την έναρξη εκεχειρίας εκεί.

Το Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι απαντούσε σε επιθέσεις της Χεζμπολάχ, ενώ η υποστηριζόμενη από το Ιράν μαχητική ομάδα δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ «ελευθερία κινήσεων» στον Λίβανο. Το Ισραήλ υπογραμμίζει ότι δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος στη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ και θα διατηρήσει τις δυνάμεις του στο λιβανέζικο έδαφος που κατέχει. Μια στρατιωτική δήλωση ανέφερε ότι το Ισραήλ είναι προσηλωμένο στην εκεχειρία, αλλά θα συνεχίσει να ενεργεί ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή για το Ισραήλ ή τις δυνάμεις του.

Το ισραηλινό κανάλι Channel 12 ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Άμυνας έδωσαν εντολή στον στρατό να μην επιτεθεί στον Λίβανο, αλλά ότι δεν θα αποσυρθεί από περιοχές που έχει καταλάβει.

Δημοσκόπηση του Εβραϊκού Πανεπιστημίου του Ισραήλ, η οποία κοινοποιήθηκε στο Reuters, διαπίστωσε ότι περίπου το 92% των Ισραηλινών πιστεύουν ότι το Ιράν επωφελήθηκε περισσότερο από την κοινή στρατιωτική εκστρατεία Ισραήλ-ΗΠΑ από το Ισραήλ και μόνο το 8% πιστεύει ότι το Ισραήλ αναδείχθηκε νικηφόρο.

Σχεδόν το 90% των Ισραηλινών εκτιμά ότι οι στόχοι του πολέμου δεν επιτεύχθηκαν και περισσότερο από το 70% δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι υπήρξαν σημαντικά επιτεύγματα.

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι 4.057 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τις 2 Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, γυναικών και παιδιών, αν και δεν διευκρινίζει πόσοι από τους νεκρούς ήταν μαχητές.

Οι ισραηλινές αρχές αναφέρουν ότι τουλάχιστον 32 στρατιώτες και τέσσερις πολίτες έχουν σκοτωθεί σε μάχες με τη Χεζμπολάχ.