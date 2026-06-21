Fed: Οι traders ενισχύουν τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων

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Υπέρ της αύξησης των επιτοκίων από την Fed στοιχηματίζουν οι traders, προεξοφλώντας πλήρως μια αύξηση 25 μονάδων βάσης μέχρι τον Σεπτέμβριο, μετά την απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου που αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.

Τα swaps που συνδέονται με τις ημερομηνίες των συνεδριάσεων της Fed υποδηλώνουν αυξήσεις 25 μονάδων βάσης, από 23 μονάδες βάσης την Πέμπτη και οκτώ μονάδες βάσης νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Η κίνηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια χαμηλών όγκων συναλλαγών με τις αμερικανικές αγορές κλειστές λόγω αργίας.

Γεράκι ο Γουόρς

Οι επενδυτές προεξοφλούν αυστηρότερη πολιτική από την Fed, αφού ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς δήλωσε ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα ανεχθεί υψηλό πληθωρισμό στην πρώτη του συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα, στέλνοντας υψηλότερες αποδόσεις την Τετάρτη. Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί κατά περίπου 4% από το χαμηλό τριών μηνών την Πέμπτη, καθώς παραμένουν αμφιβολίες σχετικά με την πρόσφατα υπογραφείσα ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

«Βρισκόμαστε τώρα σε ένα σημείο όπου δεν θα χρειάζονταν πολλά για να γείρει η πλάστιγγα υπέρ μιας αύξησης» σημειώνει ο Matthew Ryan, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στην Ebury, επισημαίνοντας τη ρητορική στην απόφαση της Fed αυτής της εβδομάδας. «Πολλαπλές αναφορές στην μη επίτευξη του στόχου για τον πληθωρισμό από την Fed για πέντε συνεχόμενα χρόνια, υποστηρίζουν όλες την αφήγηση ότι τα υψηλότερα επιτόκια μπορεί να μην είναι πολύ μακριά».

Οι επενδυτές δεν ανέμεναν ότι ο Γουόρς θα υιοθετούσε τόσο επιθετικό τόνο. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον επέλεξε στη θέση της κεντρικής τράπεζας, αφού επανειλημμένα επιτέθηκε στον προκάτοχό του, Τζερόμ Πάουελ, επειδή δεν μείωσε αρκετά το κόστος δανεισμού.

Εν τω μεταξύ, η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σταθεροποιήθηκε αφού ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι νωρίτερα στη συνεδρίαση. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ φέρονται να συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός από την Παρασκευή. Εάν τηρηθεί, η συμφωνία θα περιορίσει μια πιθανή απειλή για την ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.